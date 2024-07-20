Необычные цветники для дачи

Современные тенденции диктуют не засаживать грядками весь участок, а создавать сады и цветники для того, чтобы было приятно отдохнуть одному или в компании. Для того, чтобы сделать сад своей мечты на даче можно создать удивительные цветочные композиции на клумбах, которые добавят уют и красоту участку.

1. Рутарий

2. Ансамбль из листьев

3. Инопланетный пейзаж с использованием суккулентов

4. Животные из растений с ажурной листвой или мха

5. Создание тайного сада в густой тени

6. Белоснежная композиция на клумбе

7. Декоративные луки

8. Злаковое поле на участке

9. Использование плавучих контейнеров

10. Использование гладиолусов плотным букетом

Потрясающие композицииУникальное искусство создания композиций из древесины, которое прекрасно подойдет для оформления цветника. Рутарий представляет собой выращивание растений в специально вырезанных полостях различных деревянных элементов. Примерами могут быть круглые дрова, полено или старые стволы деревьев. Это прекрасный способ придать цветнику уникальный внешний вид и расставить на участке интересные акценты.Натуральный рутарий — объединяет элементы растительного мира, живые и нет, в их естественном состоянии, не подвергаясь изменениям человеком.Базовый рутарий — в нем используются элементы древесины, которые были обработаны, но сохраняют свою первоначальную структуру и форму.Базовый рутарийАрт-рутарий — включает в себя и живые, и неживые элементы. Основное внимание уделяется деревянной скульптуре или фигуре, такой как коряга или пень, которая становится центральным элементом композиции и дополняется живыми растениями для подчеркивания ее красоты.Для создания рутария можно использовать самые разнообразные растения, от цветущих и папоротников до трав, ягод, лиан и даже невысоких хвойных кустарников. Это позволяет каждому рутарию быть уникальным и неповторимым.Яркие цветы для него тоже подойдутОчень живописноЕще один вариант для оформления цветника — композиции из различных видов растений с разнообразными формами и цветами листьев. Это поможет достичь красивого и гармоничного сочетания клумбы с остальной зелёной частью сада, которое будет радовать глаз и душу. Размещать растения с разными текстурами листьев нужно рядом друг с другом, чтобы создать удивительный эффект.Цветные листья тоже хорошиДля такого цветника подойдут множество растений — даромеоа, сахарная медуница, бруннера, манжетка, бадан толстолистный, гейхера гибридная. Астильбоидес табулиреформис с пластинчатыми листьями. Пельтифиллум пельтифолиус — щитовидные листья этого растения будут красиво контрастировать с окружающей зеленью. Подофилл пельтатум, роджерсия подофилловая, хосты различных крупных сортов. Бергения крупнолистная и лабазник крупнолистный завершат композицию.Очень необычные цветыНапример, их можно разместить в старом пне – это еще одна интересная идея для цветника. Суккуленты отличаются необычными формами и текстурами листьев, что позволяет создавать удивительные композиции в старых пнях или других необычных местах. Такой цветник будет привлекать внимание своей экзотичностью и оригинальностью.Стеблевые суккуленты имеют стебли, которые утолщены и способны запасать воду в своей ткани, будь то кора или собственная сердцевина. К этой группе принадлежат многие представители семейства кактусов, а также некоторые виды молочайных.Действительно инопланетноЛистовые суккуленты, у них вода хранится преимущественно в листьях, что делает их плотными, упругими и мясистыми. К типичным представителям относятся алоэ, литопсы, хавортии, эхеверии и различные виды толстянковых.