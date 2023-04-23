Нашатырный спирт — пожалуй, одно из самых популярных аптечных средств, используемых садоводами и огородниками на участке. Это не только подкормка, но ещё и отличная защита от вредителей, в частности, тли.
В небольшом количестве воды разведите 2 ст.л. нашатырного спирта + 1 ст.л. прилипателя или жидкого мыла (моющего средства для посуды).
Перелейте это в 8-10 литров тёплой воды.
Опрыскайте розы и смородину снизу-вверх раствором. Это защитит ваши растения от нашествия тли!
Применение нашатырного спирта от тли
Нашатырный спирт — пожалуй, одно из самых популярных аптечных средств, используемых садоводами и огородниками на участке. Это не только подкормка, но ещё и отличная защита от вредителей, в частности, тли.
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