Применение нашатырного спирта от тли

Нашатырный спирт — пожалуй, одно из самых популярных аптечных средств, используемых садоводами и огородниками на участке. Это не только подкормка, но ещё и отличная защита от вредителей, в частности, тли.







В небольшом количестве воды разведите 2 ст.л. нашатырного спирта + 1 ст.л. прилипателя или жидкого мыла (моющего средства для посуды).







Перелейте это в 8-10 литров тёплой воды.







Опрыскайте розы и смородину снизу-вверх раствором. Это защитит ваши растения от нашествия тли!



