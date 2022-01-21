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Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Мебель из натурального дерева везде смотрится достойно. А что если сделать что-нибудь простое, но оригинальное своими руками? Например, можно изготовить угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой. Смотрится бесподобно!

Конструкция полки очень простая. Со сборкой справится даже начинающий мастер. Из материалов мы будем использовать:

  • доску;
  • светодиодные светильники. 

К угловой полке дополнительно крепятся отделения-соты в виде шестиугольников. 

Своим личным опытом изготовления и сборки кухонной угловой полки поделился с нами автор YouTube канала Mr.Vereshchak. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить саму угловую полку. Отпиливаем два куска доски (можно использовать необрезную) и соединяем их вместе. Высверливаем отверстия под светодиодные светильники. 

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Далее собираем шестиугольные отделения-соты. Где нужно, высверливаем отверстия под светильники. 

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

На следующем этапе необходимо будет закрепить шестиугольные отделения сверху и снизу полки, как показано на фото ниже. 

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Собранную конструкцию покрываем лаком или минеральным маслом по дереву (на ваше усмотрение) и выполняем электромонтажные работы. 

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Установка угловой кухонной полки

В данном случае полка будет крепиться над столешницей кухонного стола, поэтому у неё такие большие размеры.

 

Делаем разметку на стене. Прикручиваем деревянные крепления (по типу французской планки). Ответная часть крепится к верхним отделениям полки. 

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Навешиваем угловую полку на свое место. Быстрый монтаж — преимущество французской планки. 

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Вставляем провод с вилкой в розетку. Включаем светильники и наслаждаемся результатом!

Как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой

Видео по теме

Подробнее о том, как сделать угловую кухонную полку со светодиодной подсветкой, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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