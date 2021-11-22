«Люди с двумя душами»: Почему в разных культурах мужчины примеряют на себя женский образ

Шаманы, хиджры и другие...
Отважных героев древних мифов неумолимый рок не раз заставлял принимать женское обличье. Так, морская богиня Фетида выдавала своего юного сына Ахилла за девочку, чтобы уберечь его от гибели в предстоящей Троянской войне. Геракл в плену у царицы Омфалы вынужден был в женском платье сидеть за прялкой. В реальной жизни целые группы мужчин по разным причинам обретали и обретают не только внешнее, но и внутреннее сходство с женщинами.
Шаманы: ритуальный травестизм
Древними шаманскими практиками, распространенными у многих народов, занимались и женщины, и мужчины. Но в Сибири, на Алтае и Урале, в странах Африки, Азии, Америки мужчины-шаманы нередко одевались и вели себя как женщины, но и воспринимались как женщины окружающими. Кое-где это явление сохранилось до сих пор, как и сам шаманизм под разными названиями.
Сибирский шаман./Фото: o-sebe.com
По мнению философа, этнографа и религиоведа М. Элиаде и родоначальника аналитической психологии К. Г. Юнга, переодевание в шаманизме символизирует сакральный брак с божеством или духом женского пола, позволяющий объединить мужское и женское начала. Возможны и другие трактовки. Развитая интуиция считается преимущественно женским качеством, и мужчина-шаман пытаются заимствовать его, принимая обличье женщины. Наконец, это помогает шаману приблизиться к эгрегору, или, другим языком, коллективному бессознательному всей общины, включая и женскую его часть.
У чукотских шаманов существует понятие «мягкие люди» («ирка-ляули»). Это мужчины, дух и даже плоть которых постепенно «размягчаются», превращаясь в женские. Но по причине, прямо противоположной приведенной выше, такие шаманы вступают в союз не с женским, а с мужским духом, и начинают подстраиваться под него. У «земных жен» небесных мужей в Срединном, то есть человеческом мире зачастую есть и земные мужья. Самые сильные шаманы, преображенные в женщин, согласно местным верованиям, способны рожать, хотя их физиология остается неизменной.
В корейской традиции мужчины-шаманы называются «пань-су» (колдовству обычно учат мальчиков, слепых от рождения), женщины — «му-дан». Они обучаются по разным системам, владеют разными методиками. Круг обязанностей му-дан шире. Чтобы на время получить доступ к возможностям шаманок, пань-су переодеваются в традиционный наряд му-дан: яркую длинную юбку-чхима и короткую блузу-чхогори. Также они вооружаются всеми ее атрибутами: веером, плоским барабаном и цимбалами, мечом и увешанным лентами и погремушками жезлом, к которому прикреплен гонг.
Шаманский ритуал в Южной Корее./Фото: i3.asn.im
Среди североамериканских индейцев исстари жили мужчины, перенимающие женский образ, и женщины, одевавшиеся и охотившиеся, словно мужчины: «бердаче», что переводится как «люди с двумя душами». Мужчины, как бы превращающиеся в женщин, у племени лакота называются «уинкте», у навахо — «дино», у кроу — «боте», у шайенов — «химани».
Бердаче./Фото: cont.ws
Считалось, что судьбу мальчика кардинально меняло видение, в котором он получал прямой приказ от духов. Ослушаться их воли означало навлечь на себя болезни или даже смерть. Поэтому, когда бердаче становился юношей, мать шила ему женскую одежду, а в некоторых племенах отец строил для него отдельную хижину. Из-за сверхъестественных свойств, приписывавшихся бердаче, соседи относились к ним с уважением и опаской, боясь невзначай обидеть косым взглядом.
Мужчины-бердаче могли выходить замуж. Некоторые становились шаманами — и «перевертыши» ценились выше своих коллег. Другие просто вели дом и хозяйство, занимаясь повседневными женскими делами.
Хиджра: благословенные неприкасаемые
Хиджра — индийская каста из числа неприкасаемых. Принадлежность к большинству других каст определяется фактом рождения, но хиджрами не рождаются — ими становятся. Впрочем, в хиджру можно превратиться и в младенчестве: если семья, в которой появилось «неудобное» дитя с признаками гермафродитизма или еще с какими-либо отклонениями от нормы, сочтет за лучшее втихомолку сбыть его с рук.
