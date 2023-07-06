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Заготавливаем чеснок на зиму

Существует немалое количество способов заготовки чеснока на зиму. Один из самых простых и удобных — заморозка чеснока пластами.
Чеснок, заготовленный таким образом, будет очень удобно использовать при приготовлении различных блюд. Самое главное — это то, что процесс заготовки очень простой и нетрудоемкий. С такой добавкой еда станет еще более ароматной и вкусной.

Заготавливаем чеснок на зиму

Необходимые ингредиенты:

чеснок — 2 кг;

измельченный укроп и петрушка — 2 ст.л;

молотая паприка — 2 ст.л.

Измельчите очищенный чеснок погружным блендером до массы однородной консистенции. Разделите готовое пюре на 3 равных части.

Заготавливаем чеснок на зиму

К одной части добавьте измельченную зелень, ко второй — молотую паприку, третью часть чесночного пюре оставьте без добавок.

Заготавливаем чеснок на зиму

Переложите чесночную массу в полиэтиленовые пакеты и сформуйте пласт толщиной около 1 см.
Поместите чесночную массу в морозильную камеру на несколько часов. Достаньте замороженные пласты из пакетов и нарежьте на кусочки желаемого размера.

Заготавливаем чеснок на зиму

Для хранения чеснока удобнее всего использовать герметичные контейнеры.

Заготавливаем чеснок на зиму

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