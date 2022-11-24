Зачем китайцы построили рекордно длинную трассу посреди пустыни

Китай можно по праву назвать одной из наиболее древних и таинственных цивилизаций. Именно китайцы запатентовали много изобретений, значимых и гениальных. Люди и сегодня их используют в своей жизни. Именно в Китае первыми начали производить фарфор, бумагу и шелк. Здесь же первыми занялись бурением и добычей газа с целью применения его в виде топлива, соорудили самый длинный в мире речной канал и Великую Китайскую Стену. А теперь еще не так давно построили и шоссе в пустыне, длиннее которого нет нигде.
1. Пустыня Такла-Макан
Такла-Макан – это одна из самых больших пустынь в мире, она находится в западной части Китая / Фото: chinadiscovery.com
Строительство этого шоссе осуществлялось в сложных условиях. Такла-Макан – это одна из самых больших пустынь в мире, которая находится в западной части Китая. Приблизительная ее площадь 337 600 квадратных километров, а это практически территория Германии, составляющая 357 380 квадратных километров.
Условия существования в пустыне достаточно суровые, поэтому флора и фауны здесь очень бедные / Фото: takla-makan.com
В длину пустыня протянулась на полторы тысячи километров, а в ширину – на 650 километров. Сами жители Китая ее называют «море смерти», что обозначает, согласно одной из существующих версий, «кто пойдет, тот не вернется». Дело в том, что климатические условия пустыни более чем суровы. Летом здесь температура доходит до +40 градусов Цельсия. При этом температура самих песков доходит до ста градусов.
Несмотря на тяжелые условия, китайцы все-таки провели трассу через всю пустыню / Фото: straitstimes.com
Осадков в Такла-Макан за год выпадает не более 50 мм, что провоцирует возникновение пылевых и песчаных бурь. Естественно, с учетом всего этого очень бедными здесь являются фауна с флорой. Живые организмы встречаются разве что вблизи реки Хотан, притока Тарима, единственной в этой местности. Изредка встречаются тушканчики, ящерицы, песчанки, зайцы, змеи, дикие верблюды и антилопы. На остальной территории пустыни никто не живет. Несмотря на это, китайцы в 1995 г. провели по Такла-Макан Таримское шоссе.
2. История дороги
Длина шоссе в целом составляет 552 километра, 446 из которых проходят непосредственно вдоль пустыни / Фото: commons.wikimedia.org
Строительство трассы велось более двух лет / Фото: twitter.com
Строить шоссе начали в 1993 г. Длина его в целом составляет 552 километра, 446 из которых проходят непосредственно вдоль пустыни, что и сделало его наиболее длинным из всех дорог этой категории. Чтобы реализовать проект, властям понадобилось вложить около 14 000 000 долларов в каждый километр трассы. Строительство закончилось к 1995 г. А по прошествии некоторого времени вдруг увидели, что трассу довольно сильно заносит песком. Это стало серьезной угрозой для существования Таримского шоссе и передвижения по нему.
Чтобы реализовать проект, властям понадобилось вложить около 14 000 000 долларов в каждый километр трассы / Фото: Twitter
Угрозой для функционирования построенного шоссе стали песчаные бури / Фото: humanosphere.org
Чтобы как-то остановить этот процесс, инженеры приняли решение вдоль трассы высадить кустарники и деревья, но требовались такие растения, которые бы смогли выжить в столь сложных климатических условиях. Понадобилось пять лет на то, чтобы составить список таких растений. В него среди прочих внесли саксаул и иву. Высадка растений осуществлялась в 1996 г. Длина отрезка дороги составила шесть километров.
Благодаря неимоверным усилиям китайцев в пустыне вдоль дороги растут деревья / Фото: infochina.ru
Спустя два года озеленение расширили и деревья высадили уже на участке 30 километров. В 2003 г. проект официально утвердили власти. Для полива зеленых насаждений была создана специальная система орошения, которая стала уникальной. На сто метров вглубь пробурили скважины. Вода поставляется при помощи насосов. Несмотря на сильную минерализацию воды, растениям она подошла, и они себя неплохо чувствуют. В ширину зеленые насаждения раскинулись на семьдесят метров. Вся площадь составляет три тысячи гектаров. В итоге вдоль дороги на 400 километров растут деревья.
Чтобы система идеально функционировала, через каждые четыре километра есть станции, где работает до ста человек / Фото: zagge.ru
Чтобы система идеально функционировала, через каждые четыре километра есть станции, где работает до ста человек. Именно они и отвечают за функционирование системы орошения. Вдоль дороги открыли заправки и ресторанчики.
3. Зачем китайцам трасса в пустыне
Шоссе соединяет два города – Лунтай и Мин-Фын, для комфорта водителей и пассажиров вдоль дороги открыли заправки и ресторанчики / Фото: xinhuanet.com
Так для чего же китайцы преодолели столько сложностей и вложили такие баснословные деньги в строительство дороги в пустыне? Шоссе соединяет два города – Лунтай и Мин-Фын. Благодаря дороге теперь преодолеть пустыню можно всего за один день. Но это не основная причина.
Главное предназначение трассы в пустыне - транспортировка газа и нефти из обнаруженного в пустыне месторождения / Фото: inognidove.it
Вся это колоссальная работа проделывалась для добычи газа и нефти из нефтегазоносного Таримского бассейна. В нем содержится около трети от общего объема добычи углеводородных полезных ископаемых Поднебесной. Месторождение открыли еще в середине прошлого столетия, но реализовать потенциал находки не получалось из-за отсутствия достаточного технического оснащения. Так, в результате многолетних поисков оптимального способа выхода из ситуации было принято решение о строительстве трассы для транспортировки нефти.
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