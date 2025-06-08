Пальмы, горы и Алла Пугачева: какие курорты посещали советские люди

Советские девушки/ фото: ru.pinterest.com
В СССР любой гражданин мог себе позволить съездить на курорт. Отдых считался делом государственной важности. Отдохнуть можно было в здравницах, санаториях или на базе отдыха. А если денег не хватало на оплату путевки, то семьи отправлялись в поездки «дикарем».
1. Крым
Отдых на побережье/ фото: t.mos.ru
Полуостров прославился своим гостеприимством и живописными видами. В свое время его полюбило советское правительство и регулярно там отдыхало в санаториях. В Крым любили ездить и рядовые граждан. Они могли временно заселиться в специальное общежитие для отдыхающих, снять комнату или поставить палатку на побережье, как в советском фильме «Три плюс два». Чаще граждане добирались до курорта на поезде или личном автомобиле — на «Москвиче», «Волге», «Чайке» или «Жигули». Дорога была комфортабельная, поскольку ее восстановили после войны. По пути встречалось много заправочных станций, кафе и гостиниц. Также отдохнуть «дикарем» могли люди без авто, но для этого нужно было сначала добраться до полуострова на самолете или поезде, а затем оправиться в пешее путешествие с рюкзаками за плечами.
Всех советских людей полуостров привлекал своей уникальной природой. Крымский полуостров считался идеальным местом для лечения и профилактики болезней. На побережье Черного моря можно было подлечить органы дыхания, улучшить состояние кожи и волос, повысить иммунный статус и восстановить силы.
2.
Кадр из фильма/ фото: kinoafisha.info
В СССР отдохнуть в Абхазии мечтал каждый советский путешественник. Страна считалась настоящим раем. Она манила отдыхающих своими дикими пляжами, комфортабельными санаториями и природой. Страну посещали круглый год, но большая часть советских туристов приходилась на летние месяцы — время отпусков. Самым популярным курортным городом стали Гагры. В советской комедии «Кавказская пленница» можно увидеть несколько красивых видов города. Большая часть съемок прошла в «Долине Привидений». Также город упоминается в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Героиня восторженного отзывается о поездке в Гагры, тем самым подтверждает популярность этого направления.
В Абхазии отдыхали советские граждане разных социальных уровней. Высокопоставленные лица предпочитали проводить время в здравницах, санаториях и домах отдыха. Семьи с небольшим бюджетом купались в Черном море, катались на водных лыжах, загорали, играли в пляжный волейбол, ходили в горы в поход и изучали экзотическую природу и местные достопримечательности.
3. Юрмала
Юрмала/ фото: archive.org
Во времена СССР Прибалтика считалась настоящей заграницей. Несмотря на холодные воды Балтийского моря (22 градуса), пляжи всегда были переполнены туристами. Самым популярным и элитным курортом была Юрмала. Добраться до нее можно по железной дороге через Ригу. В городе было несколько станций вдоль побережья, где располагались санатории и дома отдыха. В Юрмале был построен большой концертный зал «Дзинтари», в котором проходили громкие музыкальные фестивали. Во время концерта обычные советские граждане могли увидеть любимых звезд СССР — Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву, Александра Малинина и Бориса Моисеева.
Для детей прямо на побережье работали аттракционы, а для взрослых всегда открыты вертикальные лежаки, музеи, рестораны с живой музыкой, магазины с трикотажем, вкусными продуктами и столовые, в которых можно было попробовать необычные блюда. К примеру, взбитые сливки с киселем из ревеня и пиво в глиняных кувшинах. Все туристы старались выходить на улицу в самых лучших своих нарядах и с хорошим настроением.
4. Белоруссия
Белорусский санаторий/ фото: glt-travel.com
В 50-х годах популярным местом отдыха советских граждан стала Белоруссия. Страна привлекала своими живописными лесами, Браславскими озерами и архитектурой Российской империи. Страну также посещали ради оздоровления. В местных санаториях использовали грязелечение, терапию минеральными водами, сосновым воздухом и физиотерапевтические процедуры. Одним из популярных был санаторий «Радон». Он был единственным в Белоруссии, где для оздоровления использовали радоновую воду.
5. Сочи
ЛФК в Сочи/ фото: drive2.ru
Еще одним излюбленным местом для отдыха у советских граждан был город-курорт Сочи. Он стал курортной столицей СССР. В комедии «Москва слезам не верит» о городе рассказывают так: «В Сочи хоть раз в жизни отдыхал каждый советский человек». И, действительно, количество россиян, которые отдыхали в Сочи впечатляет — только в послевоенное время здесь восстанавливали здоровье 500 тысяч солдат. Путевку можно было получить, используя специальные льготы. В санаториях, здравницах и пансионатах осуществляли качественное лечение. Чтобы советские люди воспрянули духом, для них были организованы ЛФК, массаж, грязелечение, физиотерапия, душ Шарко, отдых в сочетание с морем и солнцем.
А если семья не могла попасть в один санаторий, то можно было снять «комнату у бабушки» или квартиру. Стоимость одного места составляла 3 рубля в сутки. Также можно было заселиться на базу отдыха. Они были с простыми домиками с удобствами на улице, но в шаговой доступности от моря.
6. Золотое кольцо
Туристический автобус/ фото: ru.pinterest.com
В 1965 году советский журналист Юрий Бычков создал туристический маршрут, который получил название «Золотое кольцо». Он объединил 8 древних городов, протяженность которых составила 750 километров. Советским гражданам так понравилась идея активного отдыха, что тур быстро стал популярным. Каждый житель СССР мечтал посетить «Золотое кольцо».
Во время путешествия можно было изучить достопримечательности, которые строили на протяжении четырех столетий — древние монастыри, соборы, застройки разных веков, усадьбы знаменитостей, музеи, храмы, памятники, озера, а также попробовать кулинарию разных городов, купить сувениры. В путешествие советские люди отправлялись с родными и друзьями. Тур проходил на экскурсионном автобусе. Самым большим и комфортабельным считался ЛАЗ-699. Продолжительность тура составляла не больше 7 дней.
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