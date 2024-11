Вращающиеся дома: инновационные жилища, следующие за солнцем

1. Вращающийся дом Heliotrop в Баден-Вюртемберге (Германия)

Heliotrop Rotating House – инновационный вращающийся дом в Германии.

Вращающие механизмы спрятаны в опорной «ножке» Heliotrop Rotating House (Германия). | Фото: lookphotos.com.

Heliotrop Rotating House может производить собственную солнечную энергию (Германия).

2. Дом-кубик Рубика в Тегеране (Иран)

Модульные структуры семиэтажного здания способны поворачиваться на 90 градусов (Sharifi-ha House, Тегеран).

В центре дома предусмотрен атриум, позволяющий освещать все помещения здания (Sharifi-ha House, Тегеран).

3. Дом, вращающийся на 360 градусов в Окленде (Новая Зеландия)

За полминуты футуристическая резиденция «Маяк» оборачивается на 360 градусов (Новая Зеландия).

Стильный интерьер вращающегося дома под названием «Маяк» (Новая Зеландия). | Фото: mansionglobal.com.

4. Вращающийся пляжный домик Around the Sea на острове Принца Эдуарда (Канада)

Вращающийся гостевой дом Around the Sea был спроектирован компанией Deltec Homes (Канада).

Интерьер апартаментов во вращающемся гостевом доме Around the Sea (Канада).

5. Дом-обсерватория Джемма в Нью-Гэмпшире (США)

Причудливое здание имеет угловатую форму, перекликающуюся со скальными образованиями (The Gemma Observatory, США).

Верхняя часть структуры дома вращается, открывая различные виды ночного неба. (The Gemma Observatory, США)

6. Вращающийся гостевой дом Longview Farm Weddings в Новом Южном Уэльсе (Австралия)

Вращающийся гостевой дом на ферме Лонгвью (Австралия) .

Longview Farm Weddings стал излюбленных местом проведения свадебных церемоний и вечеринок (Австралия).

