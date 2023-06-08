Британская художница Люси Спарроу открыла в Лос-Анжелесе необычный супермаркет, где всё, от холодильников до полок, сделано из войлока.
1. Магазин довольно большой — 260 кв.м. (Фото Lucy Nicholson):
2. Войлочные жвачки. (Фото Lucy Nicholson):
3. (Фото Lucy Nicholson):
4. Всего здесь 31 000 плюшево-войлочных продуктов и частей. (Фото Lucy Nicholson):
5. Tanqueray — джин премиум-класса, который производится одноименной компанией в Лондоне. (Фото Lucy Nicholson):
6. Войлочные кетчупы и шоколадная паста Nutella. (Фото Lucy Nicholson):
7. Сигареты. (Фото Lucy Nicholson):
8. Войлочный алкоголь. (Фото Lucy Nicholson):
9. (Фото Lucy Nicholson):
10. (Фото Lucy Nicholson):
11. (Фото Lucy Nicholson):
12. (Фото Lucy Nicholson):
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Войлочный супермаркет в Лос-Анжелесе
Британская художница Люси Спарроу открыла в Лос-Анжелесе необычный супермаркет, где всё, от холодильников до полок, сделано из войлока.
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