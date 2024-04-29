Секрет Мэрилин Монро: Как простушка Норма Джин превратилась в главную соблазнительницу Голливуда

О Мэрилин Монро написано очень много. Настолько много, что кажется, об этой женщине известно абсолютно всё. Но если вникнуть во все истории, то окажется, что это только видимая часть айсберга, а его большая и гораздо более интересная часть, скрыта от публики. Как хорошенькая модель Норма Джин превратилась в самую соблазнительную сирену Голливуда Мэрилин Монро?
Норма Джин Мортенсон родилась в Калифорнии (США) в далёком 1926 году. Матерью будущей легенды была Глэдис Перл Бейкер, отца Норма никогда не знала. Фамилию девочке дал Мартин Эдвард Мортенсон, который был женат на Глэдис совсем недолго. Мать Нормы вела весьма беспорядочную жизнь. Она хаотично меняла мужей. За скоропалительным союзом следовал, обычно, столь же скоропалительный развод.
Начинающая модель Норма Джин.
У Нормы Джин были старшие брат и сестра, которых первый муж Глэдис попросту отобрал у неё и увёз в Кентукки. Это несмотря на то, что суд предоставил право единоличной опеки именно Глэдис. Больше 12 лет Норма не знала всей правды о своей семье. Раннее детство у девочки было вполне счастливым. Неприятности начались после того, как в 1934 году её мать признали больной параноидальной шизофренией. Её поместили в клинику, где она пробыла до своей смерти и с дочерью они практически не общались.
Очаровательная Норма Джин сделала головокружительно быструю карьеру модели.
С этого момента жизнь Нормы потихоньку превращалась в кошмар. Она прошла и через сексуальные домогательства, и побои, прошла несколько приютов для сирот, и несколько приёмных семей. О своей жизни сама Мэрилин, в будущем, высказывалась так: «Я воспитывалась совсем не так как среднестатистический американский ребёнок. Потому что обычный ребёнок живёт и воспитывается в ожидании счастья. У меня этого ожидания счастья никогда не было».
Женское счастье Нормы Джин было скоротечным и мимолётным.
В 16 лет Норма выскочила замуж за 21-летнего Джеймса Догерти. Он был морским пехотинцем и жил по соседству. Это был брак по расчёту. Тогдашняя приёмная семья Нормы Джин должна была уехать из штата, а девушка этого очень сильно не хотела. Карьера Нормы как м одели очень стремительно шла вверх. Это очень сильно раздражало её мужа. Модельный бизнес Норма бросать не собиралась, отношения, которые и так не были особенно тёплыми, окончательно зашли в тупик. Норма и Джеймс развелись.
Известная модель Норма Джин привлекла внимание голливудских продюсеров.
Для Мэрилин всегда было самым важным быть в центре внимания. Она очень хотела изменить свою жизнь, которую считала очень мрачной и беспросветной. Уже будучи знаменитой, в своих интервью, Монро делилась: «Мир вокруг меня был очень мрачным. Я с детства любила кино — там всё было таким ярким, таким влекущим. В детстве мои приёмные родители часто отсылали меня в кинотеатр, чтобы избавиться на время. Там я могла сидеть и день, и ночь! Я сидела перед этим огромным экраном, совсем ещё маленький ребёнок, и хотела только одного: быть как эти люди на экране».
Всё чего хотела Норма Джин - это быть такой как актрисы в кино.
Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. Ей стали предлагать мимолётные роли в кино. Исполнительный директор 20th Century Fox, Бен Лион предложил Норме Джин взять себе псевдоним. Псевдоним сложился из имени бродвейской звезды того времени, Мэрилин (Миллер) и девичьей фамилии матери Нормы — Монро. Новоиспечённая Мэрилин Монро без устали трудилась над своим актёрским мастерством. Она брала уроки танцев и вокала. Вопреки сложившемуся образу недалёкой блондинки, Мэрилин была не только очень умна, она была талантлива. На протяжении всей своей карьеры она изучала серьёзные актёрские приёмы. Стремилась к совершенству и успеху без устали.
