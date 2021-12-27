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Польза яичной скорлупы в быту

Польза яичной скорлупы в быту

Если вы думаете, что куриное яйцо это исключительно источник белка и протеина, вы ошибаетесь.

Применить в быту можно также и яичную скорлупу. Мало кто знает о той пользе, которую можно извлечь из использования обыкновенной скорлупы яйца, которую мы привыкли выбрасывать в мусорное ведро. Вот 10 наиболее интересных и полезных идей о том, куда можно применить скорлупу от яиц:

1. Защита сада от вредителей


Польза яичной скорлупы в быту

На носу май, и вас беспокоит то, что в вашем садике или огороде не останется растений? Улитки или слизни могут внести свои коррективы в планы на урожай.

Чтобы этого не случилось, нужно защитить посаженые саженцы от паразитов. Используйте скорлупу от яиц. Этот натуральный материал позволит защитить огород и сад от непрошеных гостей в виде мелких грызунов или паразитов. Разбросайте раздавленные яичные скорлупы вблизи поврежденных растений, а также по всему периметру вашего сада.

Улитки и слизняки не смогут безопасно пройти по заостренным отходам от скорлупы, а олени и другие потенциальные вредители не переносят запах яиц. Таким образом, у вашего сада и огорода будет больше шансов остаться нетронутым непрошеными гостями.

2. Быстрое успокоительное средство для больных суставов


Польза яичной скорлупы в быту

Мучаетесь от болей в суставах?
Не выкидывайте скорлупу от яиц. Она может сослужить вам хорошую службу.

-Измельчите яичную скорлупу, затем поместите порошок в стеклянный графин.

-Залейте его яблочным уксусом.

-Закройте графин и позвольте полученной массе настояться в темном помещении приблизительно 2 дня.

В скорлупе от яиц содержатся питательные вещества, которые способствуют здоровью суставов.

Такие элементы как коллаген, хондроитин, глюкозамин и гиалуроновая кислота благоприятным образом повлияют на ваши суставы.

Эти питательные вещества выводятся в яблочный уксус, поскольку мембрана яичной скорлупы, растворяясь, обеспечивает беспрепятственный выход элементов. Втирайте эту смесь в больные места. Уже скоро вы почувствуете значительное облегчение.

*Смесь можно хранить в течение нескольких месяцев в кладовке или другом темном помещении.

3. Смягчение сухих шелушащихся кутикул


Польза яичной скорлупы в быту

Кожа вокруг ногтей сухая и шелушащаяся?

Есть отличное средство: возьмите пару кусочков яичной скорлупы с прикрепленной мембраной. Приложите скорлупу мембраной вниз на проблемные участки.

Дождитесь, пока раковинки не подсохнут. Все дело в том, что мембраны из яичной скорлупы содержат целебные питательные вещества. Например, гиалуроновая кислота способствует заживлению и увлажнению огрубевших частей тела.

Проделайте такую процедуру несколько раз до тех пор, пока кутикулы не станут здоровыми и мягкими.

Результаты не заставят себя долго ждать.

4. Маска для лица


Польза яичной скорлупы в быту

Хотите кожу мягкую как у ребенка за считанные секунды? Вам на помощь придёт все та же яичная скорлупа.

Побалуйте свою кожу следующей бюджетной, но весьма эффективной маской:

-Мелко раскрошите одну или две яичные скорлупы.

-Взбейте этот порошок вместе с яичным белком.

-Полученную смесь нанесите на лицо.

-Дайте ей высохнуть, затем смойте теплой водой.

Шлифующие частички скорлупы яйца мягко отшелушивают сухую мертвую кожу, которая препятствует естественному сиянию кожи. Вы получаете скраб+эффективную маску для вашего лица.

Кроме того, кальций, содержащийся в яичной скорлупе, способствует регенерации клеток и улучшает цвет лица.

Результат: мягкая, сияющая кожа уже после одноразового использования!

Как применять яичную скорлупу

5. Натуральное чистящее средство


Польза яичной скорлупы в быту

Яичная скорлупа может стать отличным чистящим средством.

Если у вас чувствительная кожа или вы склонны к аллергическим реакциям, попробуйте заметить бытовые чистящие средства на обыкновенную скорлупу от яиц.

Размельчите ее, затем полученный перемолотый порошок оставьте в закрытом пластиковом контейнере.

При необходимости, подготовьте поверхность, которую требуется почистить. Мыльную губку обмакните в этом порошке и дальше используйте, как обыкновенное чистящее средство.

Шлифующие частицы безопасно и эффективно очищают от пятен и жира, при этом не раздражая чувствительную кожу и не вызывая аллергических реакций.

Попробуйте использовать скорлупу яиц как альтернативу магазинным средствам. Этот свободный от химии способ может себе позволить даже самая чувствительная к химикатам хозяйка.

6. Содержание стоков в порядке


Польза яичной скорлупы в быту

Если стоки в кухонной раковине стекают вяло, виновниками этого могут быть засоренные трубы. Жир, мусор и остатки пищи, скапливаясь в трубах, препятствуют быстрому прохождению воды.

Просто измельчите скорлупу от нескольких яиц и поместите в сток раковины. Затем пропустите воду.

Под напором воды частицы скорлупы будут стекать вниз по дренажу, очищая трубы от жира, мусора и остатков пищи.

Таким способом можно эффективно прочистить трубы.

7. Заваривание вкусного кофе


Польза яичной скорлупы в быту

В последнее время ваш утренний кофе на вкус горький и кислый?

Спасти ситуацию можно следующим образом: добавьте 1 чайную ложку измельченных яичных скорлупок в кофейные гранулы, прежде чем заварить кофе.

Щелочной карбонат кальция, присутствующий в скорлупе яиц, нейтрализует содержание кислоты в кофе, делая его приятным на вкус и более легко усваиваемым для желудка.

Кроме того, если вы используете кофейник с ситечком, измельченная скорлупа будет оседать на дне, никак не смешиваясь с кофейными гранулами.

8. Обеспечьте птиц питательной подкормкой


Польза яичной скорлупы в быту

Если вы решили смастерить кормушку для птиц, попробуйте следующий прием:

-Выпекайте пять яичных скорлупок в духовке при температуре 250°.

-Внимательно следите за тем, чтобы скорлупа подсохла, но не стала коричневой (около 20 минут).

-Затем остудите и раскрошите их на мелкие кусочки.

-Высыпьте полученную массу в кормушку.

Богатая кальцием яичная скорлупа будут действовать как естественная добавка. Благодаря микроэлементам, содержащимся в скорлупе, самки смогут отложить хорошие крепкие яйца и сохранить здоровье костей.

*Птицы могут также использовать яичную скорлупу для создания гнезд.

9. Чистка кувшинов с узким горлышком или неправильной формы


Польза яичной скорлупы в быту

Чистка сосуда с широким горлом не вызывает особых проблем. А вот прочистить вазу неправильной формы или с узким горлом может стать настоящей мукой.

Чтобы легко вымыть и извлечь даже труднодоступную грязь, добавьте одну или две измельченных яичных скорлупы в сосуд, теплую воду и разбавьте это всё несколькими каплями жидкости для мытья посуды.

Закройте горлышко рукой или крышкой и встряхните полученную массу.

Мыло ослабит налет, а абразивные жесткие частицы из-под яиц чистят и скрабируют труднодоступные места.

Этот прием хорошо работает при чистке термосов.

10. Выращивание здоровых и вкусных томатов


Польза яичной скорлупы в быту

Чтобы вырастить вкусные и здоровые помидоры, в почву перед посадкой добавьте несколько измельченных яичных скорлупок.

Когда яичная скорлупа разложится, она будут выделять в землю кальций. Это поможет предотвратить гниение в конце цветения, что является весьма распространенной проблемой во время созревания томатов.

Стоит отметить, что кальций также помогает любому растению расти и созревать быстрее, поэтому попробуйте рассыпать яичные скорлупы в огороде при посадке саженцев.

Еще один бонус: яичные скорлупы (сохраненные целыми и ненарушенными) можно использовать как полноценные горшочки для рассады.

Польза яичной скорлупы в быту

Это не только оригинальное, но и очень полезное средство для будущего урожая.

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