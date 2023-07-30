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10 знаменитых личностей, которые создали семью со своими родственниками


10 знаменитых личностей, которые создали семью со своими родственниками

Кажется, во все времена общество крайне неодобрительно относилось к бракам с родственниками. Однако со времён Тутанхамона такие семьи создавались, а в среде монархов и вовсе считались нормой. Одни женились на родственницах ради сохранения чистоты королевской крови, а другие попросту не желали расставаться с человеком, к которому испытывали чувства, лишь потому, что они были членами одной семьи.

Саддам Хусейн и Саджида Тульфах


Саддам Хусейн и Саджида Тульфах. / Фото: www.yandex.net

Саддам Хусейн и Саджида Тульфах. / Фото: www.yandex.net


Первой супругой Саддама Хусейна стала его кузина по материнской линии Саджида Тульфах. Несмотря на то, что помолвка благодаря родителям состоялась ещё в то время, когда жениху было всего пять, Саджида Тульфах была его первой и, по утверждению соратников иракского лидера, любимой женой. В честь своей Саджиды иракский лидер даже высадил роскошный куст белых роз в одном из своих дворцов и назвал его именем супруги.

Джон и Эбигейл Адамс


Джон и Эбигейл Адамс. / Фото: www.montereyart.org

Джон и Эбигейл Адамс. / Фото: www.montereyart.org

 

Второй президент США был знаком со своей троюродной сестрой Эбигейл с самого детства. Ему было уже 27 лет, когда Джон всерьёз влюбился в свою 18-летнюю родственницу. Они создали семью в 1964 году, стали родителями пятерых детей и прожили вместе 54 года, до самой смерти Эбигейл. Джон Адамс пережил супругу на восемь лет и был похоронен рядом со своей любимой женой в городе Куинси.

Грета Скакки и Карло Мантегацца


Грета Скакки и Карло Мантегацца. / Фото: www.indiatimes.com

Грета Скакки и Карло Мантегацца. / Фото: www.indiatimes.com

 

Она была одной из самых красивых и сексуальных актрис 1980-х. Британская актриса пользовалась невероятной популярностью и, дебютировав в кино в 1982 году, очень быстро стала востребована сначала в Великобритании, а затем и в Голливуде. Грета Скакки два года состояла в браке с Винсентом Д’Онофрио, от которого в 1992 родила дочь Лейлу. Через время после расставания с мужем Грета Скакки вступила в связь со своим кузеном Карло Мантегацца и даже родила от него сына Маттео. По непроверенным данным, в 2016 году Карло Мантегацца стал супругом Греты Сакки. Ни актриса, ни её кузен никак не комментируют свои отношения и избегают любых расспросов на эту тему.

Герберт и Изабель Мэри Уэллс


Герберт и Изабель Мэри Уэллс. / Фото: www.aloha-plus.ru

Герберт и Изабель Мэри Уэллс. / Фото: www.aloha-plus.ru

 

Известный писатель впервые вступил в брак в 1891 году, обвенчавшись в Лондоне со своей двоюродной сестрой Изабеллой. К сожалению, семейную жизнь супругов совершенно нельзя было назвать счастливой. Физическое влечение, которое испытывали оба, никак не могло стать основой крепкого брака в отсутствие любви и дружбы. Вскоре супруги уже тяготились обществом друг друга, но сохраняли видимость семьи ровно до тех пор, пока Герберт Уэллс не влюбился в свою студентку Эми Кэтрин Роббинс, которая позже стала его второй женой.

Джесси Джеймс и Зерельда Миммс


Джесси Джеймс и Зерельда Миммс. / Фото: www.yaplakal.com

Джесси Джеймс и Зерельда Миммс. / Фото: www.yaplakal.com

 

Один из самых известных преступников XIX века, которого называли то американским Робин Гудом, то жестоким бандитом, был убеждённым конфедератом и во время гражданской войны 1861-1865 годов получил ранение. В ту пору за ним стала ухаживать его собственная кузина Зерельда Миммс, которая и стала вскоре супругой Джесси Джеймса. Он успел стать отцом двоих детей, а после был застрелен одним из членов его же банды.

