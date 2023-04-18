Герань укореняется значительно проще, чем роза, тем не менее, к ней тоже нужен особый подход, чтобы ростки не загнили, а корни росли быстро, «щёткой». Узнайте пошагово, как укоренить герань быстро, просто и легко!







Нарежьте черенки обеззараженным инструментом. Удалите лишние листья.







Возьмите кипячёную, остуженную воду и цеолит. В пластиковые стаканчики добавьте по 5 шт. цеолита, немного воды и по 2 капли любого фито-средства, стимулирующего корнеобразование (например, «Фитоклон»).







Установите черенки, поставьте на солнечное (на подоконник или под фитолампы), тёплое место (около 25 градусов). Через 5-7 дней черенки будут гарантированно усыпаны корнями!





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