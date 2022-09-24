Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Когда читаешь что-то об истории, будь то мемуары, учебник или статья, в голове складывается собственное уникальное представление о том, как это было: фантазия сама достраивает антураж, детали, цвета, звуки и запахи. А иногда мы даже не можем толком представить, как это было тогда. К счастью, фотография существует уже добрых полтора века, и есть возможность хотя бы визуализировать некоторые места и моменты, которые навсегда остались в прошлом.











Группа туристов загорает на вершине Великих пирамид в Гизе.







Счастливый Уолт Дисней в день открытия Диснейленда в 1955 году.







Роскошный главный обеденный зал «Титаника».







Строительство Эйфелевой башни в 1888 году.







Тень человека после сброса ядерной бомбы на Хиросиму.







Знак Hollywoodland в Лос-Анджелесе в 1925 году.







Строительство Сиднейского оперного театра в 1973 году.







Начало строительства башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1971 году.







Группа туристов в Лас-Вегасе из первых рядов наблюдает за испытаниями ядерной бомбы в 1953 году.







Пара показывает своих новорожденных детей дедушке с бабушкой по другую сторону Берлинской стены в 1961 году.







Американский индеец на крыше тюрьмы Алькатрас в 1971 году, когда тюрьма была захвачена индейцами.







Левую руку статуи Свободы собирают в Париже зимой 1882 года.







Разрушенная стена Эмпайр-стейт-билдинг после столкновения бомбардировщика B-25 в 1945 году.

Японец на парусной лодке на фоне горы Фудзи, 1890-е годы.Лондон в руинах после атаки немецкой авиации 29 декабря 1940 года . Пустые залы Национальной галереи в Лондоне во время Второй мировой войны: все картины спрятали от нацистов Салют на Красной площади в Москве в честь победы над нацистской Германией в 1945 году . Недостроенный Тауэрский мост в Лондоне в конце XIX века.Ваяние на горе Рашмор в 1930-е. На тот момент с горы убрали 500 тысяч тонн гранита.Археолог Говард Картер изучает золотой саркофаг Тутанхамона после вскрытия его гробницы в 1923 году.Гувервилль в Центральном парке Нью-Йорка во времена Великой депрессии.а Ниагарском водопаде «выключили» воду в 1969 году для исследований, связанных с эрозией почвы.Мужчины рыбачат на фоне строящегося моста Золотые Ворота в Сан-Франциско в 1930-е годы.Строительство Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в 1966 году.Здание Капитолия в Вашингтоне еще без купола, 1859 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)