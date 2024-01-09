9 секретов лёгкого быта

Ведение домашнего хозяйства — непростая задача. Она требует грамотного планирования и правильной организации пространства. Опытные хозяюшки хранят множество бытовых секретов, которые помогают им в ежедневных хлопотах.







Сегодня мы хотим рассказать вам о них, чтобы и вы смогли облегчить себе быт. Вы узнаете, как легко избавится от известкового налёта в стиральной машине. А также как легко и просто заточить любимые кухонные ножи. С нашими хитростями вести домашнее хозяйство станет намного легче.





1. Делаем заглушки для розеток самостоятельно

2. Отжим ножи без особых усилий

3. Заботимся о чистоте своей расчёски

4. Как быстро помыть решетку от вытяжки?

5. Избавляемся от известкового налёта

6. Быстро и легко моем ёршик

7. Очищаем любимую тёрку. Легко и просто

8. Как легко натереть мягкий сыр?

9. Спасаем тёрку от запаха чеснока

Делаем заглушки самостоятельноВ доме, где растёт маленький ребёнок, привычные вещи могут оказаться опасными. Так, к примеру, розетки необходимо обезопасить специальными заглушками. Однако они стоят достаточно дорого и не всегда есть под рукой. Тут на помощь молодым родителям придёт наш совет.Наверняка ваш малыш обит пюре в мягких упаковках. Все, что вам потребуется — это крышечка от этого лакомства. Удивительно, но она отлично подходит по размеру к розетке. И сможет послужить прекрасной заглушкой, обеспечивая безопасность для вашего ребёнка.Ваш нож всегда будет идеально острымНожи у каждой хозяюшки должны находится в прекрасном состоянии. Ведь от этого зависит легкость приготовления блюд. Согласитесь, совсем неудобно готовить, когда твои ножи затупились. Но если у вас дома не нашлось заточки для ножей, ничего страшного в этом нет. Ведь мы знаем одну бытовую хитрость, которая позволит вам без труда заточить свои ножи.Налейте в кружку кипяток и растворите в нем столовую ложку соли. После чего опустите нож в кружку на полчаса. По прошествию времени вылейте воду и переверните кружку. Все, что вам осталось сделать — заточить нож о шероховатую поверхность основания кружки. Вы удивитесь, но такой способ работает не хуже специализированных заточек.Помним о важности чистота своей расчёскиЧистые и ухоженные волосы — гордость любой хозяюшки. Создавая чистоту в доме, не стоит забывать и о своём аккуратном внешнем виде. Однако стоит помнить, что чистота ваших волос зависит не только от регулярных водных процедур. Большую роль в этом играет чистота вашей расчёски. Дело в том, что за время использования на ней остаются частички грязи, и со временем она может испортить вашу прическу. Для того чтобы этого избежать, необходимо регулярно чистить свою расческу. Сделать это может быть затруднительно. Но только не для нас.Благодаря нашей хитрости вы почистите свою расчёски за считанные минуты. Разведите в очень тёплой воде немного разрыхлитель для теста. Поместите в чащу вашу расческу и оставьте на полчаса. После чего просто промойте под проточной водой. Вы удивитесь, но практически без усилий ваша расчёски вновь будет как новая.Быстро и легко очищаем решетку вытяжкиКаждая хозяюшка знает, как важно регулярно очищать решетку от вытяжки. Ведь со временем она забивается жиром, и ее пропускная способность резко снижается. Более того, держать на кухне такой рассадник грязи не приятно никому.Для того чтобы легко и просто справиться со слоем жира на решетке, вам потребуется лишь таблетка для посудомоечной машины. Разведите ее в горячей воде и залейте полученным раствором решетку. Оставьте ее на десять минут, после чего хорошенько промойте. На ней не останется ни следа жира и грязи.Спасаем стиральную машину от поломкиЕсли в вашем доме жесткая вода, то, скорее всего, вы уже сталкивались с проблемой известковых отложений в вашей стиральной машине. А ведь это может привести к серьезной поломке. Но чтобы этого избежать, у нас есть прекрасное решение. Вам даже не потребуется ничего покупать.Просто нарежьте лимон и поместите его в носок. Завяжите. И отправьте в стирку. Такой нехитрый способ позволит избавиться от известкового налёта и спасёт вашу стиральную машинку от поломки.Пена для бритья очистит ёршик без трудаТуалетная комната у опытной хозяюшки всегда сияет чистотой. Но есть один предмет, мытьё которого часто вызывает затруднения. Речь идёт о ёршике для унитаза. Но мы знаем простой и эффективный способ.Обильно нанесите на ёршик пену для бритья и воспользуйтесь им по назначению. Такой метод поможет не только отмыть сам ёршик, но также очистит унитаз и придаст ему аромат свежести.Зубная щётка пригодится на кухнеВ быту у каждой хозяюшки есть вещи, чистить которые сложнее остальных. И, конечно же, многие согласятся, что к таким вещам относится терка. Но чтобы вы случайно не поранились, моя ее руками, мы поделимся с вами своей хитростью.Все, что вам понадобится — это старая зубная щётка. Нанесите на неё немного средства для мытья посуды и хорошенько прочистите ей вашу тёрку. Таким образом, вы не повредите ни инвентарь, ни свои пальцы.Поможем натереть даже самый мягкий сырУ каждой хозяюшки есть своё коронное блюдо. И очень часто в его состав входит сыр. Этот ингредиент отлично сочетается со множеством продуктов, придавая блюду особый вкус. Чаще всего в рецепт входит натёртый сыр, что вызывает расстройство у хозяюшки. Ведь если сыр достаточно мягкий, то его очень сложно натереть. Более того, он сильно прилипает к тёрке, что затрудняет ее чистку. Но у нас есть проверенный годами способ.Просто нанесите на ватный диск растительное масло. И протрите им вашу тёрку. После этого любой, даже самый мягкий сыр будет легко натереть. А сама терка останется чистой.Чеснок больше не оставит запаха на тёркеМногие из нас любят чеснок и стремятся добавлять его в свои блюда. Однако во время готовки он может принести не мало хлопот. Ведь если натирать его на тёрке, то она точно пропитается едким запахом, который потом будет сложно вывести. Не говоря уже о том, как сильно он может ее загрязнить.Для того чтобы избежать таких перспектив, вам потребуется лишь пакет. Наденьте его на тёрку перед измельчением чеснока. А после просто снимите и выкиньте. Ваша терка останется абсолютно чистой.