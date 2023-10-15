Где находятся 5 самых глубоких морей на Земле, и Почему именно там такая чудовищная глубина

Пятое место. Море Уэддела

Это море почти всегда покрыто льдом и испещрено айсбергами.

Море. Вид на атласе и с самолета.

Четвёртое место. Море Банда

Природа здесь фантастическая, но и глубина шокирует.

Райский уголок с невероятной глубиной.

Третье место. Карибское море

Карибское море. Не только курорт, но и один из самых глубоких водоёмов на Земле.

Море полузамкнутое, но при этом глубокое.

Дно Карибского моря.

Второе место. Коралловое море

Название морю дали красивейшие кораллы.

Коралловое море.

Первое место. Филиппинское море

Филиппинское море признано самым глубоким. А так по виду и не скажешь.

Всему виной Марианская впадина.