Хорошая новость для тех, кому надоел один и тот же вид из окна. Независимо от того, является человек фанатом солнца или просто предпочитает наслаждаться великолепными видами из каждой комнаты своего дома , инновационные разработки дают возможность целым зданиям поворачиваться, смещаться и наклоняться, повторяя траекторию светила.И что самое приятное в таком движении, можно сильно не тратиться на дизайн интерьера, поскольку постоянно меняющийся пейзаж и динамичные образы, которые каждый раз по-новому рисуют свет и тень, являются лучшим убранством внутреннего пространства.В немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау в 1994 году появился один из самых необычных объектов недвижимости в Германии. Речь идет о вращающемся доме под названием Heliotrop, построенном по проекту архитектора Рольфа Диша. Спроектированный по всем правилам устойчивой архитектуры жилой дом, был построен так, чтобы следовать за солнцем. И это не образ из фантастического рассказа, хотя его конструкция, действительно может вызвать сомнение, что такого рода строение может существовать в реальной жизни. А все потому, что его массивный многогранный, да еще и многоэтажный объем, «балансирует» на тонкой ножке, установленной в центре структуры. Благодаря этой самой опоре, к которой подключено специально разработанное механическое оборудование, дом может поворачиваться разными сторонами к солнцу в зависимости от времени года или желаний владельцы.Помимо того, что дом построен из экологически чистых материалов, он напичкан массой инновационных систем, делающих его энергоэффективным и самодостаточным. Трехэтажное строение, ставшее жилищем для автора проекта, способно производить собственную солнечную энергию. Для этого были установлены «умные» двухосные солнечные панели, улавливающие максимальное количество солнечных лучей, геотермальный теплообменник, комбинированная теплоэлектростанция (ТЭЦ) и солнечно-тепловые балконные перила, которые вырабатывают тепло и греют воду для бытовых нужд. Все они вырабатывают в 4-6 раз больше энергии, чем требуется на нужды жильцов и функционирование всех инновационных систем дома.Вращающиеся дома могут стать настоящим спасением для жителей жарких стран, поскольку вовремя спрятаться от палящих солнечных лучей – это уже счастье. В этом на своем опыте убедились жители модульного дома Sharifi-ha, построенном в Тегеране. Благодаря своей ячеистой структуре, инновационный дом, возведенный в 2013 году в столице Ирана, зачастую сравнивают с кубиком Рубика. Специалистам Nextoffice, разработавших уникальный проект, удалось заставить двигаться не сам дом, а модули, в которых и обустроены жилые помещения, позволяющие его обитателям приспособить свои апартаменты к жаркому и засушливому иранскому климату. Каждую комнату можно повернуть на 90 градусов, открывая окна капсулы для солнца зимой, в то же время скрывая застекленные стены от прямых солнечных лучей летом.Футуристический дом, расположенный у живописного побережья Похутукава в Окленде (Новая Зеландия), представляет собой нечто среднее между морским маяком и тарелкой НЛО, которая только что прилетела из неизвестной галактики. Построенный в 1990-х годах дизайнером и инженером Доном Дуником, он способен совершать 360 градусный поворот всего за 33 минуты (при надобности). Такую невероятную динамичность удалось достичь за счет цилиндрического стального основания, по принципу работы схожего на детскую карусель. Это наиболее сложная и тонкая структура, требующая не только грамотного расчета, надежной фиксации мебели и аксессуаров, главной проблемой стала прокладка независимых коммуникаций (водопровод, электричество и канализационные трубы), чтобы не нарушать движение дома. Учитывая возможности, которыми наделен дом, неудивительно, что весь фасад просто обернут окнами, позволяющими любоваться постоянной сменой пейзажа.Вращающийся дом под названием Around the Sea имеется и на канадском острове Принца Эдуарда. Он не торопится открывать все и сразу, а совершает минимальные движения в течение дня, чтобы из каждой из его комнат открывался панорамный вид на океан. Являясь многоквартирной резиденцией, сдаваемой в аренду круглогодично, он является точкой притяжения для любителей неординарного отдыха среди дикой природы. По сведениям авторов Novate.ru, Around the Sea считается единственным многоквартирным вращающимся домом в мире, который может похвастаться еще и единственным в мире вращающимся лифтом. Он используется для доступа на второй этаж, чтобы лестница не перекрывала вид из каждого уголка арендуемой площади. Плюс ко всему в каждой из 4 резиденций имеется своя собственная терраса, позволяющая понежиться всем гостям под ласковыми лучами солнца, не подвергаясь перегреву.До чего только не доходят будущие домовладельцы в своих мечтах о собственном доме. Но, если у кого сюрреалистичные фантазии так и остаются недосягаемой мечтой, некоторым все-таки удается их реализовать. Среди таких энтузиастов оказался и Джемм, который приобрел клочок земли на отдаленном гранитном выступе на вершине горы в Нью-Гэмпшире, чтобы световое загрязнение городских огней не мешало ему наблюдать за звездами. Увлеченный домовладелец так углубился в необжитые районы лишь потому, что всегда мечтал иметь собственную обсерваторию, которую заодно решил совместить с загородной резиденцией.Со своими наработками Джемм обратился к команде Anmahian Winton Architects для проектирования дома и обсерватории в одном лице. Вот ее-то специалисты и предложили вместо типичной купольной структуры угловатую форму надстройки, которая отлично гармонирует с горным ландшафтом. По этой же причине были выбраны оцинкованные панели с замковыми швами, что еще больше маскирует строение среди валунов и скал. Хотя самой впечатляющей особенностью конструкции является ее вращающаяся верхняя часть. Это тот блок, где обустроена домашняя обсерватория с вполне профессиональным оборудованием, позволяющим в мельчайших подробностях рассмотреть звездное небо над головой.В Австралии также имеется своя вращающаяся достопримечательность и находится она в идиллической сельской местности на берегу реки в долине Мэннинг, что Новом Южном Уэльсе. Восьмиугольный гостевой дом Longview Farm Weddings запрограммирован на медленные движения каждые пару часов, что дает возможность постояльцам наслаждаться различными видами окружающего ландшафта, вне зависимости от дня, погоды и сезона. Особенностью этого строения является его способность вращаться на 360 градусов как по часовой стрелке, так и против. Оснащенный инновационным диском, позволяющим перемещать вокруг своей оси довольно большую резиденцию (две гостиных, столовая, кухня, пять спален, три ванных комнаты и панорамная лаундж-зона на крыше), способен двигать строение очень плавно, поэтому гости даже не замечают движений пока не увидят новый пейзаж за окном.