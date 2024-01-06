«Не от большого ума»: три способа извлечь лампочку изо рта

С нами не соскучишься!





Современный интернет, в частности YouTube, полон горе-экспериментаторов, которые решают засунуть себе в рот лампочку, чтобы затем попытаться ее достать. В абсолютном большинстве случаев выходки такого рода заканчиваются крайне плохо для экспериментатора. Поэтому лучшее, что можно сделать – это не глотать лампочки в принципе.



Современный интернет, в частности YouTube, полон горе-экспериментаторов, которые решают засунуть себе в рот лампочку, чтобы затем попытаться ее достать. В абсолютном большинстве случаев выходки такого рода заканчиваются крайне плохо для экспериментатора. Поэтому лучшее, что можно сделать – это не глотать лампочки в принципе.

В чем суть проблемы

Суть проблемы - короткий ум. |Фото: ludirosta.ru.

Методики извлечения

Просто так не достать. |Фото: youtube.com.

Нечто подобное, хотя здесь еще и не совсем правильно. |Фото: medicasm.ru.

Лучше всего не экспериментировать и вызвать спецов. ¦Фото: yandex.ru.