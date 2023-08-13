В городке поймали и решили усыпить полуживую собаку, но вмешали неравнодушные люди

Как страшненькая дворняга превратилась в красивую собаку.

Когда социальная служба поймала Скай, собака выглядела крайне жалко.

У собаки был лишай, клещи и крайнее истощение.

Чтобы спасти жизнь собаке, ее пришлось транспортировать за несколько сотен километров.

Скай в своей новой семье.

Скай оказалась доброй жизнерадостной собакой.

Скай идеально вписалась в новую семью.

Теперь в этой здоровой собаке невозможно узнать ту дворнягу, которой она некогда была.

Наконец-то собака обрела счастье.