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Чем подкормить фиалки для пышного цветения

Если у вас есть фиалки дома, то за ними нужен такой же уход, как и за более привередливыми растениями, такими как розы и орхидеи. Побалуйте их простой, но очень эффективной подкормкой для пышного цветения!

Чем подкормить фиалки для пышного цветения

Помойте яичную скорлупу, просушите, удалите внутреннюю плёнку. Измельчите в блендере или кофемолке. Вам понадобится 1 ст. л. порошка.
Залейте её 100 мл уксуса (столового или яблочного). Накройте крышкой, оставьте на час.

Чем подкормить фиалки для пышного цветения

Процедите через ткань. Возьмите 10 мл на 1 л воды.

Чем подкормить фиалки для пышного цветения

Пролейте фиалки удобрением. Такое же удобрение будет полезно всем комнатным растениям! Повторять можно раз в месяц. Это будет отличная поддержка цветам в осенне-зимний период!

Чем подкормить фиалки для пышного цветения
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Фиалкиподкормка

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