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун


Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун. / Фото: www.standaardcdn.be

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун. / Фото: www.standaardcdn.be

 

Женитьба американского певца на 13-летней троюродной кузине в 1958 году была встречена крайне неодобрительно и едва не стоила любвеобильному Джерри Ли Льюису карьеры. Часть концертов, предусмотренных условиями турне по Англии и Шотландии, пришлось отменить, а оставшиеся попросту были сорваны. Да и на родине песни исполнителя были сняты с радиоэфиров.
Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун. / Фото: www.to-be.myjino.ru

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун. / Фото: www.to-be.myjino.ru

 

Тем не менее, разводиться в тот момент Джерри Ли Льюис даже не думал. Майра стала третьей, но далеко не последней супругой музыканта. Через 12 лет она всё же подала на развод, не желая мириться с постоянными изменами мужа. После Майры Джерри Ли Льюис успел неоднократно жениться и сейчас состоит в своём десятом браке. Впрочем, Майра Гейл Браун получила с Джерри Ли Льюиса свои дивиденды: она смогла прославиться, написав самую известную биографию исполнителя.

Альберт и Эльза Эйнштейн


Альберт и Эльза Эйнштейн. / Фото: www.pinimg.com

Альберт и Эльза Эйнштейн. / Фото: www.pinimg.com

 

Альберт Эйнштейн воспылал страстью к своей кузине Эльзе Левенталь (урождённой Эйнштейн) ещё в то время, когда был женат на Милеве Марич. Именно связь с Эльзой стала причиной развода великого физика с первой женой. Фактически с 1912 года он жил вместе с Эльзой, хотя брак они оформили лишь шесть лет спустя, когда был окончен его бракоразводный процесс с Милевой Марич. Впрочем, создавать семью он сам не очень стремился, однако родственники настаивали на официальном заключении брака. Впрочем, даже это не помешало ему впоследствии заводить интрижки на стороне.

Рудольф Джулиани и Регина Перруджи


Рудольф Джулиани и Регина Перруджи. / Фото: www.factinate.com

Рудольф Джулиани и Регина Перруджи. / Фото: www.factinate.com

 

Американский политический деятель и бывший мэр Нью-Йорка в 1968 году женился на своей троюродной сестре Регине Перруджи. В неё он был влюблён ещё с юности и от осуждения родственных браков он пытался скрыться за невинной ложью. В своих интервью он увеличил расстояние между собой и своей супругой, говоря, что Регина действительно является его сестрой, но четвероюродной. Впрочем, спустя 12 лет семья распалась, а Рудольф Джулиани ещё дважды был женат. А вот его первая жена сделала успешную карьеру, но замуж больше не выходила.

Кристин и Луи Бутен


Кристин и Луи Бутен. / Фото: www.linternaute.com

Кристин и Луи Бутен. / Фото: www.linternaute.com

 

Французский политик Кристин Бутен известна своей непримиримой позицией по отношению к гомосексуализму, абортам и гражданским бракам. Она ратует за возрождение христианской морали, однако сама уже много лет состоит в законном браке со своим кузеном Луи. Несмотря на то, что католическая церковь, членом которой является Кристин Бутен, не одобряет подобных союзов, бывший депутат предпочитает просто умалчивать о своей родственной связи с мужем.

Кевин Бейкон и Кира Седжвик


Кевин Бейкон и Кира Седжвик. / Фото: www.sheknows.com

Кевин Бейкон и Кира Седжвик. / Фото: www.sheknows.com

 

Актёры являются одной из самых красивых и крепких голливудских пар. Когда Кира в 1988 году принимала предложение руки и сердца Кевина, она даже представить себе не могла, что они – дальние родственники. Это выяснилось спустя четверть века после вступления в брак во время передачи «Finding Your Roots», в которой супруги приняли участие. Оказалось, что Кевин Бейкон является дядей актрисы, но дальним, их разъединяют девять ветвей родственников. Узнав об этом, Кира Седжвик тут же успокоила мужа: двоюродное родство было бы куда хуже.

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10 знаменитых личностей, которые создали семью со своими родственниками

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10 знаменитых личностей, которые создали семью со своими родственникамиПодписаться на мой Instagram
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