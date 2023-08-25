Из трейлера для перевозки лошадей сделали «цыганские» апартаменты

Из прицепа для перевозки лошадей создали настоящий «цыганский дом» (DIY Cosy Home).
В наше время маленьким домиком на колесах никого не удивишь. Из каких транспортных средств только не умудряются сделать настоящие комфортабельные коттеджи и даже отели, начиная от небольших трейлеров для легковых автомобилей и закачивая многотонными грузовиками. На этот раз в сетях Интернет появилась абсолютно уникальная цыганская кибитка, созданная из большого прицепа для перевозки лошадей, с интерьером, вызвавшим массу неоднозначных комментариев.
Известная фирма DIY Cosy Home создала «цыганский дом» с соответствующим интерьером.
Совсем недавно был выставлен на торги самый необычный маленький домик на колесах площадью 18,4 кв. метра и за него просят 30 тысяч долларов. Его создали на основе обычного прицепа для перевозки шести лошадей. Идея переоборудования любых прицепов в комфортабельное жилье совсем не нова, уже не раз авторы Novate.ru знакомили своих читателей с интересными проектами, но интерьер этого маленького дома на колесах просто сражает наповал.
Фасад дома на колесах, созданного в стиле «цыганский дом» (DIY Cosy Home).
Известная фирма DIY Cosy Home, которая специализируется на полной реконструкции транспортных средств, превращая их в восхитительные домики на колесах, увидев на аукционе объявление о продаже старого трейлера для перевозки лошадей, просто загорелась идеей создать, что-то тематическое.
Интерьер «цыганского дома», созданного фирмой DIY Cosy Home.
И естественно, лошади и повозки ассоциируются именно со старинным цыганским народом, который вел кочевую жизнь. Вот так и возник весьма необычный проект, который получил название «цыганский дом».
Для того, чтобы получилось организовать два яруса, пришлось приподнять крышу.
Учитывая, что сам прицеп имеет довольно таки большую площадь, его еще немного приподняли, создав дополнительный второй ярус, что в итоге позволило организовать очень комфортное внутреннее пространство. Для обеспечения домика на колесах электроэнергией установили солнечные батареи.
Своеобразная дверь, кованые подножки и сундук придают особого цыганского колорита.
Начиная с фасадного оформления, сразу можно заметить, что дом выдержан в определенном цыганском стиле. Его деревянная отделка, кованые подножки, которые превращаются в оригинальные полки во время стоянок, оригинальная дверь, необычные окна и старинный сундук, который закрепили на стальных цепях позади фургона, создают особую атмосферу.
Роскошный антикварный диван украшает гостиную домика на колесах («Цыганский дом»).
В гостиной поместились письменный стол, комод-сундук и даже книжный шкаф.
Интерьер и вовсе поражает богатством и роскошью убранства, присущей восточно-европейскому стилю. В маленьком «цыганском доме» удалось разместить гостиную с роскошным диваном, с отделкой в лучших традициях дворцового убранства, сундуком-комодом, книжным шкафом, письменным столом, с полками для ноутбука и плазменного телевизора.
В гостиной «цыганского дома» установили камин.
Также в ней установили весьма оригинальный камин, который создает атмосферу уюта и тепла.
Рукомойник и кухонная мойка были сделаны из оцинкованных тазиков («Цыганский дом» на колесах).
Очень оригинальное оформление сантехники привнесло особую нотку в убранство всего жилого пространство. Ведь вместо рукомойника в ванной и мойки на кухне установили весьма необычные оцинкованные тазы, которые выполняют их функции.
Необычная ванна из оцинкованного железа.
Ванна также сделана из оцинкованного железа, придавая интерьеру простоту и роскошь одновременно. Для подогрева воды используют особую газовую установку, которая способна обеспечить горячей водой и отоплением в холодную пору. Чтобы пользоваться ванной и туалетом, установили специальную био-устройство для компостирования всех отходов, поэтому подключения к канализации не требуется.
Кухня «цыганского дома» состоит из двух объединенных зон.
Рабочая зона в кухне «цыганского дома» на колесах.
На кухне разместили все необходимое для хранения продуктов и приготовления пищи. Помимо кухонного стола есть шкаф, холодильник, микроволновая печь и даже барная стойка.
Барная стойка служит столовой зоной в «цыганском доме».
Небольшую газовую печь с двумя горелками при ненадобности можно просто спрятать, превращая кухню в роскошную столовую, где получится не только пообедать в приятной обстановке, но и организовать романтический ужин на двоих.
Спальня «цыганского дома» на колесах состоит из двух уровней.
На втором уровне «цыганского дома» установили огромную кровать.
Спальню разделили на два яруса. В нижней части расположена гардеробная, в которой помещается огромное количество личных вещей и постельных принадлежностей, а на втором уровне - кровать огромных размеров с удобным ортопедическим матрасом.
Огромное количество вычурных предметов декора украшают «цыганский дом» на колесах.
Естественно вся мебель и каждый предмет интерьера соответствуют выбранной тематике стиля – роскошные цыганские апартаменты с огромным количеством золоченных аксессуаров и антиквариата. Чего только стоят светильники и настольные лампы, подносы и всевозможная посуда, парчовые портьеры фиолетового цвета с бахромой и золоченой тесьмой. В общем можно сказать, что стиль – «дорого, богато и много» выдержан в полной мере.
Антикварная мебель и золоченные аксессуары преобладают в интерьере «цыганского дома».
Найдется ли покупатель на столь эксцентричные апартаменты, покажет время. Но то, что мини-домик на колесах больше похожий на музей или дворец эпохи Ренессанса, является уникальным для такого рода жилых помещений, так это действительно факт.
Из старого прицепа для лошадей создали роскошный дом-музей на колесах.
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