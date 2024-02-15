Как привлечь в дом удачу и защититься от негатива

По каким признакам можно понять, что в вашем доме скопилось много отрицательной энергии? Что нужно сделать, чтобы от нее избавиться? И какие обереги и талисманы защитят ваш дом от проникновения в него негатива в будущем? Рассказывает биоэнергетик.







Дом — совершенно особое место для каждого человека. Именно туда мы возвращаемся после трудового дня, из путешествий и рабочих поездок, после длительных прогулок, желая восстановить силы и отдохнуть. Но порой что-то идет не так, и любимая квартира начинает отнимать энергию, а не давать. Сразу хочется как можно меньше времени проводить в родных стенах, а то и вовсе сбежать, продав недвижимость поскорее.

Это значит, что пока ваш дом — не ваша крепость. Но не все потеряно! Любое жилище можно превратить в свое место силы, которое оградит от болезней, неприятностей и проблем. Пять полезных лайфхаков помогут изменить порядок вещей, очистить пространство и запустить защитные механизмы.



Лайфхак 1: анализируем энергетику дома

Лайфхак 2: организуйте пространство грамотно

Лайфхак 3: пробудите пространство дома

Лайфхак 4: найдите в обновленном доме свой источник силы

Лайфхак 5: разместите в доме обереги и талисманы

Вряд ли квартира, коттедж или частный домик в деревне станут для вас местом силы, если они наполнены негативной энергией. Узнать об это легко по следующим признакам:в семье все чаще случаются затяжные конфликты и ссоры;в доме невозможно отдохнуть и выспаться, часто снятся кошмары;вам не хочется возвращаться домой;энергия на нуле даже в выходные;люди и животные постоянно болеют, растения чахнут;быстро портятся продукты;бесследно исчезают некоторые вещи;гости не засиживаются и уходят очень быстровы часто слышите странные звуки, ощущаете вибрации, неприятные запахи;сами собой, без явных причин падают вещи с полок.Негативная энергия могла давно поселиться в вашем жилище, особенно если вы перед покупкой квартиры не поинтересовались судьбой ее предыдущих владельцев. Однако и новостройки не застрахованы от притока негатива, особенно если дом стоит у кладбища и на нехорошем месте. Также не забывайте, что гости — друзья, коллеги, знакомые, соседи, родственники — тоже могут принести с собой и поселить в квартире разных «спутников». Зависть, гнев, злость, обиды, презрение — это малая часть того, что входит в дом с людьми.Чтобы негатив не застаивался в квартире, регулярно проводите ритуалы очищения пространства с помощью шалфея или специально заряженных свечей. Обходите с ними все комнаты, начиная со входной двери. Постарайтесь не пропустить ни одного уголка, окна, двери. Особое внимание уделите пространствам кладовых, шкафов и подкроватным зонам.Одно дело определить степень «недуга» дома, совсем другое — мочь ему исцелиться. Только очищения комнат с помощью шалфея или магических свечей будет недостаточно. Вам необходимо расчистить пространство для жизни. Ремонт при этом делать необязательно, но если душа просит, а средства позволяют, то можно начать и с него.Лучше всего стартовать с расхламления и уборки. Это поможет избавиться от грязных и сломанных вещей, вытягивающих из вас энергию. Все вещи, которые невозможно починить, просто кладезь дурной энергетики. Они притягивают к себе плохое настроение, бурные отрицательные эмоции и прочий негатив.Потому сразу же проведите ревизию вещей и мебели. То, что вы не носите более года, все эстетически непривлекательное смело выбрасывайте на свалку истории или отдайте нуждающимся. Скажите «Прощай!» стулу с одной ножкой, дивану с продавленными пружинами, треснувшему зеркалу, рассыпающемуся шкафчику без дверцы. Чем меньше ненужных предметов дома, тем легче в нем дышится.Что касается уборки, то здесь каких-то четких правил нет. Неважно, с чего вы начинаете наведение порядка — с прихожей или кухни. Важно, чтобы результатом стала чистота, отсутствие пыли и грязи в доме. Особое внимание уделите окнам и занавескам. Обязательно перестирайте шторы, протрите жалюзи и сами стекла. Не допускайте на них образование пятен и брызг. То же касается зеркал в ванной комнате. Ведь когда вы смотритесь в грязное, пыльное зеркало или окно, вы видите совершенно другую реальность и начинаете в ней жить.