5 привычных нам видов мыслей, которые существенно съедают наше время

Если заголовок показался вам абсурдным (мол, как мысли могут красть время?!), дайте себе труд прочесть материал и честно ответить на вопрос по каждому пункту: было или нет? И если будут положительные ответы, сделайте выводы.
1. Внутренние диалоги о неслучившемся прошлом
После любой конфликтной ситуации человек с айкью средним и выше начинает бесконечно прокручивать в голове, что следовало бы сказать собеседнику, чтобы конфликт не случился. Такие мысли могут занимать часы, дни. Это настоящий наркотик, это может попросту забирать у нас время, в которое мы могли бы сделать что-то полезное. А ещё забирает сон. Поймите, что прошлое нельзя исправить. И бесполезно крутить в голове эту шарманку. Заставьте себя прекратить это, переключаясь на что угодно другое.
2. Привычка обдумывать то, что сказали другие
Самодеструкция как она есть. / Фото: b17.ru
«Делай так, чтобы другие плохо не подумали» – доктрина любого патриархального или тоталитарного общества. СССР, родом из которого львиная доля читателей этой статьи, был и первым, и вторым. В нашем ДНК переживать о том, что подумали другие. Когда мы слишком крутим это в голове, до депрессии рукой подать. Нудно останавливать себя и говорить себе: «я – личность, я делаю то, что считаю нужным».
3. Думать о том, что нужно держаться за несбыточное
Думать о несбыточном бессмысленно. / Фото: pinterest.com
Допустим, вы чего-то очень хотите, но уже рациональной частью себя поняли, что это не сбудется.
4. Мысли о гиперконтроле
Контролировать всё невозможно. / Фото: youtube.com
Вы не можете контролировать всё. Никак. От слова «совсем». Тут для педантов совет. Кирпич всегда может упасть на голову по теории вероятности. И никакого контроля уже не будет, потому что не будет вас. Если вы пытаетесь всё контролировать, то слишком много времени уходит впустую на мысли о том, что можно контролировать всё. Нет, это невозможно. Поэтому лучше переключаться на те сферы, которые вам подвластны точно (в которые не задействованы другие люди, к примеру). Если вы не уверены, что вас не уволят, то лучше сделайте что-то полезное для вашего тела вместо того, чтобы съедать себя этим.
5. Мысли о том, что нельзя рисковать
И всё же попробуйте! / Фото : new-retail.ru
Сама жизнь – это риск. Никто не знает, что случится с ним через секунду. Может быть, на дом упадёт метеорит или самолет, потерпевший крушение. И мелким, и большим рискам есть место в вашей жизни. Начинайте с мелких рисков. Сделайте что-то, чего не делали раньше. Это обязательно позволит вам развиться, как личность.
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