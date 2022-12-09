Уход за швейной машинкой

Занимаясь швейным делом, очень важно правильно заботиться о главном инструменте — швейной машине, которая нуждается в регулярной чистке.

К сожалению, многие швеи пренебрегают этой процедурой, что может привести к преждевременному выходу из строя швейной машины. В зависимости от частоты эксплуатации чистку швейного оборудования рекомендуется осуществлять один раз или два раза в месяц.

Чистка верхней части машины заключается в смахивании пыли с помощью мягкой кисточки. Для очистки труднодоступных мест удобно использовать ватную палочку.

Аналогичным образом очищается и боковая часть машинки. На все трущиеся и крутящиеся механизмы следует нанести капельку масла для смазки.







Особого ухода требует шпульная часть швейной машины.







Для ее очистки необходимо предварительно снять лапку и вытащить шпульку. После этого следует открутить пластину. Для этого используйте отвертки, идущие в комплекте со швейной машиной.







Огромное количество мусора и пыли скапливается именно в этой части швейной машины.







Аккуратно выньте кольцевой паз хода шпульного колпачка — пластиковую круглую деталь, в которую вставляется шпулька и очистите ее от пыли и загрязнений.







С помощью кисточки и ватных палочек тщательно очистите всю нижнюю часть машинки. Обратите внимание, что большое количество мусора скапливается в пазах рейки. Помочь в работе может даже пылесос. Работайте аккуратно, чтобы не повредить механизмы.







После очистки соберите все детали швейной машины, работать на которой станет приятней и проще.

Подробно о том, как правильно очищать швейную машину смотрите на видео:



