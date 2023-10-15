Где находятся 5 самых глубоких морей на Земле, и Почему именно там такая чудовищная глубина

Далекие моря всегда привлекали внимание путешественников и географов, а их «непредсказуемость» удивляет и завораживает. Так, большое по площади море может быть относительно мелким, тогда как более маленькое по ширине может иметь невероятную глубину. Ученые не один десяток лет изучают морское дно в разных точках планеты и уже выяснили, какие из мировых морей – самые глубокие. Так где же находятся эти рекордно низкие точки? Попробуйте сначала выдвинуть свою версию, а потом проверить себя. Итак, представляем топ-5 самых глубоких морей на Земле.
Пятое место. Море Уэддела
Это море находится недалеко от берегов Западной Антарктиды и свое название получило в честь британского мореплавателя Джеймса Уэддела, открывшего его в 1823 году в во время британской экспедиции.
Поверхность моря почти всегда покрыта льдом, толщина которого может достигать 10 метров. Здесь можно увидеть айсберги. Зимой температура у южного побережья часто опускается ниже –30 градусов, а летом держится в районе 0-10° С.
Это море почти всегда покрыто льдом и испещрено айсбергами.
Самая глубокая точка Моря Уэдделла – 6,8 тыс. метров от поверхности. Глубже всего – в северной его части, а на юге воды более мелкие.
Море. Вид на атласе и с самолета.
Четвёртое место. Море Банда
Море, получившее название Банда, стоит на четвёртом месте в топе самых глубоких. Оно расположено на западе Тихого океана, в районе островов Малайского архипелага (Индонезия) и признано морским экорегионом. Эта местность славится живописными коралловыми рифами, а также шикарной природой – прекрасными лесами и множеством растений и животных-эндемиков.
Природа здесь фантастическая, но и глубина шокирует.
Самая нижняя точка моря Банда – 7200-7400 метров. Здесь расположена впадина Вебера, которая представляет собой ни что иное как открытый океанический разлом. Она считается самым глубоким на нашей планете преддуговым бассейном.
Райский уголок с невероятной глубиной.
Из-за того, что в этом месте сходятся три тектонические плиты (Евразийская, Тихоокеанская и Индо-Австралийская) в море Банда очень часто случаются землетрясения.
Третье место. Карибское море
Это море Атлантического бассейна, вокруг которого развивается сюжет небезызвестного фильма с Джонни Деппом и чье побережье славится своими шикарными пляжами, входит в топ по популярности не только у туристов и кладоискателей. Несмотря на то, что оно полузамкнутое (большая часть ограничена берегами Америки и Антильскими островами) и у него маленькая в сравнении с другими морями площадь, Карибское море имеет интересную геологическую историю.
Карибское море. Не только курорт, но и один из самых глубоких водоёмов на Земле.
в
Море полузамкнутое, но при этом глубокое.
В результате процессов в земной коре, происходивших миллионы лет назад, здесь образовались подводный Кайманов хребет (кое-где он выходит на поверхность в виде одноимённых островов) и Кайманов жёлоб. В последнем находится самая глубокая точка этого моря и одна из самых глубоких морских точек на планете вообще. Её отметка – около 7700 метров ниже уровня моря. Вообще же дно этого водоема сплошь испещрено впадинами и желобами.
Дно Карибского моря.
Второе место. Коралловое море
На втором месте в списке самых глубоких на нашей планете стоит еще одно море Тихоокеанской акватории – Коралловое. Оно расположено между Австралией, Новой Гвинеей и Новой Каледонией. Такое название море получило, как нетрудно догадаться, из-за обилия в нем кораллов.
Название морю дали красивейшие кораллы.
Бассейн этого моря был образован в период между 58 млн. и 48 млн. лет назад. Рельеф его дна сильно расчленён, и геологические процессы до сих пор не завершены (о чем свидетельствуют регулярные землетрясения).
Коралловое море.
В течение последних нескольких лет самые глубокие части этого водоема были изучены более тщательно, благодаря чему и выяснилось, что по своей глубине он уступает лишь одному морю на Земле. Самая глубокая точка Кораллового моря, по последним данным, составляет 9174 метра
Первое место. Филиппинское море
Ну а самое глубокое море в мире – Филиппинское (кстати, сосед моря Банда). Котловина у этого водоёма очень неоднородная и по сложности ученые её сравнивают с ложем океана. На дне встречаются не только подводные горы и хребты, но и подводные вулканы до 3000 метров высотой.
Филиппинское море признано самым глубоким. А так по виду и не скажешь.
А ещё по дну Филиппинского моря проходит знаменитая Марианская впадина – самый глубокий из океанических глубоководных желобов на земле. Глубина этой самой нижней точки – более 11 тыс. метров, и это самая низкая отметка из тех, которые зафиксировали на данный момент в морях на нашей планете.
Всему виной Марианская впадина.
Правда, по другим данным, самое глубокое место Филиппинского моря – в одноименном (Филиппинском) желобе. Это более 10, 5 тыс. метров ниже уровня моря, что тоже впечатляет, и данная отметка также является рекордной для морей.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии