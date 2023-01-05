Как повлияли отклонения психики на творчество великих художников: Гойя, Ван Гог, Кало и др

Франсиско де Гойя

Слева направо: Памятник Гойе в Сарагосе. \ Автопортрет Гойи в очках, 1797-1800 гг.

Слева направо: «Los Caprichos» № 21: Как они её ощипывают! Франсиско де Гойя, 1799 год. \ Автопортрет «Los Caprichos» № 1, Франсиско де Гойя, 1799 год.

Семья Карла IV, Франсиско де Гойя. \ Фото: nl.m.wikipedia.org.

Поклонение имени Бога, Франсиско де Гойя. \ Фото: google.com.

Винсент Ван Гог

Слева направо: Винсент Ван Гог в возрасте 18 лет. \ Автопортрет Винсента Ван Гога, 1889 год.

Звёздная ночь, Винсент Ван Гог, 1889 год. \ Фото: wovenmonkey.com.

Ван Гог на смертном одре, рисунок Поля Гаше. \ Фото: andro.gr.

Коридор в лечебнице, где находился художник, Винсент Ван Гог, 1889 год. \ Фото: twitter.com.

Эдвард Мунк

Слева направо: Эдвард Мунк в 1912 году. \ Эдвард Мунк.

«С момента моего рождения ангелы тревоги, беспокойства и смерти стояли рядом со мной, следовали за мной, когда я играл под весенним солнцем и в великолепии лета. Они стояли рядом со мной вечером, когда я закрывал глаза, и пугали меня смертью, адом и вечным проклятием. И я часто просыпался ночью и широко распахнутыми глазами смотрел в комнату, шепча «неужели я в аду?»».

Меланхолия, Эдвард Мунк, 1892 год. \ Фото: ilrifugiodellircocervo.com.

Слева направо: Отчаяние, Эдвард Мунк, 1892 год. \ Больная девочка, Эдвард Мунк.

Фрида Кало

Слева направо: Фрида Кало. \ Фрида Кало в возрасте 12 лет.

Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера, фотография Карла Ван Вехтена, 1932 год. \ Фото: pinterest.com.

Автопортрет Фриды Кало с терновым венцом и колибри. \ Фото: nouveaupartianticapitaliste.org.

Автопортрет с коротко подстриженными волосами, Фрида Кало, 1940 год. \ Фото: graziamagazine.com.

Марк Ротко

Марк Ротко. \ Фото: wordpress.com.

Слева направо: Без названия, Марк Ротко, 1968 год. \ Без названия из серии «Чёрное на сером», Марк Ротко, 1969-70 гг.