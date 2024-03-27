1,5-метровая микроволновка за 5000 дол., или 15 малоизвестных фактов об СВЧ-печах

Микроволновые печи – обязательная и необходимая составляющая каждой современной кухни. Это устройство существенно облегчает жизнь, позволяет быстро разогреть пищу и даже приготовить некоторые блюда. Всем пользователям известны общие правила эксплуатации, например, что нельзя ставить в микроволновку блюда с позолотой, но на самом деле это далеко не все, что вам следует знать об этой чудо-печке. Прибор, как оказалось, мультифункционален. Существует несколько занимательных фактов, касающихся истории создания и способов применения микроволновки, которые будут интересны абсолютно всем.
1. Случайное изобретение СВЧ-печей
Создатель СВЧ-печи Перси Спенсер / Фото: naucaitechnika.ru
То, что идея сделать микроволновку, появилась совершенно незапланированно, можно сказать, спонтанно, даже не оспаривается. Но есть два варианта того, что повлияло на создание устройства. Автором идеи является американец Перси Спенсер – инженер Raytheon, специалист по радарам.
Это интересно! По одной из версий во время того, когда он находился в непосредственной близости от магнетрона, шоколадный батончик, лежащий в его кармане, растаял. Предположение спорное, маловероятное, так как батончик от магнетрона не способен изменить свое состояние без негативного влияния прибора на самого человека.
Вторая версия намного правдоподобнее. Заключается она в следующем: Спенсером проводились целенаправленные испытания магнетрона в сфере разогрева готовых блюд. Как бы там ни было, но именно этот человек исследовал, на что способны микроволны, после чего запатентовал конечный продукт – микроволновку.
2. Огромные размеры первой СВЧ-печи
Первая микроволновая печь / Фото: technosova.ru
Самая первая микроволновая печь в высоту была в рост человека, а именно до 170 сантиметров. Ее вес был больше трехсот килограмм. Появилась эта модель марки Radarange в 1947 году. Учитывая такие параметры, мысль о том, что устройство будет использоваться в домашних условиях, даже не приходила никому в голову.
3. Дорогостоящая первая модель
Первые экземпляры стоили баснословных денег / Фото: monkey-news.ru
Действительно, это изобретение на заре своего существования стоило пять тысяч долларов. По подсчетам экспертов в середине прошлого столетия доллар был дороже, чем сегодня, приблизительно в девять раз. Более компактный вариант, специально предназначенный для применения в домах и квартирах, выпущен в начале шестидесятых. Цена этой модели намного меньше – пятьсот долларов.
4. В Советском Союзе тоже выпускали микроволновки
Производство микроволновок в СССР / Фото: kukublog.ru
К сожалению, производство техники не было поставлено на поток и массовым не стало. Да и стоимость моделей из СССР не уступала западным. Цена такого прибора составляла 350 рублей и для большинства населения была непостижимо высокой. В первые годы 80-х микроволновки начали производить одновременно несколько заводов. Среди них и знаменитый ЗИЛ. Согласно некоторым историческим данным, впервые о производстве СВЧ-печей бытового типа в Советском Союзе заговорили в 1978 году.
5. Микроволновки полностью безопасны для человека
СВЧ-печи абсолютно безопасны / Фото: www.billing4.net
Микроволны оказывают на пищу лишь один эффект – нагревание. Они представляют собой только излучение (электромагнитное) очень высокой частоты. Дипольные молекулы под его воздействием начинают ускоренно вращаться, привлекая к процессу и остальные молекулы. Таким образом, их температура повышается и происходит нагревание.
6. Умные СВЧ-печи способны готовить блюда на автомате
Умные микроволновки / Фото: pscsystem.ru
В большинстве современных, в основном инверторных, моделях предусмотрено наличие нескольких программ для приготовления пищи. Пользователь вводит название продукта и его массу, а устройство автоматически рассчитывает время, необходимое для его разморозки или приготовления. Есть и модели с усложненными алгоритмами. СВЧ-печка определяет режим работы – микроволны с конвекцией, грилем, паром и так далее.
