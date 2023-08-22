10 самых смертоносных событий в истории человечества

Человеческая история всегда была кровавой, богатой на масштабные разрушения и жертвы. Мы вспомнили десятку самых убийственных событий, известных человечеству.
1. Торговля рабами через Атлантику. Число погибших — 15 млн
Трансатлантическая работорговля началась в 16 веке, достигла пика в 17 веке, пока её наконец не отменили в 19 веке. Причиной её была потребность европейцев утвердиться в Новом Свете. Поселенцы использовали рабов из западной Африки, чтобы удовлетворить потребности в рабочей силе на своих плантациях.
2. Окончание войны Юаня и переход к династии Мин. Число погибших — 30 млн
Династия Юань была основана Хубилай-ханом, внуком Чингисхана, примерно в 1260-м году и оказалась самой недолговечной в истории Китая. Её представители правили одно столетие, а потом начался хаос. Враждующие кланы боролись за земли, выросла преступность, начался голод среди населения… Так продолжалось, пока династия Мин не взяла всё под свой контроль.
3. Восстание Лушаня. Число погибших — 36 млн
Примерно за 500 лет до династии Юань, Китай контролировала династия Тан. Лушань, генерал с севера Китая, решил захватить власть и объявил себя императором (создание династии Ян). Восстание Лушаня продолжалось с 755 по 763 годы, и в конце концов династия Ян потерпела поражение от империи Тан. Древние войны всегда были делом очень кровавым, и это восстание исключением не было. Погибли миллионы людей, а династия Тан так никогда и не оправилась от последствий той войны.
4. Восстание Тайпинов. Число погибших — 40 млн
Переместимся на тысячу лет вперёд, и снова видим китайцев. Именно тогда на историческую сцену вышел Хeн Сюцюань, который помимо прочего утверждал, что он — младший брат Иисуса Христа. Хон создал «Небесное царство Тайпинов» и начал бойню. В ходе войны и наступившего за ней правления тайпинов, погибли десятки миллионов людей.
Хон Сюцюань
5. Жертвы Советской России — 49 млн
В период с 1917-го по 1953-й годы миллионы жителей нашей страны погибли: сначала революция, затем — гражданская война, голод, принудительные переселения, концлагеря. В огромном количестве жертв виновным принято считать слишком неуёмное желание генсека Иосифа Сталина построить новое, лучшее будущее для нашей страны абсолютно любой ценой, при этом удержав собственную тотальную власть.
Иосиф Сталин
6. Великий китайский голод. Число погибших — 43 млн
И вот мы снова в Китае, уже ставшем коммунистическим. В период с 1958 по 1961 годы засуха и плохие погодные условия привели к голоду. Однако настоящее бедствие состояло в попытках правительства превратить страну из аграрной экономики в коммунистическое общество. Китайские крестьяне описывают этот период как «три горьких года».
7. Монгольские завоевания. Число погибших — 60 млн
Если и есть человек, о котором можно сказать, что крови на его руках больше, чем у кого-либо в истории, то это Чингисхан. Под его руководством Монгольская империя превратилась в империю, которой мир ещё не видел. На пике своего могущества она занимала 16% земной поверхности. Монгольская армия захватила Азию и на протяжении двух столетий убивала врагов с невероятной жестокостью. Число погибших, конечно, было бы намного больше, если бы монголы продолжили своё продвижение на Запад и в Европу.
8. Первая мировая война. Число погибших — 65 млн
В 1914-м году, когда нескольким развитым странам вдруг стало тесно, они объединились в два больших союза и сразились за европейское господство. Европа оказалась разделена, и потащила за собой другие страны в стремительно разрастающийся военный конфликт. Во время этой войны часто использовалась следующая тактика: солдатам приказывали идти в полный рост под пулемётным огнём противника. Когда в 1918-м году всё закончилось, мир насчитал невиданное количество убитых и огромные убытки.
9. Вторая мировая война. Число погибших — 72 млн
Взяв перерыв на несколько лет, мировая война вспыхнула снова в 1939-м году. Во время короткого перерыва между этими войнами каждая страна успела построить несколько новых смертоносных машин, кроме того, теперь у солдат появилось автоматическое оружие. СССР и его союзники в конце концов победили в войне, но потери были огромными.
10. Колонизация Америки. Число погибших — 100 млн
Когда Христофор Колумб в 15 веке обнаружил новый континент, это, должно быть, казалось началом новой эпохи. Предприимчивые европейцы вскоре стали называть это место своим домом. Однако была одна проблемка: здесь уже проживало коренное население.
В течение последующих столетий европейские мореплаватели исправно доставляли смерть на территории, которые сегодня называются Северной и Южной Америкой.
Кроме войн и вооружённых столкновений, к огромным жертвам привело отсутствие у туземцев иммунитета к европейским заболеваниям. Примерно 80% коренного населения Америки погибло после контакта с европейцами. А это — невероятное число жертв.
Христофор Колумб
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