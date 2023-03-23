Как начинались войны индейцев и колонизаторов, и Чем английские солдаты сразили аборигенов

Война между англичанами и индейцами-пекотами открыла череду противостояний колонистов и аборигенов. Коренные американцы не понимали, что им противостоял сильный и коварный враг, который ради победы был готов на все.
«Коммунальная квартира» в долине Коннектикута
В начале семнадцатого века между индейцами и европейцами начались портиться отношения. Но хрупкий мир все же удавалось поддерживать, поскольку никому не хотелось рушить привычный уклад жизни. Европейцы (англичане и голландцы) вели активную торговлю с народами, населявшими долину Коннектикута, не предпринимая очевидных попыток покорить аборигенов. Поэтому пекоты, наррагансетты и махеганы воспринимали заморских гостей не как врагов, а как торговых партнеров.
Но постепенно ситуация в регионе начала накаляться. Виной тому – сами индейцы. Они, не понимая, что главный враг имеет белое лицо, начали борьбу друг с другом. К началу двадцатых годов пекоты и наррагансетты стали наиболее влиятельными, отодвинув на второй план остальные племена. Надо сказать, что семнадцатое столетие для коренных американцев выдалось тяжелым, поскольку по всему Коннектикуту прокатилась ужасная эпидемия, уносившая жизни целых деревень. Не затронула она лишь пекотов и наррагансеттов. Те быстро воспользовались подарком судьбы для укрепления собственной власти.
Но равенство между племенами носило скорее условный характер, поскольку пекоты были гораздо богаче своих конкурентов. Финансового процветания удалось достичь благодаря более выгодному территориальному положению. Владения пекотов напрямую граничили с землями, которые заняли голландцы и англичане. И это позволило народам наладить крепкую и взаимовыгодную торговлю.
Торговля аборигенов и колонизаторов./Фото: https://www.tiki-toki.com
Наиболее тесные контакты у пекотов образовались с голландцами. Аборигены снабжали европейцев звериными шкурами в огромных масштабах. По факту, все подчиненные пекотам племена работали на голландцев. Еще одним важным элементом взаимовыгодного сотрудничества стали раковины моллюсков с искусственно сделанным отверстием, которые назывались вампум. Первоначально эти цилиндры играли сугубо религиозную цель. Они являлись амулетами, приносящими удачу и счастье, а также служили платой шаманам. Но постепенно вампум превратился в полноценную денежную единицу, признанную как индейскими племенами, так и европейцами.
Подчиненные пекотам племена добывали моллюсков в Наррагансеттсом заливе и проливе Лонг-Айленд, а затем превращали раковины в деньги. Так пекоты стали монополистами, они полностью контролировали производство вампума и их богатства росли день ото дня.
Наррагансетты, конечно, завидовали, но идти на открытый конфликт опасались. Они считали, что в случае войны на сторону пекотов встанут голландцы. Определенная доля истины в этом была, поскольку европейцы были заинтересованы в своих давних союзниках, а вот наррагансеттов они практически не знали. А торговля между ними носила хаотичный характер.
Дисбаланс в регион привнесли англичане. Если сначала они не играли важной роли в долине Коннектикута, то в тридцатых годах начали наращивать свою мощь. Первым делом британцы начали аккуратно и ненавязчиво заселять земли, принадлежавшие голландцам. Те, естественно, возмутились, но дальше этого дело не пошло. Они молча наблюдали, как появляются все новые и новые поселения англичан на их территориях и не знали, что предпринять. Решить проблему военным путем голландцы не могли, поскольку уступали по силе. И тогда они решили действовать через пекотов.
Голландцы запретили индейцам торговать с англичанами. Они подумали, что такой ход ослабит и европейцев, и аборигенов. Затем представители Нидерландов выкупили к пекотов территорию, по которой частично проходил торговый путь. При этом было заключено соглашение, по которому аборигены беспрепятственно обязались пропускать к европейцам торговцев от всех племен региона, вне зависимости от их взаимоотношений с пекотами. Но индейцев мало волновали требования голландцев, поэтому представителей наррагансеттов они нещадно истребляли.
Голландцы оскорбились и в ответ убили вождя пекотов. Казалось бы, теперь начнется война, но нет. Пекоты на смерть своего лидера никак не отреагировали. Единственными, кто встал на тропу войны, были родственники погибшего правителя. Они, не изменяя заветам предков, решили отомстить. И именно это решение предопределило судьбу как племени, так и всего региона.
Как нужно воевать: мастер-класс от англичан
Надо сказать, что для индейцев все европейцы были одинаковыми. Они не видели никакой разницы между голландцами и англичанами. И поэтому родственники погибшего вождя, отправляясь на «охоту», понятия не имели, кого им нужно отправить на тот свет. Единственное, они знали, что убийство произошло на борту торгового корабля.
Индейцы против европейцев./Фото: https://www.britannica.com
Пекоты обнаружили судно, пробрались на него и вырезали всю команду. Вот только корабль был не голландским, а британским. Так началась война. Англичане не могли «забыть» поступок пекотов, поэтому решили показать аборигенам всю свою мощь.
Могущество пекотов тем временем начало таять. Дело в том, что после гибели вождя в племени не нашлось столь же сильного лидера. Из-за этого бывшие данники внезапно отказались платить и переметнулись на строну наррагансеттов. Более того, на их сторону перешло даже несколько пекотских племен. Вожди, понимая, что война с европейцами неизбежна, предпочли стать союзниками своих вчерашних врагов.
Могучая империя пекотов, казавшаяся несокрушимой, на деле же являлась такой же непрочной, как мыльный пузырь. И она лопнула. Среди всех индейских племен главенствующую роль заняли наррагансетты. А пекотов окончательно добило предательство родственного народа мохеган. Интересно вот что: вождь мохеган Ункас попытался стать правителем и пекотов, решив убить их нового лидера Сассакусу. Но у него не получилось. И тогда он вмете со своим племенем ушел к наррагансеттам.
Пекотская война./Фото: https://dic.academic.ru
Постоянные стычки между пекотами и наррагансеттами значительно ослабили первых. Поэтому война с англичанами больше походила на бойню. Индейцы воевали с европейцами так, как привыкли, то есть, устраивали засады, совершали набеги. Такая тактика приносила плоды в противостоянии с другими индейцами, но с британцами она не сработала.
Европейцы не стали принимать правила чужой игры, они действовали по своему усмотрению. В конце мая 1637 года англичане нанесли пекотам всего один удар, но он был такой мощи, что войну можно было считать завершенной. Они атаковали деревню Мистик, вырезав подчистую все население. Англичане не пощадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Это событие произвело на индейцев неизгладимое впечатление. Ужаснулись даже аборигены, находившиеся в союзе с европейцами. Никто и никогда из коренного населения Америки так не поступал. Индейцы не вели войны на уничтожение, где убийства совершались именно ради убийств.
Пекоты были психологически сломлены. Добить их не составило труда. Все остальные индейские племена долины Коннектикут лишь наблюдали, как европейцы методично и цинично сжигали пекотские деревни вместе со всеми жителями. И никто не отважился вмешаться. Индейцев сковал дикий ужас, который затуманил их разум. По своей наивности они считали, что участь пекотов их не постигнет.
Война англичан с индейцами./Фото: https://www.wikiwand.com
Последний вождь пекотов Сассакус, проиграв Великое болотное сражение, попытался скрыться у ирокезов. Но те его предали и убили, а отрубленную голову преподнесли англичанам в качестве подарка. Война официально закончилась осенью 1638 года, пекоты почти полностью были истреблены, а выживших превратили в рабов. И чтобы окончательно закрыть историю противостояния, европейцы запретили пекотский язык, а тому, кто нарушит закон грозила смертная казнь.
Англичане беспрепятственно заняли их земли, возвели несколько фортов и… и устремили свой взгляд на территорию наррагансеттов. К тому времени отношение европейцев к аборигенам сильно изменилось. Если поначалу они их воспринимали как людей, хотя и диких, то миссионеры своей плодотворной деятельностью переместили их в категорию «слуг дьявола». И война приобрела религиозную окраску. Англичане превратились в крестоносцев Нового Света, которые зажигали огонь христианства на земле, принадлежавшей дьяволу.
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