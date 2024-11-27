С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Медленные бои?? Битва при Каннах, например. Ганнибал вырезал всё римское войско до последнего человека!Массовые бои на х...
  • Владимир Уфимцев
    ... забываю, КТО оккупировал все-все отделы Российской Академии Наук - простите, одни нацмены, евреи и просто иностра...Как 2 исповеди и ...
  • Владимир Уфимцев
    Удивительное дело... Еще один маленький факт подтверждения, что славянам принадлежали земли от океана до Урала. Дейст...Как 2 исповеди и ...

5 самых эффективных упражнений для укрепления и против болей в спине



 

Ни одно поколение в истории человечество не сидело так много, как поколение 21 века. Это связано с компьютерами. И страдает в первую очередь здесь позвоночник, так как эволюционно биологический прямоходящий вид homo sapiens не был «запланирован» для того, чтобы сидеть: мы должны либо трудиться стоя и на ходу, либо спать в горизонтальном положении. Боли в спине стали бичом века нашего. Материал расскажет о пяти самых эффективных упражнениях от боли в спине, которые можно выполнять практически где угодно.

1. Наклон стоя к прямым ногам


Наклон стоя к прямым ногам. / Фото: sampoolman.com

Наклон стоя к прямым ногам. / Фото: sampoolman.com

 

Выполнять это упражнение можно практически везде - дома, на работе. Разумеется, начни вы выполнять его на улице в постсоветской стране, к вам возникнут вопросы, но тут дело лишь в дикости славян. В Китае, Японии или скандинавских странах люди делают это на остановке общественного транспорта и это никого не удивляет. Вытяжение в спине, которое происходит во время этого упражнения, работает лучше, чем анальгетик. Выполнять можно сколько угодно по времени, но даже 30 секунд в день смогут снять боль и укрепить спину.

2. Поза саранчи



Поза саранчи. / Фото: sampoolman.com

Поза саранчи. / Фото: sampoolman.com

 

Это упражнение из йоги, которое укрепляет спину. Просто посмотрите на фото, чтобы понять, как его выполнять. Нужно лечь на пол на живот, поднять спину и руки. Можно держать максимально долго под ваши возможности, а можно делать подходы по 5 секунд с перерывом пару секунд столько, сколько вам комфортно. Лучший тренажёр для спины!

3. Наклон сидя к прямым ногам


Наклон сидя к прямым ногам. / Фото: u-f.ru

Наклон сидя к прямым ногам. / Фото: u-f.ru

 

Если вам кажется, что это какое-то лёгкое упражнение и вообще ерунда, попробуйте выполнить в точности так, как на фото. Садитесь на пол и пробуйте. И есть момент: спина должна быть ровная. Только такое выполнение имеет значение. Как только вы наклонитесь сидя к прямым ногам с исключительно прямой спиной, вы почувствуете сразу же работу в верхней части спины и пояснице. Выполнение со скруглённой спиной (даже если вы сможете с ней уткнуться носом в ноги) НЕ ЭФФЕКТИВНО! Контролируйте себя зеркалом или внутренними ощущениями и ДЕРЗАЙТЕ!

4. Поза лука


Поза лука. / Фото: inteq-bau.ru

Поза лука. / Фото: inteq-bau.ru

 

Нет, не лука репчатого, а того, который со стрелами. Это очень эффективное упражнение для прокачки спины. Лучше делать его в несколько подходов с отдыхом между.

5. Собака мордой вниз


Собака мордой вниз. / Фото: wikipedia.org

Собака мордой вниз. / Фото: wikipedia.org

 

Это действительно официальное название упражнения из йоги, которое круто укрепляет спину. Важно, чтобы пятки были в пол, а плечи - разведены в стороны. Тогда максимальная эффективность для спины.

А вы уже были на нашем ютьюб-канале? Нет? Тогда поспешите его посетить, так как основная его «фишка» - интересные факты из истории. Там огромное количество познавательных видео, которых вы нигде больше не найдёте. К примеру, вот это:

Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на «колокольчик», если вы ещё этого не сделали.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх