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Карикатуры европейского масштаба: самые оригинальные карты «в лицах» разных веков


Карта Европы 1548 года, выполненная в Ганновере (Германия). | Фото: humus.dreamwidth.org.

Карта Европы 1548 года, выполненная в Ганновере (Германия). | Фото: humus.dreamwidth.org.

Рассматривая древние карты, можно получить представление о том, каким видели мир наши предки. Среди прочих есть и такие карты, на которых страны изображены в виде животных, фантастических существ или карикатурных образов. В этом обзоре представлены самые яркие примеры карт «в лицах» в период XVI-начала ХХ веков.

Сегодняшняя Европа. Цюрих, 1887 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.

Сегодняшняя Европа. Цюрих, 1887 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.

 
Европейские животные - сатирическая физиология. Брюссель, 1882 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.

Европейские животные - сатирическая физиология. Брюссель, 1882 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.

Изображая военные действия на политической арене, художники своим творчеством показывали отношение современников к происходящему. Иногда получалась эдакая куча-мала.
Рыбалка в мутной воде: шуточные карты Европы. Лондон, 1899 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.

Рыбалка в мутной воде: шуточные карты Европы. Лондон, 1899 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.



«Убейте этого орла!» Лондон, 1914 год. | Фото: humus.dreamwidth.org.



«Ату, ату! Собаки лают!» Лондон, 1914 год. | Фото: cameralabs.org.

Рассматривая карты, можно понять, какие стереотипы присутствовали у людей того времени относительно разных стран. Примечательно, что на большинстве карт разных временных периодов Россия предстает в роли медведя.
Забавная карта места проведения войны. Гамбург, 1854 год. | Фото: cameralabs.org.

Забавная карта места проведения войны. Гамбург, 1854 год. | Фото: cameralabs.org.

 
Иллюстрация к войне, 1914 год. | Фото: cameralabs.org.

Иллюстрация к войне, 1914 год. | Фото: cameralabs.org.


Карта современной Европы в лицах, 1914 год. | Фото: cameralabs.org.

Карта современной Европы в лицах, 1914 год. | Фото: cameralabs.org.

 

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