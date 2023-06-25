Клементинум в Праге – центр науки, культуры и религии, который не сдает своих позиций долгие века

Прага по праву считается сокровищницей средневековой культуры благодаря удивительной архитектуре, прекрасно сохранившейся до наших дней. Несмотря на богатое наследие, которым может похвастаться каждый переулок в исторической части города, самым выдающимся является архитектурный ансамбль Клементинум, который на протяжении многих веков был и остается основным центром религии, образования и культуры.
1. История создания архитектурного комплекса Клементинум
Клементинум в Праге – основной центр науки, культуры и религии на протяжении многих веков. | Фото: prague.eu.
Архитектурно-исторический ансамбль Клементинум (Klementinum) занимает огромную площадь в 2 га, по значимости и площади он соперничает с главной достопримечательностью страны – Пражским градом. Ансамбль состоит из нескольких дворов и построек, последние из которых созданы в стиле барокко (датируются XVII - XVIII ст.), которые и являются украшением современной Праги. Доподлинно известно, что на этом месте, начиная с XI века, находилась часовня, построенная в честь Св. Климента, жившего вначале I ст. – одного из «мужей апостольских», широко почитаемых в Киевской Руси и вс ем христианском мире.
В общей сложности, строительные работы на территории архитектурного комплекса длились более века (Клементинум, Прага). | Фото: ready2travel.ru.
Со временем это святое место присмотрели монахи доминиканского ордена, которые и построили здесь свой монастырь и костелы, разбили сады. В 1552 г. на этой территории иезуиты открыли коллегиум, ставший крупнейшим центром обучения иезуитов в мире. Учитывая, что орден доминиканцев был распущен, спустя 3 года все их владения перешли к иезуитам, которые начали активно расширять образовательные и культурные функции некогда религиозного комплекса, создав школу, типографию, университет и даже театр.
2. Структура историко-культурного комплекса Клементинум
Сейчас мы можем видеть астрономическую башню-обсерваторию, созданную уже в 1722 г. (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.
Исторический ансамбль Клементинум на протяжении многих веков расширялся за счет создания новых построек и переноса главных образовательно-культурных объектов из других частей города (как, например, легендарную библиотеку Карлова университета).
Чтобы попасть в астрономическую башню обсерватории, нужно преодолеть узкую винтовую лестницу (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.
Всего на территории комплекса находится 30 уникальных в своем роде сооружений и 2 красивейших сада. Главными достопримечательностями Клементинума, вызывающих повышенный интерес у горожан, ученых и туристов стали:
– красивейшая в мире университетская библиотека;
– уникальная астрономическая обсерватория;
– зеркальная капелла, в которой по большим праздникам проводят богослужения, по выходным обряды бракосочетания, практически ежедневно – концерты классической музыки;
– математический музей;
– метеостанция, в которой ученые (впервые в Центральной Европе) начали собирать, анализировать и хранить данные о температуре и погодных условиях. Именно здесь в 1604 г., будучи изгнанником родной страны, немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл Законы движения планет Солнечной системы;
– астрономическая башня (самое высокое здание комплекса), которую украсили фигурой Атланта;
– часовая башня;
– старейшая в городе типография.
Фонтан украшает территорию Клементинума (Прага). | Фото: ready2travel.ru.
Во дворе архитектурно-исторического комплекса тоже есть что посмотреть и где погулять, наслаждаясь красотой зданий. Туристы любят понаблюдать за солнечными часами, прогуляться вокруг крошечного искусственного озера, стилизованного под фонтан или посмотреть оригинальные скульптуры, которые украшают территорию комплекса.
3. Архитектурные особенности Клементинума
Клементинум – является уникальным образцом барочной архитектуры XVII–XVIII вв. (Прага). | Фото: tripwithlove.com.
Как образец европейской архитектуры XVII–XVIII вв., ансамбль Клементинум является бесценным историко-культурным памятником, в который входят уникальные общественные здания. Те впечатляющие сооружения, которые мы можем видеть, сейчас были возведены в эпоху расцвета династии Габсбургов - эпоху, когда в моду вошел стиль барокко, красивейший из всех стилей. Сохранившиеся здания Клементинума представляют собой историческую ценность и считаются уникальными шедеврами, над которыми работали лучшие зарубежные мастера того времени: Франческо Каратти, Карло Лураго, Килиан Игнац Динценгофер, Франтишек Максимилиан Канка, Доменико Орси, Авраам Лейтнер, Жан Батист Мате и др.
Роскошное убранство общественных зданий Клементинума вызывает восхищение не одно столетие (Прага). | Фото: tripwithlove.com.
Особого внимание заслуживает и оформление интерьера общественных зданий. Дизайн большинства сооружений удивляет богатым, даже можно сказать роскошным оформлением, в особенности это заметно в помещении библиотеки и зеркальной капеллы. В их залах прекрасно сохранились уникальные фрески, позолоченная лепнина, барельефы, колонны вычурной формы и многие другие элементы декора.
4. Национальная пражская библиотека Клементинум
Фрески на потолке библиотеки написаны так, что создается впечатление, будто он купольный (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.
Национальная пражская библиотека Клементинум – это одна из самых значимых и красивых библиотек мира. Первое, что бросается в глаза тех, кто впервые переступил ее порог – богатое внутреннее убранство, которое настолько отвлекает от чтения, что все, кто пришел работать с древнейшими рукописями или ценными экземплярами сначала изучают интерьер. Особенно впечатляют фрески, которые можно увидеть не только на стенах, но и на куполе – на нем изображен Храм Мудрости.
Несмотря на особую историческую ценность, библиотеку посещает около 6 тыс. читателей в год (Клементинум, Прага). | Фото: hi-travelly.ru.
Помимо неимоверной красоты она выполняет основную функцию – хранилища уникальных книг. На данный момент ее собрание составляет около 7 млн. книг, но главным достоянием, конечно же, стали древнейшие рукописи. В ее сокровищнице хранится 4,2 тыс. инкунабул – редчайших образцов рукописных книг Средневековья, среди которых можно увидеть «Вышеградский кодекс», датированный 1085 годом.
Справка от редакции Novate.Ru: Инкунабулы – это рукописные книги, написанные до начала книгопечатания в Европе (до 1 января 1501 г.).
5. Зеркальная капелла (часовня)
Зеркальная часовня была спроектирована архитектором Килианом Игнацом Динценхофером (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.
Зеркальная капелла была построена в 1720 – 1724 гг. в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее гармоничное оформление радует сочетанием мрамора, позолоченной лепниной, идеально подобранной цветовой гаммой, фресками и наличием огромных зеркал, расположенных на стенах особым образом. Благодаря зеркалам, по сути, небольшое помещение визуально увеличилось в разы, а если учесть отражение в них удивительной красоты фресок, созданных Яном Хиблом и Вацлавом Лаврентием Райнером, фрагментов зеркальной мозаики на сводах потолка и «звездного» пола, то обеспечить потрясающую и завораживающую обстановку не составило труда.
Если смотреть в зеркала под определенным углом, можно увидеть бесконечный туннель (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.
Зеркальная капелла - единственное здание историко-архитектурного комплекса Клементинум, которое открыто ежедневно. В нем проходят концерты, преимущественно классической музыки, хотя если повезет, то можно услышать джаз или современные хиты в симфоническом исполнении лучших оркестров Чехии. В последнее время часовня стала излюбленным местом бракосочетания, поэтому молодожены всей страны стремятся провести обряд именно здесь.
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