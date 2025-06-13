С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР К
    Чё мля, продажи упали? Решили по новой пропиарить заграничную куету? Шли бы вы, со своей хренотеллой, куда подальше.Как появилась пер...
  • Ингерман Ланская
    сколько лжи в одной статейке - во-первых, то рыбий жир, что давали, был сделан из рыбьих отходов -шкуры, плавников, к...Не только рыбьим ...
  • Константин Самарин
    А в горы идут, чтобы доказать самому себе, что ты можешь. Можешь не бояться высоты, можешь пересилить себя, и преодал...Зачем люди ходят ...

5 привычных нам видов мыслей, которые существенно съедают наше время




Если заголовок показался вам абсурдным (мол, как мысли могут красть время?!), дайте себе труд прочесть материал и честно ответить на вопрос по каждому пункту: было или нет? И если будут положительные ответы, сделайте выводы.

1. Внутренние диалоги о неслучившемся прошлом


Останови внутренний диалог! / Фото: pinterest.com

Останови внутренний диалог!
/ Фото: pinterest.com

 

После любой конфликтной ситуации человек с айкью средним и выше начинает бесконечно прокручивать в голове, что следовало бы сказать собеседнику, чтобы конфликт не случился. Такие мысли могут занимать часы, дни. Это настоящий наркотик, это может попросту забирать у нас время, в которое мы могли бы сделать что-то полезное. А ещё забирает сон. Поймите, что прошлое нельзя исправить. И бесполезно крутить в голове эту шарманку. Заставьте себя прекратить это, переключаясь на что угодно другое.

2. Привычка обдумывать то, что сказали другие



Самодеструкция как она есть. / Фото: b17.ru

Самодеструкция как она есть. / Фото: b17.ru

 

«Делай так, чтобы другие плохо не подумали» – доктрина любого патриархального или тоталитарного общества. СССР, родом из которого львиная доля читателей этой статьи, был и первым, и вторым. В нашем ДНК переживать о том, что подумали другие. Когда мы слишком крутим это в голове, до депрессии рукой подать. Нудно останавливать себя и говорить себе: «я – личность, я делаю то, что считаю нужным».

3. Думать о том, что нужно держаться за несбыточное


Думать о несбыточном бессмысленно. / Фото: pinterest.com

Думать о несбыточном бессмысленно. / Фото: pinterest.com

 

Допустим, вы чего-то очень хотите, но уже рациональной частью себя поняли, что это не сбудется.
Например, вас не полюбит тот, кого вы любите (он в браке и счастлив) или вы уже не набрали баллов на ту специальность, на которую хотели или подставьте ваш вариант. Не следует думать, что несбыточное сбудется. Лучше прямо сейчас поставить перед собой несколько мелких сбыточных задач. Например, сделать уборку, покормить бездомных животных или позвонить родителям или ваш вариант. Никаких мыслей – только маленькие поступки.

4. Мысли о гиперконтроле


Контролировать всё невозможно. / Фото: youtube.com

Контролировать всё невозможно. / Фото: youtube.com

 

Вы не можете контролировать всё. Никак. От слова «совсем». Тут для педантов совет. Кирпич всегда может упасть на голову по теории вероятности. И никакого контроля уже не будет, потому что не будет вас. Если вы пытаетесь всё контролировать, то слишком много времени уходит впустую на мысли о том, что можно контролировать всё. Нет, это невозможно. Поэтому лучше переключаться на те сферы, которые вам подвластны точно (в которые не задействованы другие люди, к примеру). Если вы не уверены, что вас не уволят, то лучше сделайте что-то полезное для вашего тела вместо того, чтобы съедать себя этим.

5. Мысли о том, что нельзя рисковать


И всё же попробуйте! / Фото : new-retail.ru

И всё же попробуйте! / Фото : new-retail.ru

 

Сама жизнь – это риск. Никто не знает, что случится с ним через секунду. Может быть, на дом упадёт метеорит или самолет, потерпевший крушение. И мелким, и большим рискам есть место в вашей жизни. Начинайте с мелких рисков. Сделайте что-то, чего не делали раньше. Это обязательно позволит вам развиться, как личность.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх