Кладбище электромобилей и закрытый вокзал: 5 впечатляющих заброшенных мест планеты

1. Кладбище круизных кораблей

Печальное последствие пандемии. /Фото: ebaumsworld.com

2. Кладбище электромобилей

Электромобили также оказались не нужны. /Фото: ecologyofrussia.ru

3. Пульт управления реактором Чернобыльской АЭС

Мрачное напоминание о том, что атом далеко не всегда мирный. /Фото: fishki.net

4. Заброшенная деревенская церковь

Яркие свидетельства вымирания целых территорий. /Фото: ebaumsworld.com

5. Вокзал в Детройте

Один из самых известных примеров вымирающего города. /Фото: fishki.net