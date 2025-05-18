Самодельные светильники, которые ничуть не уступают по красоте и оригинальности дизайнерским

Освещение на даче должно быть продуманным и удобным, выполнять свои основные функции. Но при этом не обязательно все осветительные приборы обязаны стоить дорого, их возможно сделать и своими руками. Такие светильники будут уникальными, необычными и подходить к любому интерьеру, потому что сделаны с любовью к собственному участку и его ландшафту.
Такие светильники украсят любой участок /Фото:blog.postel-deluxe.ru
Обычно уличное освещение на даче освещение устанавливают для безопасности и подчеркивания уникальности форм ландшафта. Например, более высокие фонари у входной зоны, фонарики на солнечных батареях вдоль тропинок, чтобы было можно спокойно передвигаться и разнообразные осветительные приборы, в виде декоративных шаров, светодиодных лент, подвесных светильников для украшения кустарников, деревьев, альпийских городок по всему саду. Сделанными же своими руками светильниками любоваться приятнее вдвойне, у всего участка появится особая индивидуальность. И благодаря такому занятию можно собраться всей семьёй за приятным и интересным делом.
В основном для уличного освещения используют всевозможные приоры на солнечных батареях. Но для этого также подойдут и гирлянды на батарейках, если они не будут находиться прямо на улице, а например под крышей террасы или беседки. Они могут быть цветными, золотыми или серебряными, иметь тёплый или холодный цвет. Также отличная идея это искусственные светодиодные свечи, они уже сами по себе смотрятся отлично, но внутри самодельных светильников будут намного безопаснее и прослужат гораздо дольше.
1. Стеклянные банки
Сделать их совсем не сложно /Фото:in.pinterest.com
На очень многих дачах наверняка можно найти старые стеклянные банки, они могут быть разных размеров, форм и цветов. Некоторые имеют грани, другие необычные крышки или дно. Для этого также подойдут стеклянные бутылки, флаконы из-под духов или чашки с крышками. Для того, чтобы даже самая обычная банка преобразилась, её тоже можно немного украсить самыми простыми средствами: сделать внутри роспись красками, либо покрыть блёстками и стразами, обернуть шерстяной нитью и зафиксировать её с помощью клея ПВА, также для этого подойдёт и лента. Также интересный вариант, засыпать часть банки песком, соединив его с декоративными ракушками, с цветными камушками или даже сушеной фасолью. Также на стеклянных банках будет смотреться техника декупажа — это техника, при которой на различные предметы наклеивают заранее вырезанные изображения, а после покрывают лаком.
Чтобы банки стали настоящими светильниками в них можно поместить чайные свечи, а также небольшие гирлянды или светодиодные ленты на батарейках и декоративные фонарики. Они будут хорошо смотреться не только в полошенном состоянии как люстра, но и на столе как ночник, на перилах или ступнях ведущих ко вхожу в дом.
2. Жестяные банки
Самый эксклюзивный вариант /Фото:ok.ru
Замечательные и эксклюзивные фонарики можно сделать и из старых жестяных банок. Это могут быть банки от пива, консервов, краски или подарочного чая. Важно только, чтобы её стенки были как можно прочнее, чтобы выдержать весь процесс работ, к тому же так её срок службы продлится. Для начала будет необходимо выбрать подходящий для размеров имеющейся банки рисунок, перенести его на лист бумаги и с помощью маркера или мела уже нанести на саму банку. Это может быть абстрактный узор, или изображение цветов, а также орнамент в народном стиле. Чтобы не испортить банку нужно для начала проделать с помощью гвоздя и молотка в банке отверстия по основным углам будущего рисунка. А после, уже гвоздём меньшего размера острожно начать вырезать по прочерченному контуру, двигаясь острожно и медленно, чтобы не пораниться. Чтобы банка не помялась или не сломалась вовсе, лучше надеть её на какую-то деревянную болванку, например на кусок плена. Также можно наполнить её чем-то: мокрым песком, мелкой галькой или просто заморозить.
После того, как рисунок будет сделан, необходимо для большей долговечности покрыть банку краской любого цвета. Для неё подойдёт парафиновая или светодиодная свеча, свет от которой через прорези будет очень красиво смотреться в вечернее время на веранде или в беседке, особенно, если таких банок много.
3. Светильник из лозы
Светильники из лозы /Фото:ok.ru
Мода на разнообразные шарообразные светильники из цветных нитей существует довольно давно. Из скрепляют клеем ПВА, чтоб они держали нужную форму и для большей прочности. Но, к сожалению, для улицы такие изделия совсем не подходят, потому что после нескольких дождей они размякнут, а ветер может сломать такую конструкцию. Зато вот более натуральные материалы, например, лоза дикого винограда, отлично выдержит разнообразные погодные условия. В целом процесс создания натуральных шарообразных светильников такой же как и из нитей. Для этого потребуется надуть шар нужного размера и обмотать его виноградной лозой. Сделать это нужно достаточно густо, чтобы конструкция была прочнее, но при этом не стоит забывать, что через сферу всё-таки должен будет проходить свет, потому что это будущий светильник. Чтобы форма держалась клей не подойдёт, нужно будет закрепить кончики лозы проволокой и сдуть мячик.
В такой шар нельзя будет ставить никакие свечи, для того, чтобы сделать внутри него свет, необходимо воспользоваться светодиодными лентами или гирляндой, которые не будут нагреваться. Также подойдёт свеча обманка, она максимально безопасна и даёт при этом огромное количество света. Когда таких композиций на участке много смотрится просто волшебно.
4. Композиции с гирляндой
Словно в сказке /Фото:dzen.ru
Гирлянда-роса, которая в последни годы стала крайне популярным украшением в домах, также отлично будет смотреться и на участке. Благодаря множеству маленьких огоньков, она сделает разные композиции настоящим произведением ландшафтного искусства. Для создания подобных сюжетов отлично подойдёт как старя посуда, так и садовая утварь, которая уже не используется. Например: чайник, лейка, чашки, кувшин. Для того, чтобы «поток воды» получился более насыщенным, светодиодную ленту нужно сложить несколько раз, а затем продеть через носик чайника или лейки и надёжно закрепить внутри при помощи проволоки. Саму посуду можно подвесить за ручку на забор или заранее вкопанную палку таким образом, чтобы носик с лентой смотрели вниз. Струи должны касаться земли и как бы растекаться по ней.
В ночное время такая композиция будет словно сказочной, а для того, чтобы лента служила дольше она должна быть предназначена для использования на улице, это очень важно.
5. Светильник из пня
Натуральные светильники /Фото:stankoff.ru
Для создания такого шедевра необходимо найти красивый пень, чтобы на нём было много шершавой коры и природных трещин, через которые и будет впоследствии выходить свет. Отверстие в середине пня для установки осветительного прибора можно будет сделать при помощи стамески и долота. Оно должно иметь круглую форму и доходить как минимум до середины полешки. Делать отверстие нужно острожно, особенно если полено не особо крепкое, чтобы оно не развалилось на несколько частей от слишком сильного удара. После отверстие необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Внутрь можно установить как свечу таблетку на батарейках так и обычную светодиодную лампу. Особенно красиво в таких пнях смотрятся искусственные свечи создающие имитацию пламени, они мерцают и иногда даже переливаются разными цветами. Пень необходимо дополнительно покрыть лаком или специальным составом для древесины, чтобы защитить его от гниения. В целом такой светильник можно вырезать и в столе засохшего дерева или остатке спиленного, не обязательно искать специальный пень.
Важна рельефность пня /Фото:ВКонтакте
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