В городке поймали и решили усыпить полуживую собаку, но вмешали неравнодушные люди

Как страшненькая дворняга превратилась в красивую собаку.
Когда в офис контроля животных поступил звонок о бродячей собаке, работники службы не ожидали увидеть такого доходягу. Собака была такой тощей и такой больной, что, казалось, и сама потеряла надежду на хорошую жизнь. Собаку даже хотели усыпить - и наверняка бы так и произошло, но случай вмешался в эту ситуацию.
Когда социальная служба поймала Скай, собака выглядела крайне жалко.
Собаку назвали Скай и нашли ее в одном из городков Техаса. Судя по всему, это метис хаски возрастом около года. Когда нашли Скай, она была покрыта лишаем и лишилась из-за этого почти всей шерсти. У нее было неимоверное количество клещей, да и в принципе собака едва держалась на ногах - такая она была истощенная голодом и болезнями.
У собаки был лишай, клещи и крайнее истощение.
Работники службы доставили Скай в ближайший приют, и там ее автоматически поставили в список на эвтаназию. "Этот приют это самое смертельное место для животных во всей стране. Он так переполнен, что правила заведения указывают моментально ставить всех больных собак на усыпление, чтобы не претендовать на медикаменты, место и еду, которая нужна здоровым собакам."
Чтобы спасти жизнь собаке, ее пришлось транспортировать за несколько сотен километров.
Таковы правила заведения, но в заведении все же работают обычные люди, которым трудно поступать так жестоко по отношению к животным. Вот и по отношению к Скай им захотелось сделать хоть что-то, чтобы спасти ее. Они связались с другим приютом в совершенно другом штате - за несколько сотен километров от них - и спросили, не могли бы они взять Скай себе. "Мы знали, что если мы сейчас же не примем решение, собаку убьют, - ответили в нью-йоркском приюте. - Так что мы тут же сказали "Давайте, везите ее."
Скай в своей новой семье.
По прибытии Скай тут же отправили к ветеринару. Подлечить дворняжку надо было срочно - она была в очень плохом состоянии, но все же за последние дни стала более жизнерадостной, учитывая, сколько внимания ей стали оказывать. Собаку отдали на передержку (временный дом у обычных людей), пока она проходила все необходимое лечение. Затем, через несколько недель собаку передали другой семье на передержку.
Скай оказалась доброй жизнерадостной собакой.
Уже немного окрепшую собаку согласилась взять на время одинокая мама, у которой дома были также свои питомцы. Однако стоило женщине увидеть Скай собственными глазами, как она решила, что это будет не "на время", а навсегда. "У нее (мамы) есть маленькие дети и маленькие собачки, и Скай идеально вписалась в их компанию, будто так и было задумано. На самом деле, она просто невероятная собака," - рассказывает работница нью-йоркского приюта.
Скай идеально вписалась в новую семью.
Сейчас едва ли можно узнать в этой жизнерадостной сияюще-белой собаке ту доходягу, которую поймала социальная служба в Техасе. "Вот этим вот мы, собственно, и занимаемся, - говорит представитель приюта. - Мы взяли эту собаку, когда она была буквально при смерти, и посмотрите-ка на нее сейчас! Это самая великолепная и потрясающая собака, и ее жизнь сейчас настоящая сказка."
Теперь в этой здоровой собаке невозможно узнать ту дворнягу, которой она некогда была.
Наконец-то собака обрела счастье.
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