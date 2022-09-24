С нами не соскучишься!

8 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Когда читаешь что-то об истории, будь то мемуары, учебник или статья, в голове складывается собственное уникальное представление о том, как это было: фантазия сама достраивает антураж, детали, цвета, звуки и запахи. А иногда мы даже не можем толком представить, как это было тогда. К счастью, фотография существует уже добрых полтора века, и есть возможность хотя бы визуализировать некоторые места и моменты, которые навсегда остались в прошлом.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Группа туристов загорает на вершине Великих пирамид в Гизе.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Счастливый Уолт Дисней в день открытия Диснейленда в 1955 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Роскошный главный обеденный зал «Титаника».

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Строительство Эйфелевой башни в 1888 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Тень человека после сброса ядерной бомбы на Хиросиму.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Знак Hollywoodland в Лос-Анджелесе в 1925 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Строительство Сиднейского оперного театра в 1973 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Начало строительства башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1971 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Группа туристов в Лас-Вегасе из первых рядов наблюдает за испытаниями ядерной бомбы в 1953 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Пара показывает своих новорожденных детей дедушке с бабушкой по другую сторону Берлинской стены в 1961 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Американский индеец на крыше тюрьмы Алькатрас в 1971 году, когда тюрьма была захвачена индейцами.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Левую руку статуи Свободы собирают в Париже зимой 1882 года.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Разрушенная стена Эмпайр-стейт-билдинг после столкновения бомбардировщика B-25 в 1945 году.



Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Японец на парусной лодке на фоне горы Фудзи, 1890-е годы.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Лондон в руинах после атаки немецкой авиации 29 декабря 1940 года.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Пустые залы Национальной галереи в Лондоне во время Второй мировой войны: все картины спрятали от нацистов.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Салют на Красной площади в Москве в честь победы над нацистской Германией в 1945 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Недостроенный Тауэрский мост в Лондоне в конце XIX века.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Ваяние на горе Рашмор в 1930-е. На тот момент с горы убрали 500 тысяч тонн гранита.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Археолог Говард Картер изучает золотой саркофаг Тутанхамона после вскрытия его гробницы в 1923 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Гувервилль в Центральном парке Нью-Йорка во времена Великой депрессии.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

а Ниагарском водопаде «выключили» воду в 1969 году для исследований, связанных с эрозией почвы.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Мужчины рыбачат на фоне строящегося моста Золотые Ворота в Сан-Франциско в 1930-е годы.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Строительство Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в 1966 году.

Фотографии, которые повлияют на восприятие мировой истории

Здание Капитолия в Вашингтоне еще без купола, 1859 год.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх