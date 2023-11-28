7 обескураживающих налогов со всего мира, которые когда-либо платили люди

Самые непонятные налоги.

1. Налог на жизнь

Жизнь крестьян трудна везде и всегда.

2. Налог на свободу

Из одной кабалы в другую.

3. Налог на воздух

Понастроили, богатеи!

4. Налог на трусость

Или плати, или служи.

5. Налог на шляпу

Был даже такой налог.

6. Налог на туалет

Деньги и правда не пахнут.

7. Налог на бороду

Петр был еще тот шутник.