К хиджрам приходят и добровольно, в юношеском или зрелом возрасте. Каста пополняется за счет трансгендеров — обычных внешне мужчин, которые чувствуют себя запертыми в чужом теле, — и гомосексуалов. Не обходится и без мистических откровений: кое-кто уверен, что его призвали боги Шива и Шакти или Бахучара Мата, богиня плодородия, ипостась Дурги. Всех троих хиджры почитают как своих небесных покровителей.
По разным подсчетам, численность индийской касты хиджра составляет от полумиллиона до 5 миллионов человек./Фото: human-anomalies.ru
Хиджры надевают яркие сари, делают затейливые женские прически, обильно используют косметику и украшения. Одни носят накладные груди, другие используют гормональные препараты, чтобы изменить свое тело. Многие, но далеко не все хиджры решаются на оскопление или кастрацию. Иных операция страшит, что неудивительно. Проводится она тайно от властей, варварским способом и часто в антисанитарных условиях. Из ритуальных соображений перевязки делать нельзя: кровь должна стечь естественным путем. Пережить такую «инициацию» удается не каждому.
Хиджры, как правило, живут сплоченно, общинами. Те, кто победнее, промышляют проституцией, попрошайничеством, воровством. Но зажиточные хиджры заправляют собственным бизнесом, например, содержат бани, персоналом в которых служат их менее удачливые товарищи.
Хиджры держатся сплоченно./Фото: cs8.pikabu.ru
Есть и хиджры-артисты: певцы и танцоры. Невзирая на статус неприкасаемых, их охотно приглашают на свадьбы и другие торжества. Считается, что хиджры — создания не совсем от мира сего, что судьба, обделив их, подарила им взамен некое странное могущество. Они благословлены и прокляты одновременно, и сами могут благословлять и проклинать. Если хиджра станцует перед новорожденным — это очень хороший знак. Если с презрительным видом задерет подол перед новобрачной — очень плохой.
Хиджры-артисты — желанные гости на праздниках./Фото: imgp.golos.io
За последние годы общественное положение хиджр значительно улучшилось. Они создали свой профсоюз. Государство доверило им сбор налогов, создав специальную службу. В 2009 году в Индии было отменено уголовное преследование за гомосексуализм, а в 2014-м хиджр официально признали третьим полом.
Театр: мужчины в женских ролях
И в античных, и в средневековых театрах все роли, включая женские, исполняли актеры мужского пола. Исключения из этого правила крайне редки. Например, женщины участвовали в представлениях древнегреческих мимов, в театрализованных постановках времен Древнего Рима в качестве бессловесных танцовщиц и акробаток, в мираклях — религиозных спектаклях эпохи Средневековья.
Спектакль древнегреческого театра./Фото: media.theatre.ru
В Италии первые актрисы появились во времена расцвета комедии дель арте, примерно в середине XVI столетия. Тогда же актеры-мужчины отчасти поступились своими привилегиями и в Испании. В Великобритании женщины вышли на сцену в XVII веке. Но при жизни Шекспира в его пьесах юноши играли переодетых юношами девушек: Виолу, Розалинду, Порцию, Имогену.
Виола, персонаж пьесы У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Гравюра Хита Чарльза. Из книги «Героини Шекспира: главные действующие женские лица пьес великого поэта», 1849 год./Фото: i073.radikal.ru
В России право на профессию актрисам дала императрица Елизавета, и случилось это лишь во второй половине XVIII века.
Такого рода «театральный травестизм» порождал любопытный психологический феномен: мужчины, которые осваивали женские манеры поведения и учили женские монологи для сцены, зачастую и за ее пределами не могли окончательно выйти из амплуа. Напоминаниями о повсеместно распространенной когда-то практике служат любимые многими комедии: «В джазе только девушки», «Тутси», «Здравствуйте, я ваша тетя!».
В классическом японском театре кабуки женщин и по сей день играют мужчины. По сравнению с европейской эта традиция относительно молода. Интересно, что основала кабуки как раз женщина: О-Куни, изначально служительница одного из синтоистских святилищ и исполнительница ритуальных танцев.
Актрисы выступали в театре кабуки в Киото с 1603-го до 1629 года, пока чересчур горячие поклонники их таланта не устроили драку прямо во время спектакля. Тогда и было решено отдать роли женщин юношам.
Фрагмент из спектакля театра кабуки./Фото: vlasenko.at.ua
Однако в амплуа оннагата — исполнителей женских ролей — актеры подчас остаются до весьма преклонного возраста. Их натренированные с младых лет тела долгие годы остаются гибкими и грациозными, а морщины скрывает традиционный густой грим, ничуть не мешающий выражать весь спектр чувств героинь пьес.
Оннагата./Фото: istoriya-teatra.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии