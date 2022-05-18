5 практических способов увеличить мощность любого автомобиля

Ускорение «прокачанного» автомобиля: больше мощности – больше скорости.
Когда автомобиль в порядке, из колонок играет музыка, а сиденье уже подстроено под водителя, иногда хочется резво стартануть со светофора, и при этом кого-то обогнать, идя в гору. Достаточно совсем небольших переделок своего автомобиля, чтобы получать больше удовольствия от вождения. Есть пять простых способов, с помощью которых можно легко оживить свою машину и улучшить ее разгон. И это будет стоить намного меньше, чем новый двигатель.
1. Охлаждение поступающего воздуха
Под капотом очень горячо, поэтому нужно охлаждать воздух, поступающий в двигатель.
Охлаждение свежего воздуха - это самое первое, что нужно сделать в погоне за ростом числа лошадиных сил в двигателе. Дело в том, что холодный воздух более плотный, так что воздуха попадает в цилиндры больше. Больше воздуха позволяют подавать больше топлива, а больше топлива означает больше мощности. На обычном двигателе можно получить дополнительных от 5 до 7 лошадиных сил. Все, что для этого нужно – удлинить шланг воздухозаборника так, чтобы он брал воздух не из горячего пространства за радиатором, а сразу за передней облицовкой.
2. Упрощение выхлопной системы
Выхлопная система современного легкового автомобиля.
Каталитический нейтрализатор (катализатор) в системе выпуска играет важную роль – он очищает выхлопные газы. Но делает он это в ущерб мощности. Катализатор – это металлический бочонок, набитый ячеистым материалом. Со временем фильтрующий материал забивается мусором и выхлопным газам становится труднее выходить из двигателя, его мощность снижается.
Вскрытый катализатор.
Во-первых, можно вырезать катализатор полностью, заменив его на кусок трубы. Или можно, вскрыв его, достать фильтрующий материал и просто выбросить. В любом случае выхлопным газам легче выходить из двигателя, и он работает заметно эффективнее.
3. Использование высокооктанового бензина
Выбор топлива на АЗС.
Применение бензина марки А-98 вместо А-92 и А-95 повышает мощность двигателя и снижает расход топлива. Бензин А-98 должно быть ежедневной нормой для современных двигателей, для турбомоторов и при частых стояниях в пробках.
4. Правильная настройка колес
Настройка углов установки колес автомобиля.
Существует много настроек подвески, которые можно изменять, чтобы увеличить эффективность использования мощности автомобиля. Для правильной работы нужно регулировать значения развала и схождения колес каждые 30 000 километров пробега. Для более быстрой езды специалисты предлагают настраивать положительное схождение.
Легкосплавные колесные диски.
Также можно изменить размер шин. На покрышках меньшего размера автомобиль станет быстрее разгоняться. При этом снизиться максимальная скорость и начнет «врать» спидометр. Для облегчения массы нужно заменить старые тяжелые колесные диски на новые легкосплавные.
5. Перепрошивка программного обеспечения
Электронный блок управления – мозг автомобиля и двигателя.
Перепрошивка компьютера автомобиля – это программирование времени зажигания, состава смеси и других параметров, влияющих на повышение мощности. Этот способ особенно эффективен для улучшения двигателей с турбонаддувом.
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