15 доказательств, как стихия может заставить почувствовать человека ничтожеством

Снимки, демонстрирующие всю силу природы.
Человек привык себя считать повелителем мира. Ведь он практически подчинил себе животных, леса, ресурсы. Вот только природные стихии не подвластны людям. Время от времена природа наводнениями, ураганами, извержениями вулканов напоминает о том, как на самом деле ничтожен человек. Эти 15 фотографий захватывающие и пугающие одновременно.
1. Вода хорошо поработала над камнем, придав ему совершенно уникальную форму
Вода камень точит.
2. Следы многочисленных приливов и отливов
Влияние луны.
3. Обледеневший берег Ниагарского водопада
Зимний водопад.
4. На пути потока появилось препятствие, но вода нашла другой выход
Сила течения.
5. Потоки лавы, сжигающие все на своем пути
Извержение вулкана.
6. Маленький человек в ловушке стихии
Человек, против большой волны.
7. Заморозки после потопа
Замерзший потоп.
8. Корабль, пробивающийся сквозь гигантские волны
Рассекая волны.
9. Оцените уровень наводнения, если высота дорожного знака достигает десяти метров
Вода на трассе.
10. Удивительно, как за один год изменилась береговая линия!
Эрозия берега.
11. Разрушительная красота и мощь приближающегося торнадо
Бушующее торнадо.
12. Искры вулкана и молния - восхитительное зрелище!
Редкое природное явление.
Видео-бонус:
13. Примерно каждые десять минут большие волны ударяются о стены этого маяка
В пучине волн.
14. Цунами, сметающее все на своем пути
Мощь цунами.
Видео-бонус:
15. Иногда солнце превращает растения в огонь...
Горящая степь.
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