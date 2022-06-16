Наган: легендарное оружие НКВД

Прообраз знаменитого «Нагана» появился на свет в крохотной семейной мануфактуре. Здесь, под умелыми руками мастеров-оружейников Эмиля и Леона Нагана, сформировались общие принципы револьвера, который на долгое время станет верным спутником солдат и офицеров многих стран. Надо сказать, что для Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant пистолет стал неожиданным успехом.









Предпосылки разработки

Офицерам и солдатам

Признание

Россия и окрестности

ТТХ

Символ революции

Вторая мировая война

Современная жизнь