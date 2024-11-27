5 самых эффективных упражнений для укрепления и против болей в спине

Ни одно поколение в истории человечество не сидело так много, как поколение 21 века. Это связано с компьютерами. И страдает в первую очередь здесь позвоночник, так как эволюционно биологический прямоходящий вид homo sapiens не был «запланирован» для того, чтобы сидеть: мы должны либо трудиться стоя и на ходу, либо спать в горизонтальном положении.
1. Наклон стоя к прямым ногам
Наклон стоя к прямым ногам. / Фото: sampoolman.com
Выполнять это упражнение можно практически везде - дома, на работе. Разумеется, начни вы выполнять его на улице в постсоветской стране, к вам возникнут вопросы, но тут дело лишь в дикости славян. В Китае, Японии или скандинавских странах люди делают это на остановке общественного транспорта и это никого не удивляет. Вытяжение в спине, которое происходит во время этого упражнения, работает лучше, чем анальгетик. Выполнять можно сколько угодно по времени, но даже 30 секунд в день смогут снять боль и укрепить спину.
2. Поза саранчи
Поза саранчи. / Фото: sampoolman.com
Это упражнение из йоги, которое укрепляет спину. Просто посмотрите на фото, чтобы понять, как его выполнять. Нужно лечь на пол на живот, поднять спину и руки. Можно держать максимально долго под ваши возможности, а можно делать подходы по 5 секунд с перерывом пару секунд столько, сколько вам комфортно. Лучший тренажёр для спины!
3. Наклон сидя к прямым ногам
Наклон сидя к прямым ногам. / Фото: u-f.ru
Если вам кажется, что это какое-то лёгкое упражнение и вообще ерунда, попробуйте выполнить в точности так, как на фото. Садитесь на пол и пробуйте. И есть момент: спина должна быть ровная. Только такое выполнение имеет значение. Как только вы наклонитесь сидя к прямым ногам с исключительно прямой спиной, вы почувствуете сразу же работу в верхней части спины и пояснице. Выполнение со скруглённой спиной (даже если вы сможете с ней уткнуться носом в ноги) НЕ ЭФФЕКТИВНО! Контролируйте себя зеркалом или внутренними ощущениями и ДЕРЗАЙТЕ!
4. Поза лука
Поза лука. / Фото: inteq-bau.ru
Нет, не лука репчатого, а того, который со стрелами. Это очень эффективное упражнение для прокачки спины. Лучше делать его в несколько подходов с отдыхом между.
5. Собака мордой вниз
Собака мордой вниз. / Фото: wikipedia.org
Это действительно официальное название упражнения из йоги, которое круто укрепляет спину. Важно, чтобы пятки были в пол, а плечи - разведены в стороны. Тогда максимальная эффективность для спины.
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