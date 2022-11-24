Зачем китайцы построили рекордно длинную трассу посреди пустыни

1. Пустыня Такла-Макан

Такла-Макан – это одна из самых больших пустынь в мире, она находится в западной части Китая / Фото: chinadiscovery.com

Условия существования в пустыне достаточно суровые, поэтому флора и фауны здесь очень бедные / Фото: takla-makan.com

Несмотря на тяжелые условия, китайцы все-таки провели трассу через всю пустыню / Фото: straitstimes.com

2. История дороги

Длина шоссе в целом составляет 552 километра, 446 из которых проходят непосредственно вдоль пустыни / Фото: commons.wikimedia.org

Строительство трассы велось более двух лет / Фото: twitter.com

Чтобы реализовать проект, властям понадобилось вложить около 14 000 000 долларов в каждый километр трассы / Фото: Twitter

Угрозой для функционирования построенного шоссе стали песчаные бури / Фото: humanosphere.org

Благодаря неимоверным усилиям китайцев в пустыне вдоль дороги растут деревья / Фото: infochina.ru

Чтобы система идеально функционировала, через каждые четыре километра есть станции, где работает до ста человек / Фото: zagge.ru

3. Зачем китайцам трасса в пустыне

Шоссе соединяет два города – Лунтай и Мин-Фын, для комфорта водителей и пассажиров вдоль дороги открыли заправки и ресторанчики / Фото: xinhuanet.com

Главное предназначение трассы в пустыне - транспортировка газа и нефти из обнаруженного в пустыне месторождения / Фото: inognidove.it