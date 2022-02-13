Армянские мотивы в душевных картинах грузинского художника

Тёплые чувства. Автор: Армен Ваграмян.
Творчество современного грузинского художника Армена Ваграмяна окутано особенным теплом, в котором буквально можно утонуть и раствориться. От него веет любовью, детством, заботой и, конечно же, домашним уютом. А совершенно искренние сюжеты с первых минут покоряют зрителя своей душевностью и честностью, вызывая улыбку и какие-то сокровенно-ностальгические воспоминания о чём-то своём, таком далёком и прекрасном...
По словам Армена, он не ждёт пока придёт муза, а рисует каждый день. Даже, несмотря на то, что иногда ему начинает казаться, будто он исчерпал себя: «И тут раз, такое ощущение, словно волна выносит меня к солнцу. Я лечу. И всё получается само собой». А ведь и в самом деле получается, да так, что каждая картина вызывает море положительных эмоций, озаряя лица улыбкой.
Семья. Автор: Армен Ваграмян.
Святые. Автор: Армен Ваграмян.
Любовь. Автор: Армен Ваграмян.
Цветы. Автор: Армен Ваграмян.
Мелодия. Автор: Армен Ваграмян.
Распятие. Автор: Армен Ваграмян.
Добрая ночь. Автор: Армен Ваграмян.
Мечты. Автор: Армен Ваграмян.
Крыши. Автор: Армен Ваграмян.
Розочка. Автор: Армен Ваграмян.
Забота. Автор: Армен Ваграмян.
Солнышко. Автор: Армен Ваграмян.
Гранатовые бусы. Автор: Армен Ваграмян.
Мама. Автор: Армен Ваграмян.
Скрипка. Автор: Армен Ваграмян.
Угадай кто. Автор: Армен Ваграмян.
Кот. Автор: Армен Ваграмян.
Дудочка. Автор: Армен Ваграмян.
Чувства. Автор: Армен Ваграмян.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии