Африканская Атлантида: обнаружен затопленный древний город Рапта

Руины у берегов Танзании.
Три года назад аквалангист Алан Саттон, пролетая на вертолете над береговой линией Танзании, заметил странные каменные выступы на дне. Понадобилось три года, чтобы найти эти затопленные руины, но усилия окупились сполна. Археологи заявили, что это, вероятнее всего, знаменитый торговый город, известный как Рапта.
Руины близ острова Мафия.
Считается, что этот древний город - первый настоящий мегаполис Африки, который был хорошо известен своими огромными рынками черепах и металлических изделий. Этот процветающий мегаполис был одним из самых богатых городов в мире. Известный африканский город был упомянут в книге "География" знаменитого египтянина Птолемея, который утверждает, что о существовании города в Египте и Риме было известно 2000 лет назад - в 50 г.н.э.
Но внезапно Рапта бесследно исчезла более 1600 лет назад. Археологи пытались найти потерянный город на протяжении многих лет. Ученые мучительно пытались собрать воедино головоломку, но никак не могли даже разгадать местоположение того, что историки окрестили "потерянный город Рапта".
Подводные руины.
К счастью, наблюдательный аквалангист сумел наконец заметить руины процветающего тысячи лет назад портового города, который считается первым африканским мегаполисом и торговым партнером Египта и Рима. Но поскольку этот город исчез более 1500 лет, очень мало известно о культуре Рапты, а также ее последующем падении, и в конечном итоге гибели. В течение многих десятилетий о расположении Рапты ничего не было известно.
Результат трех лет поисков.
Официального подтверждения тому, что это именно Рапта, нет, но предварительные результаты подводной разведки недалеко от частного острова у побережья Танзании вселяют надежду. Когда Алан Саттон впервые увидел город, он сделал фотографию, но только затем понял, что за находка ему попалась.
В итоге аквалангист вернулся в Танзанию и попытался найти затонувший город. Это ему не удавалось целых три длинных года из-за сильно мутной воды в данном регионе. Наконец, аквалангисту улыбнулась удача и ему удалось открыть затопленный африканский мегаполис после окончания весеннего половодья.
Невероятно большой каменный круг на дне.
Саттон не поверил своим глазам: он увидел на дне невероятно большой каменный круг, который, как он посчитал, служил фундаментом для большой площади. По всему периметру фундамента были тысячи блоков, которые за тысячи лет отвалились от фундамента гигантского круга. После того, как видные археологи осмотрели древние руины, они предположили, что это именно потерянный город, который историки так стремились найти.
Архитектура явно имела следы существенного римского влияния. Это подтверждает то, что возраст города непосредственно относится к периоду времени, когда Рапта процветала и была мегаполисом, как это и утверждалось в древних записях.
Тысячи блоков по периметру фундамента.
Теперь ученые со всего мира наперебой стремятся восстановить артефакты, которые подтвердят, что некогда великий город был чрезвычайно богатой метрополией в Африке, но эта задача может стать невероятно сложной. Археологам нужно нырять на большую глубину, доставать с дна и восстанавливать очень хрупкие артефакты. Также есть проблема выемки большого количества грунта для того, чтобы достать хоть что-либо с морского дна.
Подводный город Рапта.
Также есть проблема выемки большого количества грунта для того, чтобы достать хоть что-либо с морского дна. Тем не менее, до сих пор не доказано, что эти древние руины являются Раптой. Чтобы выяснить это, команде археологов предстоит очень трудная работа в течение долгих лет.
Существуют весомые признаки того, что город был выстроен намного более "капитально" по сравнению с остальной частью древних руин, которые сохранились в этой стране, что указывает на существенное иностранное влияние. Вне зависимости от того, действительно ли это Рапта, археологи и историки нашли большой город, который был древним торговым мегаполисом.
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