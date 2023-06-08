Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

Британская художница Люси Спарроу открыла в Лос-Анжелесе необычный супермаркет, где всё, от холодильников до полок, сделано из войлока.







1. Магазин довольно большой — 260 кв.м. (Фото Lucy Nicholson):







2. Войлочные жвачки. (Фото Lucy Nicholson):







3. (Фото Lucy Nicholson):







4. Всего здесь 31 000 плюшево-войлочных продуктов и частей. (Фото Lucy Nicholson):







5. Tanqueray — джин премиум-класса, который производится одноименной компанией в Лондоне. (Фото Lucy Nicholson):







6. Войлочные кетчупы и шоколадная паста Nutella. (Фото Lucy Nicholson):







7. Сигареты. (Фото Lucy Nicholson):







8. Войлочный алкоголь. (Фото Lucy Nicholson):







9. (Фото Lucy Nicholson):







10. (Фото Lucy Nicholson):







11. (Фото Lucy Nicholson):







12. (Фото Lucy Nicholson):







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