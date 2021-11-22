«Люди с двумя душами»: Почему в разных культурах мужчины примеряют на себя женский образ

Шаманы, хиджры и другие...

Шаманы: ритуальный травестизм

Сибирский шаман./Фото: o-sebe.com

Шаманский ритуал в Южной Корее./Фото: i3.asn.im

Бердаче./Фото: cont.ws

Хиджра: благословенные неприкасаемые

По разным подсчетам, численность индийской касты хиджра составляет от полумиллиона до 5 миллионов человек./Фото: human-anomalies.ru

Хиджры держатся сплоченно./Фото: cs8.pikabu.ru

Хиджры-артисты — желанные гости на праздниках./Фото: imgp.golos.io

Театр: мужчины в женских ролях

Спектакль древнегреческого театра./Фото: media.theatre.ru

Виола, персонаж пьесы У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Гравюра Хита Чарльза. Из книги «Героини Шекспира: главные действующие женские лица пьес великого поэта», 1849 год./Фото: i073.radikal.ru

Фрагмент из спектакля театра кабуки./Фото: vlasenko.at.ua