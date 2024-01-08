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14 уморительных фотографий, показывающих, как меняется жизнь с появлением детей


Колоритные фотографии о том, как меняется жизнь с появлением детей.

Колоритные фотографии о том, как меняется жизнь с появлением детей.

Каждый родитель согласится, что с появлением детей его жизнь круто меняется: тусовки сменяются долгими домашними вечерами, а тишина в комнате воспринимается как благословение свыше. Наблюдать за переменами в жизни новоиспеченных родителей со стороны гораздо веселее, нежели переживать эти эмоции самому.

1. «Раньше я любил поесть, сейчас я тоже люблю поесть, но не всегда успеваю!»


Дети научат вас делиться. | Фото: Watson.

Дети научат вас делиться. | Фото: Watson.

 

2. «Когда-то я каталась, а теперь на мне тупо ездят!»


Любишь кататься, когда-то придется и саночки возить!| Фото: Mothersblog.gr.

Любишь кататься, когда-то придется и саночки возить!| Фото: Mothersblog.gr.

 

3. «Угадайте, что помогает мне сохранять оптимизм?»


Только благодаря вину и живу. | Фото: Мамсила.

Только благодаря вину и живу. | Фото: Мамсила.

 

4. Как говорится, спасибо, что жива!


Новая реальность полнейшая задница! | Фото: KoejuFM.

Новая реальность полнейшая задница! | Фото: KoejuFM.

 

5. «Кстати, я больше не хожу в тренажерный зал!»


Новый взгляд на тренировки и нагрузки. | Фото: Corriere.

Новый взгляд на тренировки и нагрузки. | Фото: Corriere.

 

6. «Раньше у меня всегда была чистая голова, сейчас над моим внешним видом работает мой ребенок!»


Ничего особо не изменилось, только теперь шея всегда болит и голова грязная. | Фото: Tuhoa Tylsyys.

Ничего особо не изменилось, только теперь шея всегда болит и голова грязная. | Фото: Tuhoa Tylsyys.

 

7. «Вы тоже видите немое "Спасите" в глазах собаки?»


Редакция Novate.ru искренне сочувствует этому песику. | Фото: Watson.

Редакция Novate.ru искренне сочувствует этому песику. | Фото: Watson.

 

8. «Раньше мы бы легко пожертвовали сном в пользу веселой вечеринки, сейчас мы готовы убить за час сна!»


Фото о том, как меняются приоритеты. | Фото: SaveIG.

Фото о том, как меняются приоритеты. | Фото: SaveIG.

 

9. Теперь руки заняты другим, да и прическа намного симпатичнее...


Совершенно новый имидж. | Фото: Onedio.

Совершенно новый имидж. | Фото: Onedio.

 

10. «Ничего не поменялось, я все также любимчик девчонок!»


Мачо уже не те! | Фото: aFamily.

Мачо уже не те! | Фото: aFamily.

 

11. Раньше прическа имела значение, теперь, если есть волосы - уже хорошо!


 

«Меня все чаще посещают мысль, не побриться ли мне на лысо!» | Фото: Точка.

 

12. Со временем понимаешь, красота не имеет значение, а вот наличие глаз - имеет


Части тела на месте - уже хорошо! | Фото: karapuzzi.ru.

Части тела на месте - уже хорошо! | Фото: karapuzzi.ru.

 

13. «Скажите честно, мне идут эти звезды!»



«Делай со мной что угодно, только молча!» | Фото: JolyGram.

 

14. «Доброе утро» тогда и сейчас


Утренние ритуалы немного изменились. | Фото: karapuzzi.ru.

Утренние ритуалы немного изменились. | Фото: karapuzzi.ru.

 

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