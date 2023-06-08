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Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

Британская художница Люси Спарроу открыла в Лос-Анжелесе необычный супермаркет, где всё, от холодильников до полок, сделано из войлока.

Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

1. Магазин довольно большой — 260 кв.м. (Фото Lucy Nicholson):

Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

2. Войлочные жвачки. (Фото Lucy Nicholson):

Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

3. (Фото Lucy Nicholson):

Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

4. Всего здесь 31 000 плюшево-войлочных продуктов и частей. (Фото Lucy Nicholson):

Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

5. Tanqueray — джин премиум-класса, который производится одноименной компанией в Лондоне. (Фото Lucy Nicholson):

Tanqueray — джин премиум-класса

6. Войлочные кетчупы и шоколадная паста Nutella. (Фото Lucy Nicholson):

Войлочные кетчупы и шоколадная паста Nutella

7. Сигареты. (Фото Lucy Nicholson):

Сигареты

8. Войлочный алкоголь. (Фото Lucy Nicholson):

Войлочный алкоголь

9. (Фото Lucy Nicholson):

CALIFORNIA-ART/FELT

10. (Фото Lucy Nicholson):

CALIFORNIA-ART/FELT

11. (Фото Lucy Nicholson):

CALIFORNIA-ART/FELT

12. (Фото Lucy Nicholson):

CALIFORNIA-ART/FELT

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Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе

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Войлочный супермаркет в Лос-АнжелесеПодписаться на мой Instagram

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