7. Инверторные микроволновые печи лучше, чем неинверторные
Инверторная микроволновая печь / Фото: allbuyshop.ru
Часто продавцы и маркетологи объясняют ценность инверторного устройства тем, что еда получается более полезной, здоровой. На самом деле это не так. Преимущество его в том, что инвертор преобразует постоянный ток в переменный и в обратном порядке, контролирует мощность во время приготовления. Сначала показатели ее максимальные, а затем они постепенно снижаются до минимума. Следовательно, происходит равномерный нагрев блюда и отсутствует эффект пересушки. Плюсом выступает большая по объему камера печи. При этом вес ее гораздо меньше, что связано с отсутствием трансформатора. Эти параметры важны, если микроволновка будет использоваться не только для размораживания и разогрева продуктов, но и для готовки. Стоит отметить, что процесс размораживания тоже более продуктивный, равномерный.
8. В микроволновке возможно приготовление эспрессо
Гейзерная кофеварка / Фото: www.jebiga.com
Чтобы в СВЧ-печи приготовить эспрессо, нужна специальная гейзерная кофеварка. Существует несколько моделей, среди которых миниатюрная германская Piamo и итальянская Mamy. Работают они по тому же принципу, что и стандартные гейзерные варианты. Разница заключается в материалах, использованных для изготовления устройства – они подходят для применения в микроволновой печи.
9. Обеззараживание губок для мытья посуды в микроволновке
Обработка губок для мытья посуды / Фото: womanadvice.ru
Как бы тщательно не промывались губки, они являются рассадником для бактерий, в частности болезнетворных. При помещении губки в обычную микроволновку и включении мощности не ниже 700-800 Вт происходит процесс белковой денатурации вследствие которого происходит гибель микроорганизмов. Точно такой же процесс наблюдается, когда проводится термическая обработка тех или иных продуктов питания.
10. Микроволновая печь как альтернатива духовке
Микроволновка как замена духовке / Фото: mygoods.com.ua
Любой современный прибор с грилем и конвекцией или без него можно рассматривать, как маленькую духовку. Конвекцию можно задействовать совместно с микроволнами или без них, но вместе с ТЭНами. Есть модели, конструкция которых очень похожа на устройство духового шкафа – дверца в них открывается аналогичным образом.
11. Микроволновка вместо пароварки
СВЧ-печь как альтернатива пароварке / Фото: 270076.ru
Не обязательно покупать полноценную пароварку, если у вас в доме есть микроволновая печь. В продаже есть специальные пластиковые контейнеры-пароварки, предназначенные для СВЧ-печи, и они дешевле, чем отдельная конструкция. Есть и такие микроволновки, например, марки Whirlpool, где в комплекте идет пароварка.
12. Микроволновку можно использовать в качестве водяной бани
Десерт в СВЧ-печи за 5 минут / Фото: dachnyedela.ru
Для тех, кто обожает готовить изысканные, необычные десерты по особым рецептам, водяная баня – обычное дело. Заменить ее может микроволновая печь. Процесс происходит гораздо быстрее, да и посуды потребуется меньше. В интернете на различных кулинарных сайтах и форумах можно увидеть рецепты кексов и маффинов, испеченных прямо в чашках в микроволновке.
13. Приготовление яиц-пашот в микроволновке
Пальчики оближешь / Фото: pinterest.com
То, что яйца в своем первозданном виде (в скорлупе) никогда нельзя готовить в этом устройстве, знают все. Перси Спенсер этот момент определил еще на этапе проведения своих исследований. Но без скорлупы, в воде, в пашотницах (особые формы) они получаются идеально. Некоторые умудряются делать это и в простой чаше или миске, где есть вода. Только готовить нужно по одному яйцу.
14. В микроволновке черствый хлеб превращается в свежий
Свежайший хлеб / Фото: zhiteiskiesovety.ru
Булка хлеба сбрызгивается обычной водой и помещается в чудо-печку на одну минуту на среднюю мощность. Можно таким же образом “воскресить” замороженный хлебный батон, предназначенный для тостов.
15. Облако из мыла для малышей сделать в СВЧ-печи можно за секунды
Яркое мыльное облако / Фото: youtube.com
На дно печи следует застелить бумагу, которую используют при выпечке. Туда кладут мыло (самое обычное) и включают микроволновку на всю мощность. Время нагрева - меньше минуты. Мыло станет красивым облаком. Его можно разделить на кусочки, покрасить, с ним можно купаться или сформировать из него несколько маленьких кусочков. Из него можно сделать даже снег.
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