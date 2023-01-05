Как повлияли отклонения психики на творчество великих художников: Гойя, Ван Гог, Кало и др

Между искусством и психическим расстройством можно провести тонкую грань. Взять хотя бы Эдварда Мунка и Фриду Кало, которые вкладывали в свои работы не только художественный талант, а и душевные переживания, отчётливо заметные во многих произведениях. О том, как душевное состояние повлияло на творчество легендарных художников – далее в статье.
Франсиско де Гойя
Слева направо: Памятник Гойе в Сарагосе. \ Автопортрет Гойи в очках, 1797-1800 гг.
Испанский художник Франсиско де Гойя родился в 1746 году и умер в 1828 году. Он начал своё обучение в качестве художника, когда ему было тринадцать или четырнадцать лет, а позже работал придворным художником в испанской королевской семье. Его альбом «Los Caprichos» – серия из восьмидесяти гравюр 1799 года, в которых критически комментируется политическая и социальная ситуация того времени – был независимым произведением искусства, а не заказом королевской семьи. На первой картине из серии изображён автопортрет художника.
Слева направо: «Los Caprichos» № 21: Как они её ощипывают! Франсиско де Гойя, 1799 год. \ Автопортрет «Los Caprichos» № 1, Франсиско де Гойя, 1799 год.
Франсиско оглох в 1792 году из-за тяжёлой болезни, которая так и не была диагностирована. Его болезнь вызвала у него временные галлюцинации, ухудшение зрения, спутанность сознания и частичный паралич. Существует множество теорий о болезни, от которой мог страдать де Гойя, но до сих пор нет единого мнения о конкретном диагнозе. Исследователи рассматривают отравление свинцом, сифилис, малярию, брюшной тиф и менингит как возможные заболевания.
Семья Карла IV, Франсиско де Гойя. \ Фото: nl.m.wikipedia.org.
Тяжесть его болезни и возможное отравление свинцом могли вызвать у него проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, перепады настроения и галлюцинации. Его искусство было способом справиться со страданиями, и Гойя написал в письме, что создание таких картин, как «Дом сумасшедших», помогло ему занять своё подавленное из-за болезни воображение.
Поклонение имени Бога, Франсиско де Гойя. \ Фото: google.com.
Стиль произведений Франсиско изменился после того, как он оглох, поэтому мог быть истолкован как влияние его проблем с психическим здоровьем. Вместо ярких цветов и приятных тем он показывал более тёмные и часто тревожные изображения. Работы из серии «Капричос» являются ярким примером этого изменения. «How they pluck her!» показывает тревожный образ трёх мужчин, стоящих над существом женского пола с крыльями, в то время как один мужчина, кажется, яростно кусает её за правое крыло, тем самым вызывая противоречивые чувства и сомнения у зрителя, оставляя недосказанность.
Винсент Ван Гог
Слева направо: Винсент Ван Гог в возрасте 18 лет. \ Автопортрет Винсента Ван Гога, 1889 год.
Винсент Ван Гог родился в 1853 году и умер в 1890 году. Голландский художник начал свою карьеру, когда ему было двадцать семь лет. Несмотря на то, что Винсент писал всего десять лет, он оставил после себя впечатляющее количество произведений искусства. Он добровольно поступил в приют Сен-Поль-де-Мавзолей в 1889 году из-за проблем с психическим здоровьем и создал несколько работ, пока находился в этом учреждении. «Звёздная ночь» 1887 года, одно из его самых известных произведений искусства, было вдохновлено пейзажем, расположенным недалеко от лечебницы.
Звёздная ночь, Винсент Ван Гог, 1889 год. \ Фото: wovenmonkey.com.
В 2016 году группа экспертов собралась на симпозиум, организованный Музеем Винсента Ван Гога в Амстердаме, чтобы обсудить болезни, от которых мог страдать художник. Они пришли к выводу, что у Винсента Ван Гога, вероятно, было биполярное расстройство, пограничное расстройство личности, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, и он страдал психотическими эпизодами. Ван Гог также придерживался очень несбалансированной диеты и пил много алкоголя, что могло ухудшить его состояние.
Ван Гог на смертном одре, рисунок Поля Гаше. \ Фото: andro.gr.
Одним из очевидных способов того, как проблемы с психическим здоровьем Ван Гога повлияли на его искусство, является изображение различных предметов и пейзажей Сен-Реми. Художник включил их в свою работу из-за своего пребывания в приюте. Профессор психиатрии и поведенческих наук Университета Джона Хопкинса Джеймс К. Харрис написал несколько эссе о связи между искусством и психическими заболеваниями.
Коридор в лечебнице, где находился художник, Винсент Ван Гог, 1889 год. \ Фото: twitter.com.
По его словам, «Звёздная ночь» может быть изображением того, как состояние Ван Гога стабилизировалось, когда он находился в приюте. Харрис писал: «Облачные изображения в центре неба принимают архетипическую форму мандалы, симметричную форму, которая часто возникает, когда психологические конфликты приходят в равновесие».
Тёмный кипарис, однако, может указывать на приближающееся возникновение психологических проблем, поскольку кипарис является символом смерти в районе, где в то время жил Винсент.
Эдвард Мунк
Слева направо: Эдвард Мунк в 1912 году. \ Эдвард Мунк.
Норвежский художник Эдвард Мунк родился в 1863 году и умер в 1944 году. Его детство было сформировано потерей, проблемами со здоровьем и чрезмерно строгим и религиозным отцом. Это помогло Эдварду развить тревожные мысли и сильный страх смерти и ада.
Одна известная цитата художника выражает борьбу, вызванную его воспитанием:
Меланхолия, Эдвард Мунк, 1892 год. \ Фото: ilrifugiodellircocervo.com.
Эдвард известен тем, что включает свои эмоции и психологические состояния в картины. Изображение психических состояний очевидно во многих работах художника, таких как «Меланхолия», или «Отчаяние». На обеих картинах изображён изолированный человек, который, казалось бы, погружён в свои мысли, глядя вниз. Картины были созданы после смерти отца Мунка. Из-за смерти отца эмоциональное состояние художника ухудшилось, и он начал употреблять ещё больше алкоголя.
Слева направо: Отчаяние, Эдвард Мунк, 1892 год. \ Больная девочка, Эдвард Мунк.
Несмотря на то, что Эдвард страдал депрессией, тревогой и, вероятно, шизофренией, он некоторое время отказывался от лечения, заявив: «Мои страдания - часть меня самого и моего искусства. Они неотличимы от меня, и их уничтожение уничтожило бы моё искусство. Я хочу сохранить эти страдания». В конце концов, Эдвард несколько раз отправлялся в санатории в период с 1905 по 1909 год. После пребывания в этих учреждениях его психическое здоровье значительно улучшилось. Из-за этого искусство Мунка изменилось. Его картины стали выглядеть ярче и менее мрачными, так как он чувствовал себя лучше и психически более устойчивым.
Фрида Кало
Слева направо: Фрида Кало. \ Фрида Кало в возрасте 12 лет.
Мексиканская художница Фрида Кало родилась в 1907 году и умерла в 1954 году. Её искусство известно тем, что оно изображает сложные темы, такие как потеря, боль и травмирующие переживания. Когда Фриде было шесть лет, ей поставили диагноз полиомиелит. В возрасте восемнадцати лет она получила тяжёлые травмы в ходе аварии и всю свою жизнь страдала от боли из-за них.
Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера, фотография Карла Ван Вехтена, 1932 год. \ Фото: pinterest.com.
Автопортрет Кало с коротко остриженными волосами, 1940 год, является образцовым изображением её индивидуальности, боли и одновременной силы. Фрида изображает себя в мужском костюме, с ножницами в руке и с обрезанными волосами. Срезанные волосы валяются вокруг неё на полу. Надпись в верхней части картины отсылает к известной мексиканской песне и может быть переведена как: «Послушай, если я и любил тебя, то только из-за твоих волос. Теперь, когда у тебя нет волос, я тебя больше не люблю».
Автопортрет Фриды Кало с терновым венцом и колибри. \ Фото: nouveaupartianticapitaliste.org.
Картина была создана после её развода с Диего Риверой в 1939 году. Именно поэтому «Автопортрет с коротко остриженными волосами» может быть истолкован как изображение болезненности, а иногда даже депрессии, которую Кало испытывала из-за своих отношений с Риверой. Тем не менее она рисовала себя сильной и независимой личностью. Фрида подчёркивала черты, которые обычно считаются мужскими, изображая себя одетой в костюм и с короткими волосами.
Автопортрет с коротко подстриженными волосами, Фрида Кало, 1940 год. \ Фото: graziamagazine.com.
Эмоционально напряжённый брак Фриды с Диего привёл её к депрессии и даже к попытке самоубийства. Несмотря на различного рода страдания, Фрида была очень сильной духом. Эксперты считают, что она страдала более чем одной проблемой психического здоровья, такой как посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное расстройство, сказавшееся не только на её состоянии, а и на творчестве.
Марк Ротко
Марк Ротко. \ Фото: wordpress.com.
Марк Ротко родился в 1903 году. Благодаря своим большим картинам, характеризующимся плоским и выразительным использованием цвета, он был одним из пионеров живописи цветного поля. Предполагается, что его произведения связаны со зрителем на более глубоком уровне, демонстрируя чувства, которые являются фундаментальными для человеческой психики.
Слева направо: Без названия, Марк Ротко, 1968 год. \ Без названия из серии «Чёрное на сером», Марк Ротко, 1969-70 гг.
Марку поставили диагноз аневризма в 1968 году, и его врач настоятельно рекомендовал ему вести более здоровый образ жизни. Однако художник продолжал пить и курить. Кроме того, он страдал от тревоги и депрессии и умер от самоубийства в 1970 году. Картины Марка из серии «Чёрное на сером» были написаны незадолго до его смерти. Некоторые интерпретировали эти мрачные работы как изображения депрессии Марка и как признаки его смерти в результате самоубийства. Однако есть люди, которые не верят, что серия является выражением ухудшающегося психического здоровья художника. Сам Марк заявил, что серия тематизирует смерть и определенно отличается от ранних, более красочных работ Ротко. Это в свою очередь подталкивает зрителя к поиску связи между серией и проблемами психического здоровья Ротко, которые он выплескивал на холст.
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