Очищенное пространство не может стать местом вашей силы, пока вы не активируете новые потоки энергии. А для этого сведите к минимуму использование искусственных материалов, и впустите как можно больше естественного света. Возможно, квартире понадобится перестановка мебели, чтобы она не загораживала свет из окна. Распределяйте предметы в любой из комнат равномерно, не допуская их скоплений по углам.Вспомните о функционале и особой энергии спальни, гостиной, кухни, ванной и прихожей. Обратитесь к фэн-шуй. Чтобы усилить «работу» этих пространств, продумайте вещи и атрибуты для каждой из комнат. Возможно, придется убрать из рабочего кабинета мягкий диван, который мешает сосредоточиться на работе или заменить слишком яркое покрывало на кровати в спальне, потому что оно раздражает глаза.Спальня потребует приятных оттенков постельного белья и штор, бра и торшеров с мягким светом, кухня — приятного глазу текстиля, а также посуды и столовых приборов из одного набора. В ванной комнате можно поместить мешочки с душистыми травами и сменить аксессуары (мыльницы, полочки, стаканы для зубных щеток). Самая сложная комната — гостиная, ведь придется учесть предпочтения всех членов семьи. Эта общая комната просто обязана отражать индивидуальность придут книги, настольные игры, комнатные растения и картины. Прекрасно, если каждый из домочадцев приложит свою руку к дизайну гостиной, оставив в ней частичку себя.Возможно, у вас не получится использовать для работы только кабинет или домашнюю библиотеку, а для отдыха гостиную или спальню. Что-то вас всегда отвлекает, расслабляет или, наоборот, напрягает. Потому прислушайтесь к организму: он подскажет, где проще заряжаться определенной энергией. Можно призвать на помощь лозу или маятник. Где наблюдается их сильное колебание, там и есть ваш источник силы. Не бойтесь, если работать будет удобнее на кухне, а расслабляться — в ванной. Обустройте там удобное место для своих дел и проводите там большую часть своего времени.Каждый день вы приносите домой частицы отрицательной энергии, цепляя ее на работе, на улице, в общественных местах, на мероприятиях. Негатив приносят в ваше жилище и гости. Потому, чтобы дом стал настоящей крепостью, его необходимо защитить от дурного глаза и плохого настроения. Эта задача легко решается с помощью талисманов и оберегов. Для каждой комнаты — свои хранители:над входной дверью повесьте колокольчик, отгоняющий злых духов. Отлично подойдет счастливая подкова или камень обсидиан;для коридора прекрасно подойдет стеклянная вазочка с монетками или неприметный для чужого глаза кукла-домовенок;на кухне можно развесить чеснок и полынь или собственноручно изготовленный, небольшой веник, украшенный цветами. Веник ручкой вверх оберегает от агрессивных и завистливых людей, а ручкой вниз привлекает в дом богатство.маленькая фигурка божьей коровки на рабочем столе гарантирует успех в работе;аквариум в гостиной притягивает благополучие и финансы. Если нет возможности содержать даже небольшой аквариум, всегда можно поставить чашу с водой, которая к тому же гармонизирует пространство;на полку в зале или столовой, где собираются все члены семьи, поставьте горный хрусталь. Он делает атмосферу в комнате благожелательной, настраивает всех на мирный лад; от кошмаров защитит ловец снов в спальне. Также поставьте в изголовье кровати статуэтки или фигурки черепахи (символа мудрости и долголетия) и слона (символа любви и преданности). Защитят ваш покой в спальне и камни — аметист, розовый кварц и аквамарин;повесьте снаружи на дверь туалета небольшое зеркало. Оно предотвратит регулярную утечку энергии;в ванной повесьте музыкальную подвеску, на полочку поставьте хрустальный шар, а по стенам развесьте мешочки с душистыми травами.Домашние растения в доме также гармонизируют пространство, так что подберите для квартиры растения, которые вам нравятся. Зеленые друзья наполнят дом положительной энергией и уберегут от негатива извне. Чем больше цветущих растений дома, тем лучше для гармонизации пространства.Домашние питомцы тоже помогу сделать дом местом силы. Кошки чистят пространство от отрицательной энергии, собаки заряжают позитивом, рыбки притягивают деньги, а птицы даруют мудрость. Что касается грызунов, как ни странно, они не вредители, а наоборот собирают все что есть. Мало того, есть даже денежные Обереги которые называются кошельковыми мышками. А вот экзотические животные — змей, пауки, ящерицы и жабы приносят несчастья. Заводить их дома, тем более в городской квартире, не рекомендуется. Исключение составляют лишь черепахи, обладающие прекрасной положительной энергетикой. Там, где проходит черепашка, исчезают неприятности и проблемы.