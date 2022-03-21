Соуни Бин - ответственный за массовое каннибальство и ставший туристической приманкой Шотландии

Соуни Бин, глава семейства, которое убило более тысячи людей

Рисунок, изображающий Соуни Бина и его жену у входа в свою пещеру.

Дэвид Хайман в роли Соуни Бина в киноэкранизации легенды.

Рисунок, изображающий семью Соуни Бина, разделывающую своих жертв.

Рисунок, изображающий семью Бина за ужином.

Дэвид Хайман в роли Соуни Бина в киноэкранизации легенды.

Легенда о каннибале Соуни Бине и его многочисленной семье .