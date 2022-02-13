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Армянские мотивы в душевных картинах грузинского художника


Тёплые чувства. Автор: Армен Ваграмян.

Тёплые чувства. Автор: Армен Ваграмян.

Творчество современного грузинского художника Армена Ваграмяна окутано особенным теплом, в котором буквально можно утонуть и раствориться. От него веет любовью, детством, заботой и, конечно же, домашним уютом. А совершенно искренние сюжеты с первых минут покоряют зрителя своей душевностью и честностью, вызывая улыбку и какие-то сокровенно-ностальгические воспоминания о чём-то своём, таком далёком и прекрасном...


По словам Армена, он не ждёт пока придёт муза, а рисует каждый день. Даже, несмотря на то, что иногда ему начинает казаться, будто он исчерпал себя: «И тут раз, такое ощущение, словно волна выносит меня к солнцу. Я лечу. И всё получается само собой». А ведь и в самом деле получается, да так, что каждая картина вызывает море положительных эмоций, озаряя лица улыбкой.
Семья. Автор: Армен Ваграмян.

Семья. Автор: Армен Ваграмян.

 
Святые. Автор: Армен Ваграмян.

Святые. Автор: Армен Ваграмян.

 
Любовь. Автор: Армен Ваграмян.

Любовь. Автор: Армен Ваграмян.

 
Цветы. Автор: Армен Ваграмян.

Цветы. Автор: Армен Ваграмян.

 
Мелодия. Автор: Армен Ваграмян.

Мелодия. Автор: Армен Ваграмян.

 
Распятие. Автор: Армен Ваграмян.

Распятие. Автор: Армен Ваграмян.

 
Добрая ночь. Автор: Армен Ваграмян.

Добрая ночь. Автор: Армен Ваграмян.

 
Мечты. Автор: Армен Ваграмян.

Мечты. Автор: Армен Ваграмян.

 
Крыши. Автор: Армен Ваграмян.

Крыши. Автор: Армен Ваграмян.

 
Розочка. Автор: Армен Ваграмян.

Розочка. Автор: Армен Ваграмян.

 
Забота. Автор: Армен Ваграмян.

Забота. Автор: Армен Ваграмян.

 
Солнышко. Автор: Армен Ваграмян.

Солнышко. Автор: Армен Ваграмян.

 
Гранатовые бусы. Автор: Армен Ваграмян.

Гранатовые бусы. Автор: Армен Ваграмян.

 
Мама. Автор: Армен Ваграмян.

Мама. Автор: Армен Ваграмян.

 
Скрипка. Автор: Армен Ваграмян.

Скрипка. Автор: Армен Ваграмян.

 
Угадай кто. Автор: Армен Ваграмян.

Угадай кто. Автор: Армен Ваграмян.

 
Кот. Автор: Армен Ваграмян.

Кот. Автор: Армен Ваграмян.

 
Дудочка. Автор: Армен Ваграмян.

Дудочка. Автор: Армен Ваграмян.

 
Чувства. Автор: Армен Ваграмян.

Чувства. Автор: Армен Ваграмян.

 

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Армянские мотивы в душевных картинах грузинского художника

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Армянские мотивы в душевных картинах грузинского художникаПодписаться на мой Instagram
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