Успех к Мерилин пришёл, определённо. Но вот счастье оказалось мимолётным. Такая красивая, такая влекущая, желанная и такая глубоко несчастная женщина. На экране она всегда создавала образ легкомысленной игривой блондинки. Она излучала уверенность, успешность и невероятную сексуальность. Её фотографии и фильмы будут служить вечным доказательством того, что соблазнительней актрисы не было в Голливуде никогда, ни до, ни после несравненной Мэрилин.
Мэрилин отличалась потрясающей работоспособностью и амбициозностью.
Очень важным, переломным для Мэрилин стал 1953 год. Она снялась в «Ниагаре» с Джозефом Коттоном, в «Джентельмены предпочитают блондинок с Джейн Рассел и в «Как выйти замуж за миллионера», вместе с Бетти Гейбл и Лоренн Бэколл.
Антагонизм всегда был характерной чертой трудовой деятельности Мэрилин. Она могла опоздать на съёмки на несколько часов. Или внезапно забыть слова. Периодически она заявляла, что заблудилась на студии. Билли Уайлдер, который с ней работал над фильмом, был очень разочарован её поведением. А вот об актёрском таланте и работоспособности Мэрилин он высказывался очень высоко. Весьма уважал её и ценил, называл великолепной актрисой.
Успех в кино не смог сделать Мэрилин счастливой.
В следующий свой брак Мэрилин вступила с бейсболистом Джо Ди Маджио. Несмотря на бурные чувства, этот брак, как и первый, тоже продлился недолго. Потом Мэрилин связала свою жизнь с драматургом Артуром Миллером. Он был сценаристом последней законченной картины Мэрилин - «Несоответствия». Фильм вышел в 1961 году. Личные проблемы, проблемы с наркотиками и депрессия сделали своё чёрное дело. Монро поссорилась с руководством студии 20th Century Fox и только после мучительного судебного разбирательства, они восстановили с ней договор.
Яркая звезда Мэрилин Монро погасла весьма рано - ей было всего 36.
Только несравненной Мэрилин Монро было не суждено уже закончить работу ни в одном из проектов. В 1962 году она была найдена в своём доме, в собственной постели, без признаков жизни. Ей было всего лишь 36 лет. Официальной версией её смерти является приём большой дозы барбитуратов. Но некоторые предполагают, что это было не что иное, как убийство.
Многие известные люди хотели заставить молчать прекрасную Мэрилин Монро. Её связи с такими влиятельными фигурами истеблишмента, как JFK, во многом косвенно подтверждают эти предположения. Джо Ди Маджио утверждал, что точно знает, что Мэрилин убили. И он даже знает кто.
Джо Ди Маджио заявлял, что знает кто убил Мэрилин, но мы, наверное, никогда не узнаем правды об этом.
Согласно тому, что рассказал Ди Маджио, у них с Монро до конца её дней были очень близкие дружеские отношения. Это подтверждает и окружение актрисы. Джо рассказал, что в ночь её смерти, разговаривал с ней по телефону и она была в хорошем настроении. Убивать себя она точно не собиралась. Ещё он с горечью заявил, что: «Все Кеннеди были убийцами и им всегда всё сходило с рук».
Конечно, мы никогда не узнаем были ли его подозрения правдивы или ложны. Может это была всего лишь ревность. Но, что мы знаем, так это то, что помимо ревности и одержимости Джо Ди Маджио искренне любил и уважал Мэрилин до конца своей жизни.
Красота и женственность не имеют возраста.
Очень жаль, что яркая звезда Мэрилин Монро потухла столь рано. Она оставила очень значительный след в истории мирового кино. Её амбициозность, красота и женственность сделали её романтическим символом целой эпохи. Она вдохновляла целые поколения одним своим взглядом. За свою очень короткую и неспокойную жизнь она добилась многого. Рецепт её привлекательности никто так и не смог разгадать.
Она стала секс-символом целой эпохи.
Сама звезда в интервью журналу Life сказала: «Красота и женственность не имеют возраста, их нельзя создать искусственно. Это не понравится производителям, но настоящий гламур нельзя создать. Он основан на женственности и сексуальности. Привлекательно это только тогда, когда естественно и спонтанно». Может в этом и кроется настоящий секрет, прошедшей через несколько поколений и стандартов красоты в обществе, безумной сексуальной привлекательности Мэрилин?
По материалам thevintagenews.com
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