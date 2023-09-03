Учёный выяснили, какие породы собак самые дружелюбные (бультерьер в списке)

Финские исследователи изучили сотни пород собак и составили рейтинг самых дружелюбных из них. Результаты этой научной работы, опубликованные на днях британскими СМИ, удивили весь мир. Судите сами: бультерьер, которого многие считали опасной и чуть ли не бойцовской породой, оказался на первом месте в списке лучших друзей человека. А вот «диванные» собачки йорки и тойтерьеры в список лидеров не попали вообще. Итак, представляем ТОП-10 самых добрых и дружественных пород.
Хотя собака – первое прирученное человеком животное и она существует рядом с нами десятки тысяч лет, отношения у псов с их хозяевами все эти века развиваются по-разному. Есть, как известно, рабочие породы, которые призваны стеречь дом, тащить упряжки или, например, пасти стада. Их характер сложно назвать ласковым и «диванным». Есть собака-компаньон, которую заводят просто для души и считают практически членом семьи. Однако, как показали опубликованные результаты ученых, от породной группы человекоориентированность зависит далеко не всегда. Точнее, если дело доходит до общения братьев меньших с людьми, тут все породы равны. А значит – изучать их дружелюбие нужно по одному и тому же принципу и дать шанс каждой.
Учёные выявили лучших друзей человека.
В ходе исследования были проведены наблюдения за 11 000 собаками, представлявшими 300 пород.
– Порода собаки – важный фактор, определяющий личностные различия. И хотя каждый пес индивидуален, есть определенные черты характера, присущие именно той или иной породе. Ими обладает большинство ее представителей, – говорит ведущий автор проведенного исследования Мила Салонен.
Список самых дружелюбных к людям пород состоит из 26 пунктов, но мы познакомим вас с первой десяткой. Так что если захотите завести собаку именно как друга (в том числе ребёнку), стоит обратить внимание именно на этих «самых лучших друзей человека».
1. Бультерьер
Породу вывели в 1950-х годах. До этого были скрещены терьер и староанглийский бульдог, а затем влиты крови еще нескольких пород. У современного бультерьера крепкие челюсти и устрашающий вид, порода физически очень сильная и ее даже ошибочно считают бойцовской. Все дело в том, что изначально бультерьеров использовали для подпольных собачьих боев. Однако современные представители этой породы давно утратили агрессивность предков: даже охранники из них неважные. Все дело в слишком дружеском отношении к человеку. Бультерьеры обожают общество людей и плохо переносят одиночество. А вот с другими собаками они, как правило, плохо ладят, поскольку у них есть природная склонность к доминированию. В то же время кинологи предупреждают, что бультерьеру особенно необходима дрессировка. Если собакой не заниматься, она будет неуправляема. Впрочем, это можно сказать и о других породах.
Бультерьер.
2. Тикап-пудель
Тикап – самый маленький представитель пуделиной братии. Внешне он не очень похож на классического пуделя, и некоторые специалисты вообще не признают эту породу, считая тикапов браком. Эта собачка похожа на мягкую игрушку. В связи с их миниатюрностью (ти-кап переводится с английского как «чашка чая» – мол, в нее уменьшается такая собачка) у этих пуделей есть целый ряд проблем. Они очень хрупки, без должного присмотра часто травмируются, подвержены целому ряду заболеваний и требуют особого ухода. Но вот дружелюбия и обаяния у них не занимать – это ласковые и послушные питомцы.
Пубель тикап (ти-кап).
3. Золотистый ретривер
О коммуникативных качествах золотистого ретривера (голден-ретривера) известно не понаслышке. Это легко обучаемые и дружественные собаки. Породу вывели в Великобритании в позапрошлом веке. Голдены всегда считались отличными охотниками, беспрекословно выполняющими приказы хозяина. Современные представители этой породы отлично выполняют не только охотничьи, но и другие виды работ. Их используют правоохранительные органы для поисков наркотиков и взрывчатки, золотистые ретриверы хорошо показывают себя как собаки-спасатели и собаки-терапевты, поскольку отлично ладят как со взрослыми, так и с детьми. И даже к другим собакам они относятся дружелюбно.
Голден-ретривер.
4. Джек-Рассел-терьер
Жек-Рассел, при упоминании которого сразу вспоминается голливудский фильм «Маска», стоит на третьем месте в списке самых дружественных пород. Изначально этот вид терьеров тоже выводился для охоты, но теперь уже все об этом забыли. Сегодня это главным образом отличные компаньоны. Правда, у Джек-Рассела есть одна очень характерная особенность, которая не всем понравится: они неимоверно энергичны и им нужно быть постоянно в движении. Поэтому такой друг подойдет именно активному хозяину.
Джек-Рассел-терьер
5. Такса
Такса считается идеальным другом для человека, и исследования финских ученых, поставивших её на 4-е место, это научно подтвердили. Родиной такс считается Германия. Это самая старая из пород норных собак, предки её существовали рядом с человеком, предположительно, еще в Древнем Египте. Упоминания же именно о такой породе относятся к XVI веку. Видимо, столь долгое общение с людьми из поколения в поколение наложило отпечаток на характер и постепенно сделало из этой сугубо утилитарной породы (с таксами охотились на барсуков) просто компаньона.
Такса.
6. Собаки-брахицефалы
К собакам-брахицефалам относятся сразу несколько пород, в том числе мопсы, бульдоги и боксеры. Брахицефальные собаки отличаются очень короткой, плоской мордой и крупной головой. Проведя исследования, финские ученые обнаружили у всех пород такого типа высокие коммуникативные качества и необычайное дружелюбие по отношению к человеку. Эту породу можно смело заводить как взрослым, так и семьям с детьми, однако следует учитывать физиологические особенности брахицефалов. У них часто наблюдаются проблемы с дыханием, они подвержены травмам и так далее, так что с такой собакой хозяину нужно быть особенно внимательным.
Мопс и французский бульдог.
7. Уиппет
Уиппет – изящная худенькая собака, по размерам уступающая грейхаунду, но более крупная, чем левретка. Она не так известна, как такса, пудель или мопс, однако её любовь к человеку ставит её в один ряд с популярными породами. Уиеппетов вывели в позапрошлом столетии и изначально использовали для охоты на зайцев. Они произошли от борзой, но крови терьеров у них, предположительно, тоже есть. Помимо хороших охотничьих качеств, эта порода обладает дружелюбием, поэтому уиппетов часто заводят и просто как компаньонов. Они могут составить отличную компанию даже в длительных путешествиях.
Уиппет.
8. Китайская хоxлатая собака
Эта древняя порода, предками которой, предположительно, были чихуа и ксоло (по другой версии – африканские голые собаки). Китайская xохлатая имеет две вариации: голую (питомцы, имеющие шерсть только на голове, кончике лап и хвоста) и пуховую (полностью покрытые длинной шерстью). Этим собакам абсолютно не свойственна агрессия, они обожают людей, хорошо ладят с детьми, послушны, ласковы и отлично обучаемы. Более того, хоxлатые обладают отличным здоровьем и считаются долгожителями. Правда, при выборе голой собаки нужно учитывать погодные условия при прогулках. В морозы питомца нужно будет одевать.
Китайская хoхлатая собака.
9. Немецкий шпиц
Немецкие шпицы считаются потомками торфяной собаки каменного века. Это старейшая европейская порода, на основе которой впоследствии были выведены другие. Помимо отличного здоровья, шпиц обладает способностью к обучению и дружелюбием по отношению к человеку. Это одна из самых беспроблемных пород в плане содержания, в том числе в городской квартире. Правда, шерсть немецкого шпица требует особого ухода.
Немецкий шпиц.
10. Лабрадор-ретривер
Представители этой старинной охотничьей породы, как и их «родственники» – золотистые ретриверы, изначально выведены как охотничьи собаки. Однако теперь они идеальные компаньоны для взрослых и детей. Из лабрадоров получаются отличные и заботливые собаки-поводыри, собаки-спасатели, вообще же это почти универсальная рабочая порода, которая не способна быть разве что злобным охранником. В рейтинге лучших друзей человека она замыкает первую десятку.
Лабрадор.
Стоит добавить, что проведённое в Финляндии исследование касалось не только дружелюбия, но и, напротив, неумения общаться с человеком в формате компаньона и друга. Так, в десятке самых недружественных к людям неожиданно оказались такие популярные породы, как пинчер и шнауцер, немецкая овчарка, короткошерстный колли, а также ездовые собаки.
Текст: Анна Белова
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