10 фильмов о безумцах, которые ради своей идеи были готовы пойти на всё

Фильм режиссера Эда Харриса «Поллок». / Фото: axea.ru
Чтобы стать знаменитым, нужно не просто быть рисковым и отчаянным человеком, но ещё верить в себя и любить своё дело. Всегда были люди, которые были просто одержимы своей идеей. Порой их считали безумцами. Возможно, в этом была доля истины, но во всяком случае, эти люди могут быть прекрасным примером, как добиваться своего. В этом обзоре фильмы о людях, которые ради поставленной цели готовы были пойти на любой, даже самый безумный, поступок.
1. «Фицкарральдо»
Кадр из фильма «Фицкарральдо»./ Фото: do-blog.ru
режиссер Вернер Херцог, 1982 год
Режиссер этой драмы – сам образец настоящего безумца, готового на любые отчаянные поступки. Он легко заключает пари, чтобы в итоге съесть свой ботинок. Ему ничего не стоит быстро собраться и отправиться за тридевять земель к туземцам с показом шедевров мирового кинематографа.
Неслучайно и его персонажи наделены нотками безумия и фантастическими идеями за пределами разума. В этой ленте Херцога таким носителем подобных идей стал меломан Фицджеральд, которого индейцы прозвали Фицкарральдо. Его идея фикс - соорудить оперный театр среди непроходимых джунглей. Можно только представить, на что он готов пойти для реализации своего грандиозного проекта.
2. «Амадей»
Кадр из фильма «Амадей»./ Фото: tele.ru
режиссер Милош Форман, 1984 год
Один из самых обласканных специалистами фильмов, получивший сразу восемь престижных оскаровских статуэток. Секрет подобного успеха кроется не только в показе музыкальных персон мирового масштаба, а и в сюжетном построении и скрытых недосказанностях.
Кто-то считает ленту своеобразной попыткой постичь тайну гениальности великого Моцарта. Кто-то видит в ней прежде всего удивительную историю Сальери – музыканта от бога и одержимого безумца, у которого только одна цель в жизни - превзойти Амадея в гениальности.
3. «Винсент и Тео»
Кадр из фильма «Винсент и Тео»./ Фото: moma.org
режиссер Роберт Олтмен, 1990 год
Среда художников – отличная почва для безумных гениев всех мастей. И все равно Винсент Ван Гог – бесспорный лидер среди них. Чего только стоит байка об его бедном ухе, которое художник отрезал себе в назидание за то, что оно не поддавалось "правильному" изображению на автопортрете.
У Олтмена культового художника играет Тим Рот, а акцент в ленте сделан на вечной проблеме среди творцов - нехватке денежных средств. Их поиск, естественно, вредит творчеству, а тут и с братом Тео у Винсента складываются совсем непростые отношения…
4. «Пи»
Кадр из фильма «Пи»./ Фото: 3d-24.ru
режиссер Даррен Аронофски, 1998 год
Этого режиссера в творчестве роднит с Вернером Херцогом одно обстоятельство - их герои настоящие безумцы. Дебютный фильм Аронофски – это рассказ о математике Максе, страдающем от невыносимых головных болей, переходящих в приступы паранойи.
Его мечта - найти закономерности постоянно меняющегося курса акций. Столь глобальный вопрос приводил зачастую к непредсказуемым событиям: от встреч с легендарными личностями Уолл-стрит и до его гонений религиозными радикалами.
5. «Поллок»
Кадр из фильма «Поллок»./ Фото: kafaizni.org
режиссер Эд Харрис, 2000 год
Главный герой ленты – американец Джексон Поллок. Гениальность художника добавляет величия его Родине. У Испании есть Сальвадор Дали, у России – Малевич, у США – именно известный художник-экспрессионист Поллок. Он в двадцатом веке кардинально поменял само представление о живописи. Его работа кистями представляла собой физический акт, полный импульсивности и непередаваемого хаоса.
Его живопись неспроста отождествляют с одержимостью. Но его гениальность изрядно притуплялась алкоголем, после которого он становился просто невыносим. Он рано ушел из жизни. Он погиб в автокатастрофе в 44 года. Причина банальна - он был мертвецки пьян.
6. «Игры разума»
Кадр из фильма «Игры разума»./ Фото: axea.ru
режиссер Рон Ховард, 2001 год
Гениальная лента, получившая четыре премии «Оскар», в том числе и в главной номинации. История лауреата Нобелевской премии в области экономики Джона Нэша никого из зрителей не оставляет равнодушным. С малых лет Нэш страдал шизофренией, которая затем вызывала галлюцинации.
Ему по жизни было предписано - разрываться между своей гениальностью и невыносимыми приступами. Но он не жалел себя, а полностью отдавался работе, поскольку понимал - силы оставить его могут в любую секунду.
7. «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»./ Фото: tele.ru
режиссер Мартин Скорсезе, 2004 год
Главный герой ленты - Ховард Хьюз. В американской истории он один из самых одиозных миллионеров. Чем он знаменит? Кроме огромного состояния, безграничной любви к красивым женщинам и кино, он известен своими изобретениями и фанатизмом к авиации. Именно одержимость к ней и предопределило трагический финал.
Он всегда просчитывал свои силы, прежде чем браться за "громадье планов". Но его идея построить уникальный самолет-разведчик по заказу Министерства обороны и все нервные издержки вокруг этого, спровоцировали у него сильнейшее психическое расстройство.
8. «Парфюмер: История одного убийцы»
Кадр из фильма «Парфюмер: История одного убийцы»./ Фото: babemarkt.ru
режиссер Том Тыквер, 2006 год
Лента стала экранизацией известного романа Патрика Зюскинда о парфюмере Гренуе. Этого молодого человека в столице Франции величали "лучшим парижским носом". Он познавал и ощущал мир через запахи. Его поиски аромата идеальных оттенков нередко омрачались страшными делами, включая убийства. Его одержимость не останавливала его ни перед чем, а воплощение мечты и преступная страсть сливались в страшный тандем.
9. «Темная материя»
Кадр из фильма «Темная материя»./ Фото: tr.geek.xyz
режиссер Ши-Женг Чен, 2008 год
Совместный проект американских и китайских кинематографистов поведал пронзительную историю жизни студента Лиу Цина, изучавшего в одном из американских университетов физику. Там он влился к интернациональную бригаду космолога Райзера, искавшую ответы на вопросы о происхождении Вселенной.
Но на определенном этапе взгляды Цина и его преподавателя кардинально разошлись. Теперь студент стал одержим познанием темной материи. Именно этому веществу Лиу отдавал лидерство в формировании нашей Вселенной. Эти его невероятные изыскания могли привести его в номинанты на Нобелевскую премию, а предопределили, к сожалению, трагический финал.
10. «Стив Джобс»
Кадр из фильма «Стив Джобс»./ Фото: axea.ru
режиссер Дэнни Бойл, 2015 год
Основатель компании Apple – уникальная личность. Его жизнь, словно американские горки, полна стремительных спадов и подъемов. Она вместе с его удивительной беспринципностью превратила Стива в своеобразную икону мира информационных технологий. Картина Бойла сосредоточилась на трех основных этапов его блистательной карьеры – трех презентациях продуктов Apple.
Если первая могла поставить крест на дальнейшей карьере Стива, то последняя позволила человечеству увидеть iMac – изобретение, покорившее его своей революционностью и совершенством. Оно могло стать плодом труда только одержимых людей!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии