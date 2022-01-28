Джон Винус: впечатляющая физическая форма и веганство совместимы

Всю жизнь считалось, что для эффективного наращивания мускулов человеку нужна плотная мясная пища, богатая белком. Но, кажется, нам пора забыть об этом! Бодибилдер, видеоблогер и веган Джон Винус из Барселоны утверждает, что своей великолепной физической формой он обязан исключительно растительной диете. И, глядя на его свадебные фото, на которых Джон самоуверенно появляется без рубашки, так и хочется последовать его примеру!













26-летний фитнес-тренер и бодибилдер Джон Винус – возможно, самый сексапильный веган на планете! Подписчиками его блога в инстаграме, где он продвигает ценности растительной диеты, уже стали 83 тысячи человек. Джон Винус – наполовину норвежец, наполовину бразилец. Сейчас он живет и работает в Барселоне. Он учит людей поддерживать хорошую физическую форму. По его утверждениям, для наращивания мышц вовсе не нужно мясо и вообще животная пища, потому что лучшим материалом для развития мускулатуры является растительный белок. Утверждение необычное, но шикарная мускулатура самого Джона служит его отличным доказательством! Он настолько уверен в себе, что даже на собственной свадьбе со своей давней подругой, диетологом Кэтрин, убедил фотографа сделать несколько снимков топлесс – и разместил их в блоге к радости поклонниц.

По словам Джона, он перешел на растительную диету, посмотрев «шокирующее видео» о производстве мяса – и с тех пор и не думает возвращаться к мясным продуктам . Став веганом, Джон стал снимать видео о своей растительной диете для бодибилдеров – и вскоре его ролики стали настолько популярны, что у него получился успешный и доходный проект онлайн-коучинга.Сегодня Джон и Кэтрин ведут собственный сайт, посвященный веганскому питанию для бодибилдеров. По словам Джона, оно имеет множество преимуществ перед мясным – обеспечивает больше сил и энергии, стимулирует иммунную систему и способствует хорошему пищеварению. «Я нарастил мышцы исключительно на веганской пище, – говорит Джон. – И если кто-то считает, что это невозможно , я буду рад доказать им, что они неправы».«Раньше я сидел на диете из куриной грудки и риса, – говорит Джон. – Я съедал до 300 граммов грудки в день! А по выходным мы с родными всегда устраивали барбекю – с кучей стейков, куриных сердечек и колбасок. Я объедался мясом настолько, что потом весь день чувствовал себя плохо. До того, как я бросил есть мясную пищу, барбекю было моей любимой едой».Джон и сейчас признает, что мясная пища помогает в строительстве мышц практически не хуже растительной. Однако, по его утверждению, в последней содержится масса дополнительных витаминов и минералов, которые помогают мышцам восстанавливаться быстрее».«Мой канал на Youtube для меня – скорее , хобби, чем работа, говорит Джон. – Но мне действительно нравится давать людям информацию, которая помогает им стать более здоровыми и довольными жизнью».Мои видеоролики не приносят мне денег, но я все равно занимаюсь ими, – говорит Джон. – Меня мотивируют многочисленные истории, которые мне присылают, где зрители рассказывали, как мои ролики изменили их жизнь к лучшему».Этим летом Джон женился на своей давней подруге Кэтрин – диетологе и соавторе его сайта. Свадьба прошла в Норвегии, но, несмотря на холодное северное лето, Джон не удержался и попозировал фотографу без рубашки, хватаясь своими мышцами.«Это была самая холодная фотосессия в истории! – со смехом вспоминает Джон свою свадебную съемку. – Так что те, кто обвиняет меня в появлении на свадьбе в неприличном виде – с голым торсом – неправы: я разделся лишь ненадолго и только для фотосессии , которая, к тому же, была в совершенно безлюдных горах».Зрители канала, который Джон ведет на Youtube, называют его «самым сексапильным в мире веганом».В феврале 2017 года Джон с успехом принял участие в массовой интернет-акции «получи 10 тысяч калорий из фруктов». На снимке – его фруктовая диета на 10 тысяч калорий.Говоря о своей знаменитой свадебной фотосессии с голым торсом, Джон признается: «Я знаю, я выгляжу на этих фото как настоящий маньяк занятий в спортзале! Однако на самом деле могу вам сказать, что эти снимки вызвали очень большой отклик и заинтересовали моей диетой очень много людей. А это уже хорошо!»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)