Ежи из растенийНапример, для ёжиков на участке подойдёт цинерарией. Это не только привлекательный элемент дизайна, но и прекрасный способ добавить нотку оригинальности в сад. В садовом дизайне особое место занимают растения с изящными ажурными листьями, которые придают ландшафту легкость и неповторимый стиль. К ним относятся — папоротники, такие как фегоптерис, кочедыжник, орля; зонтичные — эта группа растений известна своими сложными и ажурными листьями. Среди них бутень и бедренец, которые украшают сад своими зонтиками, кервель и миррис душистая, а также молопоспермум пелопонесский и гирча тонколистная. Бузульники — тангутский и бузульник Пржевальского привлекают внимание своими крупными и выразительными листьями. Эти растения не только украшают сад, но и вносят в него ощущение легкости и воздушности.Из мха также можно создавать прекрасные скульптуры или украшать полянки, придавая саду загадочность и очарование. Это может быть выложенная декоративная дорожка, клумба в виде черепахи, либо альпийская горка состоящая также из мха.Черепахи из мхаГипновый мох прекрасно подойдет для придания мягкости каменистым уголкам, кукушкин лён, папоротниковый мох. Сфагнум, что известен своей способностью удерживать влагу, что делает его незаменимым для влаголюбивых растений. Дикранум добавит текстурный акцент в садовые композиции.Эти растения могут быть использованы не только для декорирования каменистых поверхностей, но и для оживления столбов, металлических ограждений и заборов. Благодаря своей неприхотливости и способности адаптироваться к различным условиям, они прекрасно растут как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях, не требуя сложного ухода.Тропинка из мхаТайное укрытиеЗдесь можно использовать папоротники и тенелюбивые растения, которые обрамят беседки и перголы, создавая загадочные гроты. Это место станет приятным укрытием от солнца и местом для отдыха в тени. Для того, чтобы закрыть даже крышу беседки подойдут любые вьющиеся растения, например дикий виноград, роза плетистая или клематис. В эти укрытые от солнца места можно поставить столы, стулья или лавочки и наслаждаться тенью в жаркие летние деньки.Монохромный цветникОднотонный цветник, состоящий только из белых цветов — ландыши, георгины, эхинацея, цветущие подушки флоксов, серебряный бархатистый чистец, стенник, кариоптерис, астильба, горянка, купены, тиарка, хостыЛюбое растение прекрасноРастения с круглыми соцветиями создайте арки или дуги, образуя эффект выставочного сада. Это будет привлекать внимание и радовать глаз. Среди обширного разнообразия декоративных луков особенно привлекательны — афлатунский, склоненный, христофа, голландский лук, популярен благодаря своей стойкости и красоте, исполниский лук, каратавский, маклеана, лук суворова имеет уникальные скрученные листья.Нужно правильно сочетать различные декоративные злаковыеДекоративные злаки могут добавить текстуру и объем в цветник. Их стоит посадить в центре или по краям цветника, чтобы создать удивительный степной ландшафт, а также смешивать разные сочетания злаков, чтобы создать интересные комбинации. Среди них можно выделить мискантус китайский, ковыль, молиния голубая, фестука, разнообразие оттенков от сине-зелёного до серебристого делает её популярной в ландшафтном дизайне, императа цилиндрическая, выделяется своими ярко-красными кончиками листьев.Выглядит невероятноДля создания иллюзии плавающего декоративного судна в декоративном пруду на участке подойдут любые растения, которые хорошо переносят влажность и могут расти в горшках. Разнообразные цветы и зелень, размещенные в контейнерах, будут выглядеть оригинально и привлекать внимание гостей. Искусственное судно можно закрепить балластом на дне прудика, либо дать ему возможность плавать свободно.Множество ярких красок украсят садТакая композиция может быть окружена ковром из мелких цветов. Этот необычный способ оформления цветника подчеркнет красоту и изящество гладиолусов, придавая цветнику особый шарм.Гладиолусы, насчитывающие приблизительно 300 разновидностей, широко представлены в экосистемах от Средиземноморья до южноафриканских регионов. На территории России произрастает около девяти уникальных видов этих цветущих растений.Гладиолус итальянский имеет мелкие цветами, напоминающие зерна, гладиолус черепитчатый с характерной чешуйчатой структурой цветка. гладиолус обыкновенный, гибридный гладиолус.Важно подбирать по цветам