Зачем в Израиле устраивают массовое сжигание хлеба

Каждый год в Израиле устраивают масштабные сжигания хлеба. Подобные ритуальные акции являются зрелищем крайне странным. Совершенно очевидно, что данная традиция имеет очень давнюю историю и уходит своими корнями буквально в века. Так зачем же евреи устраивают сжигание хлеба, когда оно проводится и только ли один хлеб попадает в пламя?
Сжигание хлеба является важной частью Песаха. /Фото: dneprovec.by.
Сжигание хлеба в Израиле носит религиозный характер. Данная традиция восходит к истории Ветхого завета об исходе евреев из Египта. Именно тогда был впервые сделан хлеб из невзошедшего теста. В честь этого события и отмечается праздник Песах. Интересно, что слово «пейсах» переводится буквально как «миновал» и «прошел мимо». Каждый год он празднуется в свое время. В 2021 Песах отмечался с 27 марта по 4 апреля. В это время Тора запрещает евреям употреблять в пищу любые продукты питания сделанные из зерновых. А потому их церемониально уничтожают в преддверье Песаха.
Из хлеба есть можно только мацу. /Фото: kleo.ru.
Едва сделанная из зерновых считается «квасной» и называется «хамец». К ней относиться не только хлеб. Любые продукты, сделанные из злаков – пшеницы, ржи, овса, ячменя от хлеба и батона до разнообразных макаронных изделий подлежат сжиганию. Согласно традиции, в доме на время Песаха не должно остаться ничего из этого. Кроме того, уничтожать следует все продукты с солодом и дрожжами, в том числе алкогольные напитки на основе злаков, включая водку, виски и пиво.
Праздную в честь Исхода. /Фото: fb.ru.
Таким образом евреи почитают своих далеких предков, которые во время Исхода не знали «богатого» хлеба, а употребляли в пищу только «бедный» хлеб известный всем как маца. Маца – это лепешки из теста, которое не прошло процесс сбраживания. Считается, что замес теста для данного блюда не должен длиться дольше 18 минут. Едят мацу евреи на протяжении всех 7 дней праздника.
Маца - бедный хлеб. /Фото: torah-box.com.
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