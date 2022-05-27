19 «счастливчиков», которые потерпели полное фиаско

Большие и маленькие неудачи, от которых не застрахован никто.
От фиаско не застрахован никто. Правда, не каждый раз такие ситуации попадают в кадр фотографов. Со стороны, конечно, это выглядит весьма забавно, но остаётся только догадываться, что испытывали «счастливчики», которые попали в эти ситуации.
1. Кажется, у собак есть свои планы на эту прогулку
Собаки сговорились.
2. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
«Маленькое» ДТП.
3. А надо было смотреть куда садишься!
Подозрительные следы.
4. «Ну-ка, посмотрим, какая ты на вкус, человечина!»
Мишка на дегустации.
5. «Я к ней со всей душой, а она ко мне задом!»
Любовь повернулась ко мне задом.
6. «И этих людей я называю друзьями!?»
Утро после вечеринки.
7. «Ой, а я, кажется, утюг дома забыла выключить!»
Неприятная встреча.
8. Ну, все, похоже, приехали!
Слетел в кювет.
9. «Кто бы мог подумать, что такие удобные тапочки, подсунут мне такую свинью...»
Модный горошек.
10. Это явно не его день!
Инвентарь подвел.
11. Вот так сюрприз!
Мячик разбивает стекло.
12. «У меня такие впечатление, будто это рыбу до меня уже кто-то ловил... и ел...»
Шикарный улов.
13. «Будет весело, говорили они!»
Сюрприз.
14. «Похоже, мы идем ко дну!»
Новый Титаник.
15. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь...
Невнимательный водитель.
16. «Похоже, мы приехали... Ну что же, будем жить тут!»
Неприятность с домом на колесах.
17. Это все глобальное потепление
Айс - не айс.
18. Такой кактус, грех было проехать!
Велосипедист-неудачник.
19. «Да это разве яма? Тут даже не по шею!»
Маленькая ямка.
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