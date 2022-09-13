Причины, по которым даже новехонькое кухонное полотенце нужно менять как можно чаще

Приятно, когда на кухне идеальная чистота: посуда вымыта, раковина и столешница сияют, а варочная поверхность и духовка — без капли жира. Однако на кухне есть еще один предмет, споры о котором в интернете длятся годами.



Мы задались вопросом: как часто нужно менять кухонное полотенце и почему это важно делать не реже нескольких раз в неделю, даже если вы не готовите обед из 3 блюд каждый день.



1. Чем чаще и разнообразнее используется полотенце, тем больше на нем бактерий

2. Влажная и теплая среда — отличное место для развития бактерий

3. Если вы едите много мяса и рыбы, полотенца нужно менять чаще

4. Замените обычное полотенце на бумажное

5. Если не хотите использовать бумажные полотенца, пусть на кухне будет несколько тканевых

6. Стирайте полотенца при высоких температурах

7. Не жалейте старые затертые ткани

На кухонных полотенцах живут сотни бактерий. Какие-то из них могут быть вполне безобидны, а какие-то способны вызвать кишечное расстройство и отравление. На количество и быстроту размножения патогенов влияет множество факторов: частота использования ткани, количество человек в семье, тип питания. Особенно много бактерий на кухнях, где часто употребляют мясо.Также важно, как именно вы используете полотенце. Если вытираете им все подряд — и чистую посуду, и разлитую жидкость, и руки, такая ткань загрязнится еще быстрее.Влажность — еще один фактор, способствующий размножению бактерий. Чем влажнее и теплее на кухне, тем быстрее накапливается грязь. То есть вытереть полотенцем посуду, а затем повесить его возле теплой плиты — плохая идея.Если от полотенца исходит даже еле уловимый неприятный запах, значит, на поверхности уже размножаются бактерии, его пора отправить в стирку.Согласно исследованию, золотистый стафилококк встречается на полотенцах в семьях, где много детей. А кишечная палочка живет на кухнях, где готовят много мяса. Перечисленные бактерии могут вызывать отравление: рвоту, расстройства желудка, лихорадку, боль в животе.Также стоит сразу отправить ткань в стирку, если на кухне разделывали рыбу или фермерскую курицу. Мясо, купленное с рук, не проходит достаточно проверок, а значит, бактерии с него могут быть потенциально опаснее.Отличная замена тканевым полотенцам — бумажный вариант. Кухонные салфетки можно использовать, чтобы убрать грязную воду, вытереть стол или разделочную доску после мытья. А многоразовые полотенца лучше оставить только для посуды и других чистых предметов.Практически никакие бумажные салфетки не перерабатываются. Поэтому, если вы переживаете об экологичности товара, покупайте варианты из переработанной макулатуры, а также используйте рулон экономно.Бывает так, что одной и той же тканью мы протираем столешницу после разделки мяса, а затем чистые стаканы. Если переходить на бумажные салфетки нет желания, лучше использовать несколько полотенец для разных поверхностей, а также менять их как можно чаще, лучше каждый день.Даже на выстиранных кухонных полотенцах исследователи обнаружили бактерии. Ученые провели эксперимент: выдали 100 экземпляров семьям и месяц спустя забрали. За этот месяц полотенца можно было сколько угодно раз менять и стирать. На более чем 50 экземплярах, даже после стирки, обнаружились патогены.Чтобы обезопасить себя, стирать полотенца следует при максимально высокой температуре, как минимум при 60 °C.Если полотенце потеряло внешний лоск, да и в целом не выстирывается и «виды видало», его нужно заменить. Лучше делать это раз в год. Помимо эстетической составляющей, со временем ткань теряет свои влаговпитывающие свойства.