Из трейлера для перевозки лошадей сделали «цыганские» апартаменты

Из прицепа для перевозки лошадей создали настоящий «цыганский дом» (DIY Cosy Home).

Известная фирма DIY Cosy Home создала «цыганский дом» с соответствующим интерьером.

Фасад дома на колесах, созданного в стиле «цыганский дом» (DIY Cosy Home).







Интерьер «цыганского дома», созданного фирмой DIY Cosy Home.

Для того, чтобы получилось организовать два яруса, пришлось приподнять крышу.

Своеобразная дверь, кованые подножки и сундук придают особого цыганского колорита.

Роскошный антикварный диван украшает гостиную домика на колесах («Цыганский дом»).

В гостиной поместились письменный стол, комод-сундук и даже книжный шкаф.

В гостиной «цыганского дома» установили камин.

Рукомойник и кухонная мойка были сделаны из оцинкованных тазиков («Цыганский дом» на колесах).

Необычная ванна из оцинкованного железа.

Кухня «цыганского дома» состоит из двух объединенных зон.

Рабочая зона в кухне «цыганского дома» на колесах.

Барная стойка служит столовой зоной в «цыганском доме».

Спальня «цыганского дома» на колесах состоит из двух уровней.

На втором уровне «цыганского дома» установили огромную кровать.

Огромное количество вычурных предметов декора украшают «цыганский дом» на колесах.

Антикварная мебель и золоченные аксессуары преобладают в интерьере «цыганского дома».

Из старого прицепа для лошадей создали роскошный дом-музей на колесах.