Как работали рестораны при СССР и сколько стоило в них вкусно поесть

Советский ресторан - в определённом понимании уникальное заведение. /Фото: telegraf.com.ua

Попасть в хороший ресторан было той ещё проблемой. /Фото: vk.com

Недовольство сотрудницы ресторана бедным клиентом Шараповым в знаменитом фильме довольно красноречиво. /Фото: stuki-druki.com

Рестораны в атмосфере аэропортов стали появляться в 1970-х. /Фото: irk.ru

Ресторан в СССР был местом для отдыха элиты. /Фото: kto-chto-gde.ru

Внутри легендарного советского ресторана «Прага». /Фото: smashno.ru