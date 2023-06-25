Клементинум в Праге – центр науки, культуры и религии, который не сдает своих позиций долгие века

1. История создания архитектурного комплекса Клементинум

Клементинум в Праге – основной центр науки, культуры и религии на протяжении многих веков. | Фото: prague.eu.

В общей сложности, строительные работы на территории архитектурного комплекса длились более века (Клементинум, Прага). | Фото: ready2travel.ru.

2. Структура историко-культурного комплекса Клементинум

Сейчас мы можем видеть астрономическую башню-обсерваторию, созданную уже в 1722 г. (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.

Чтобы попасть в астрономическую башню обсерватории, нужно преодолеть узкую винтовую лестницу (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.

Фонтан украшает территорию Клементинума (Прага). | Фото: ready2travel.ru.

3. Архитектурные особенности Клементинума

Клементинум – является уникальным образцом барочной архитектуры XVII–XVIII вв. (Прага). | Фото: tripwithlove.com.

Роскошное убранство общественных зданий Клементинума вызывает восхищение не одно столетие (Прага). | Фото: tripwithlove.com.

4. Национальная пражская библиотека Клементинум

Фрески на потолке библиотеки написаны так, что создается впечатление, будто он купольный (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.

Несмотря на особую историческую ценность, библиотеку посещает около 6 тыс. читателей в год (Клементинум, Прага). | Фото: hi-travelly.ru.

5. Зеркальная капелла (часовня)

Зеркальная часовня была спроектирована архитектором Килианом Игнацом Динценхофером (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.

Если смотреть в зеркала под определенным углом, можно увидеть бесконечный туннель (Клементинум, Прага). | Фото: twinshotel.blogspot.com.