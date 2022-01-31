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Мудрая притча, которая подскажет, как научиться разбираться в людях


Мудрая притча, которая подскажет, как научиться разбираться в людях.

Мудрая притча, которая подскажет, как научиться разбираться в людях.

Как часто мы ошибаемся в людях, доверяя им всецело и безоговорочно? Но мир учит нас тому, что наивность и искренность — это разные вещи. Как же научиться разбираться в людях? Ответ в этой короткой, но очень мудрой притче.


Однажды ученик спросил Старца:
— Как мне научиться разбираться в людях, — кому мне доверять и кого опасаться?
— Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться, — сказал Старец.

Кому доверять, кому опасаться...

Кому доверять, кому опасаться...

 

— Опасайся самого смиренного с виду! Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой поклоны, обнимает тебя и выказывает тебе свое необыкновенное расположение, того ты опасайся — больше всего!
— Как же так, Старче? — удивился ученик. — Объясни мне!
— Потому что он первый и предаст тебя! — ответил Старец со вздохом.
Кто первым придёт на помощь.

Кто первым придёт на помощь.

 

— А кому же мне доверять? — спросил ученик.
— Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе Правду, какая бы она ни была, эти люди первыми придут к тебе на помощь!

Сказал старый монах:
— Истинное смирение всегда — незаметно, поэтому его трудно найти; но когда найдешь его, оно тебя никогда не предаст.

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Мудрая притча, которая подскажет, как научиться разбираться в людях

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Мудрая притча, которая подскажет, как научиться разбираться в людяхПодписаться на мой Instagram
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