Не мирный атом: как в Советском союзе пытались создавать карманные атомные бомбы

Совсем не мирный атом.
Едва закончилась Вторая мировая война, началась новая, на сей раз холодная. И хотя до открытого столкновения между гегемонами мира этот конфликт не дошёл, его масштаб был настолько велик, что войну можно считать Третьей мировой. Как и полагается любому крупному военному конфликту, параллельно шла интенсивная гонка вооружений между странами. Особое внимание в те годы уделялось разработками перспективных видов ядерного оружия.
С чего все начиналось
Все началось с появлением первого ядерного оружия.
После того, как Соединённые Штаты Америки испытали на Японии ядерное оружие, стало очень быстро понятно, кто претендует на роль нового и единственного гегемона в мире. В Советском Союзе с таким положением дел были в корне не согласны, а потому максимально оперативно обзавелись своими ядерными бомбами. Оценив весь потенциал ядерного оружия, СССР, как и США, начали искать новые способы его использования. В первую очередь страны-противники хотели научиться делать максимально компактное ядерное оружие, уменьшив его до размера небольших бомб, артиллерийских снарядов и даже патронов для огнестрельного оружия.
Эффект массы
Калифорний стал ответом на все проблемы.
Попытки создать «карманную ядерную бомбу» по обе стороны океана с самого начала были обречены на крах. Почти сразу физики поняли, что у такого оружия просто не хватит критической массы. В то время оружие делалось из 235 изотопа урана. При его использовании заряд должен весить не менее 52 кг для того, чтобы вообще пошла цепная реакция. Поместить половину центнера урана в артиллерийский снаряд еще было можно, однако создать взрывающуюся ядерную пулю уже не представлялось возможным.
В мире есть само собой более легкие и насыщенные металлы, однако они оказались слишком редкими, а добыча их была невероятно затратной и сложной, что делало невозможным использования всех этих материалов в оружейном деле.
Плохой сюрприз
Патроны из калифорния вышли дорогие и ненадежные.
Несмотря на все перечисленное, попытка создания ядерных пуль в СССР все-таки была предпринята. Для экспериментального боеприпаса использовали редкий и дорогой радиоактивный металл Калифорний. Вот только на первых же испытаниях стало понятно, что у металла есть одно неприятное свойство – постоянное выделение тепла. Из-за нее снаряд мог в любое время детонировать. Хранить их приходилось в специальной холодильной капсуле. Использовать ядерные патроны можно было всего в течении 30 минут после извлечения из морозилки.
Наконец, боеприпасы из калифорния были опасны для самого стрелка. Кроме того, материал этот весьма хрупкий и далеко не всегда ведет себя предсказуемо. Иногда такие патроны пробивали танковую броню и кирпичные стены, а иногда взрывались не достигая цели. Все перечисленное заставило советских и американских ученых поставить крест на подобных разработках.
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