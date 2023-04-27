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10 фотографий, невероятно похожих на картины

Мы часто сталкиваемся с картинами, написанными в стиле гиперреализма, и для нас это уже перестало быть в новинку. Сегодня мы предлагаем вам обратную реакцию – подборку фотографий, которые выглядят словно картины, которыми мы часто любуемся в музеях.

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Michael Brandt

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Óscar Ruiz

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Andre Ermolaev

10 фотографий, невероятно похожих на картины

James и Kelly Stone

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Jianan Yu

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Chaluntorn Preeyasombat

10 фотографий, невероятно похожих на картины

David Orias

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Denis Collette

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Barbara Cole

10 фотографий, невероятно похожих на картины

Frans Lanting

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